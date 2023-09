Spulen wir vor zur Veröffentlichung von iOS 17 in dieser Woche und Apple hat einige Schritte unternommen, um Haptic Touch zu beschleunigen – aber nur, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen, um eine bestimmte Einstellung zu aktivieren. Aus irgendeinem Grund ist die neue Einstellung „Haptic Touch-Dauer“ ein paar Schichten tief im Abschnitt „Barrierefreiheit“ vergraben. Ich bin dankbar, dass Federico Viticci von MacStories hat diese Funktion in seinem sehr umfassenden iOS 17-Test ins Rampenlicht gerückt; Sonst hätte es wahrscheinlich sogar ich verpasst.

Sie können zwischen drei Einstellungen wählen: Standard, schnell und langsam. Wenn Sie bei der Standardeinstellung bleiben, müssen Sie bei der Verwendung von Haptic Touch in iOS immer noch eine Weile warten. Aber „schnell“ macht den Unterschied in der Welt, und zwar so sehr, dass es so ist fast fühlt sich an wie die glorreichen Tage von 3D Touch. Mir sind bei der Umstellung auf die schnellere Dauer keine Nachteile aufgefallen, und wie Viticci bin ich der Meinung, dass Apple dies einfach als neuen Standard festlegen sollte.