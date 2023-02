De vaak geruchten en nog niet gerealiseerde mixed-reality-headset van Apple zou nu in juni worden geïntroduceerd, tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf. Aan de AR/VR-headset wordt blijkbaar al sinds 2015 gewerkt! Het zou in juni 2022 worden onthuld, voordat het naar januari van dit jaar zou worden verschoven, vervolgens weer uitgesteld tot “lente”, om nu opnieuw helemaal naar juni te worden verschoven.

Al deze informatie is natuurlijk afkomstig van onbevestigde geruchten, dus of dit aantal vertragingen daadwerkelijk intern in Cupertino heeft plaatsgevonden, weet alleen Apple echt. Punt is – het is lang geleden en er is nog wat te wachten.

De laatste vertraging is het gevolg van hardware- en softwareproblemen die nog moeten worden opgelost. De beslissing voor het laatste uitstel werd naar verluidt eerder deze maand genomen. Hoewel het apparaat in juni wordt aangekondigd op de WorldWide Developer Conference (WWDC) van Apple, wordt verwacht dat het pas “later dit jaar” beschikbaar zal zijn. Het rapport van vandaag waarschuwt dat “de timing altijd weer kan veranderen”, dus houd daar rekening mee. Aan de andere kant is Apple “van plan om het apparaat indien mogelijk tegen het einde van 2023 op de markt te brengen”, voor wat het waard is.

De mixed reality-headset wordt volgens het rapport het “volgende grote initiatief” van Apple, wat een mooie manier is om te zeggen dat dit de volgende productcategorie is waarmee het geld wil verdienen om zijn afhankelijkheid van iPhone-verkopen, die nu goed zijn, te verminderen meer dan 50% van de omzet. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het valt nog te bezien of Apple genoeg magie kan gebruiken om dit hele idee de moeite waard te laten lijken voor de reguliere consument. Tot nu toe hebben alle headsets dat gefaald. Apple heeft natuurlijk een staat van dienst op het gebied van innovatie om nieuwe producten “gewoon te laten werken” waar concurrenten omslachtig waren, dus laten we eens kijken wat er gebeurt. Aan de andere kant is het bedrijf blijkbaar van plan om ongeveer $ 3.000 in rekening te brengen voor zijn headset, waardoor het standaard nogal een niche is.

De headset zou het heldenproduct kunnen zijn in een jaar dat naar verluidt zal worden gekenmerkt door een gebrek aan significante wijzigingen aan de Apple Watch, AirPods of iPad. De headset bevat naar verluidt een “Mac-grade” M2-chip, een paar 4K VR-schermen en “een uitgebreide reeks camera’s” voor AR. Het draait ook nieuwe software genaamd xrOS (voor “Xtended Reality”).

