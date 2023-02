We noemen het de iCrown. Sir Jony Ive, voormalig Chief Design Officer van Apple en compadre van Steve Jobs, is nu de man achter het officiële embleem voor de kroning van King Charles.

Vrijdag onthulde de website van de koninklijke familie het embleem, dat is gemaakt door Ive en zijn LoveFrom-ontwerpcollectief. Het heeft een blauwe kroon omgeven door rode plantvormen die de naties van het Verenigd Koninkrijk symboliseren.

“Het ontwerp is geïnspireerd door de liefde van koning Charles voor de planeet, de natuur en zijn diepe bezorgdheid voor de natuurlijke wereld”, aldus Ive op de site. “Het embleem spreekt tot het vrolijke optimisme van de lente en … de zachte bescheidenheid van deze natuurlijke vormen vormen samen een embleem dat zowel het vreugdevolle als het diepe belang van deze gelegenheid erkent.”

De getoonde planten zijn de narcis, voor Wales; de roos, voor Engeland; de klaver, voor Noord-Ierland; en de distel, voor Schotland.

De kroning van koning Karel III



Ongeveer een kwart eeuw lang leidde Ive ontwerpinspanningen voor Apple, waar hij aan een aantal iconische producten werkte, waaronder de iMac, de iPod, de iPhone en de MacBook. Hij speelde ook een rol in het onderscheidende ontwerp van Apple’s winkels en het donutvormige Apple Park-hoofdkantoor in de buurt van Silicon Valley.

Ive en LoveFrom ontwierpen eerder een zegel voor de Terra Carta-campagne van Charles, die bedrijven aanspoort om te werken aan het creëren van duurzame markten.

Het kroningsembleem zal te zien zijn tijdens evenementen in mei, aldus de site. Kroningsevenementen omvatten een feestelijk concert in Windsor Castle, gepland voor 7 mei, en de eigenlijke kroningsdienst, gepland voor 6 mei in Westminster Abbey. Charles volgde zijn moeder, koningin Elizabeth, onmiddellijk op de troon na haar dood afgelopen september, maar hij zal ceremonieel worden gekroond in de abdij.

Het ontwerp zal ook online verschijnen, op sociale media en ga zo maar door. En te oordelen naar de richtlijnen voor het gebruik van het embleem (pdf), kunnen we het zien op vlaggen, theepotten, brollies (ook wel paraplu’s genoemd), waterflessen, T-shirts en meer. Wie weet? Misschien zien we het zelfs op een of twee iPhone-hoesjes.

Correctie, 17:04 uur PT: De kroningsceremonie is gepland voor 6 mei.