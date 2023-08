Dieses Quartal von April bis Juni ist für Apple fast immer die langweiligste Finanzphase des gesamten Jahres, und die heutige Gewinnveröffentlichung zeigt, dass dieses Jahr keine Ausnahme war. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 81,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 83 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Da die neue iPhone 15-Serie noch einen Monat und eine Änderung entfernt ist, schwächelt die letztjährige Produktpalette etwas in der Verbrauchernachfrage und war im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent gesunken. Das ist nicht schlimm, wenn man bedenkt, wie nahe wir einer neuen Aktualisierung stehen. „Die Smartphone-Industrie in den USA ist derzeit hart“, sagte Apple-Chef Tim Cook gegenüber CNBC.

Der Rest des Hardware-Portfolios von Apple war nicht so belastbar. Die Mac-Verkäufe gingen im Jahresvergleich zurück, da außer einem aktualisierten Mac Studio und einem 15-Zoll-MacBook Pro keine wichtigen neuen Produkte angekündigt wurden. Beide kamen jedoch gegen Ende des Quartals und hätten nur ein paar Verkaufswochen erlebt. Der iPad-Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20 Prozent zurück, was Sinn macht, da wir seit einiger Zeit keine neuen Tablets des Unternehmens mehr gesehen haben. Wearables war die einzige Hardwaresparte, die im Jahresvergleich zulegte, was zeigt, dass die Apple Watch und die AirPods immer noch eine gewisse Dynamik genießen.

Aber wie es sich zu einem wiederkehrenden Thema entwickelt hat, war das Dienstleistungsgeschäft von Apple, das alles vom App Store bis hin zu Apple Music und anderen Abonnementdiensten (wie iCloud) und AppleCare Plus umfasst, im Quartal ein Lichtblick. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Juni-Quartal einen Rekordumsatz bei Dienstleistungen erzielt haben, der auf über 1 Milliarde kostenpflichtiger Abonnements zurückzuführen ist, und dass wir dank robuster iPhone-Verkäufe eine anhaltende Stärke in den Schwellenmärkten verzeichnen konnten“, sagte Cook in einem Interview Pressemitteilung. Das Unternehmen baut Dienstleistungen auf, um langsamere iPhone-Verkaufszyklen auszugleichen, und dieses Quartal ist ein Beweis dafür, dass die Strategie funktioniert.

Apples iPhone 15 Pro und Pro Max werden voraussichtlich über einen neuen Titanrahmen, kleinere Rahmen als je zuvor und noch mehr Kamera-Upgrades verfügen – möglicherweise zu einem höheren Preis als im letzten Jahr. Es wird gemunkelt, dass das Standard-iPhone 15 und 15 Plus über Dynamic Island verfügen, was Entwickler dazu anspornen sollte, weiter mit dem Schnittstellenelement zu experimentieren, da es nun in der gesamten Produktreihe Standard sein wird. Es wird erwartet, dass alle diesjährigen iPhones den Wechsel vom Lightning-Anschluss von Apple zu USB-C vollziehen. Die neuesten großen Softwareversionen des Unternehmens, darunter iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma und tvOS 17, befinden sich derzeit im öffentlichen Betatest und werden ab September allgemein verfügbar sein.