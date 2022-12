Apples großartiges M1 iPad Air erreicht gerade seinen bisher besten Preis

Die Feiertage nähern sich schnell, und wenn Sie an diesem Wochenende einen kleinen Wochenend-Schaufensterbummel für sich selbst oder andere machen, haben wir eine Handvoll ausgezeichneter Angebote zusammengestellt, von denen wir glauben, dass Sie mehr als nur ein paar Namen durchstreichen können deine Liste.

Der Anfang ist das Neueste iPad Air, das bei Amazon und Best Buy in der 64-GB-Wi-Fi-Konfiguration auf nur 499,99 US-Dollar reduziert ist, was dem bisher niedrigsten Preis entspricht. Apples neueste Iteration seines federleichten Tablets beinhaltet dank Apples M1-CPU erhebliche Leistungsverbesserungen und ist mit einer 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera mit Unterstützung für Apples Center Stage-Funktion ausgestattet. Genau wie das ältere Modell verfügt das Air der fünften Generation über ein 10,9-Zoll-Display und ist mit allen neuesten Apple-Zubehörteilen kompatibel, einschließlich des Apple Pencil der zweiten Generation.