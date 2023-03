Apple’s aankondiging van de gele iPhone 14 en iPhone 14 Plus eerder vandaag bevatte veel kleine interessante weetjes naast de telefoons zelf. We hebben je al verteld dat Apple Pay eindelijk in Zuid-Korea is beland, waarmee in feite een einde wordt gemaakt aan een bijna-monopolie van Samsung in het land op het gebied van mobiele betalingen.

Maar er was ook nog een andere onthulling in het nieuws, en deze heeft te maken met satellieten. Apple’s Emergency SOS via Satellite-service wordt later deze maand uitgebreid naar zes extra landen.











Nood-SOS van Apple via satelliet

Dit zijn Oostenrijk, België, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal. Dit zal het aantal landen verdubbelen waar de noodcommunicatiedienst met satellietondersteuning beschikbaar is, aangezien deze tot nu toe operationeel was in zes andere landen: de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland en het VK. Over een paar weken beginnen dat er in totaal 12.

Apple wil dat we onthouden dat de Emergency SOS via Satellite-service alleen buiten werkt, in open ruimtes met vrij zicht naar de lucht. De prestaties kunnen worden beïnvloed door obstakels zoals bomen of omliggende gebouwen, en berichten die via deze route worden verzonden, doen er natuurlijk langer over om te verzenden, omdat ze naar de ruimte en terug moeten.

