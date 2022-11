Apple-Zulieferer Foxconn: Erneut Unruhe in weltgrößter iPhone-Fabrik

Stand: 23.11.2022 10:33 Uhr

Arbeiter der weltgrößten iPhone-Fabrik in China sollen bei Protesten geschlagen und festgenommen worden sein. Auslöser der Unruhen waren offenbar die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung.

Wegen der strengen Coronavirus-Maßnahmen in China sind Berichten in sozialen Medien zufolge rund um die weltgrößte iPhone-Fabrik erneut Proteste und Ausschreitungen ausgebrochen. Wie in Videos auf chinesischen Plattformen zu sehen ist, marschierten Hunderte Arbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou eine Straße entlang. Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften versuchte mit Schlagstöcken und Plastikschilden, die Menschen zurückzudrängen.

Offenbar kam es zu Zusammenstößen. Einige Arbeiter sollen verletzt worden sein. Das taiwanesische Unternehmen Foxconn war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Foxconn-Fabrik im „Pandemie-Modus“

Vor einigen Wochen brachen Unruhen rund um das Foxconn-Werk in Zhengzhou aus, in dem rund 200.000 Menschen arbeiten. Tausende Mitarbeiter waren aus Angst vor einer Corona-Infektion oder den strengen Pandemie-Maßnahmen geflohen.

Foxconn bot den Mitarbeitern daraufhin höhere Löhne an, wenn sie sich trotz der Einschränkungen für eine Rückkehr entschieden. Das Werk lief im sogenannten „geschlossenen Kreislauf“ weiter: Mitarbeiter durften das Werksgelände nicht verlassen.

Kein Ende der Null-Covid-Politik in Sicht

Auch in der südchinesischen Metropole Guangzhou gab es in der vergangenen Woche Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Wütende Wanderarbeiter rissen dort zahlreiche Barrikaden nieder.

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, setzt China weiterhin eine strikte Null-Covid-Strategie mit Abriegelungen, täglichen Massentests, strengen Kontrollen, Kontaktverfolgung und Zwangsquarantäne um. Dennoch ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen wieder stark gestiegen. Die Behörden meldeten heute 28.883 neue lokale Fälle, gegenüber 27.899 am Vortag und nahe den Tageshöchstständen im April.