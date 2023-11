Apple wird voraussichtlich diese Woche iOS 17.1.1 mit iPhone-Fehlerbehebungen veröffentlichen

Diese Woche wird voraussichtlich ein kleineres iOS 17.1.1-Update für das iPhone veröffentlicht, da ein geschütztes Konto mit nachgewiesener Erfolgsbilanz die Build-Nummer 21B91 für das Update heute auf X, früher bekannt als Twitter, geteilt hat. Das Konto teilt Build-Nummern für kommende iOS-Updates normalerweise weniger als eine Woche vor der Veröffentlichung mit.

Letzte Woche haben wir als Erste berichtet, dass Apple iOS 17.1.1 intern testet, basierend auf Beweisen für die Softwareversion in den Analyseprotokollen unserer Website. Das Update wird sich mit ziemlicher Sicherheit auf Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches konzentrieren.

Es ist unklar, welche Fehler genau in iOS 17.1.1 behoben werden. Das Update könnte die gleiche Lösung für Wi-Fi-Konnektivitätsprobleme enthalten, die Apple in der Betaversion von iOS 17.2 eingeführt hat, und es könnte ein Problem beheben, bei dem sich einige iPhones für Benutzer, die immer noch unter diesem Problem leiden, über Nacht vorübergehend abschalten. Apple versprach außerdem, ein Problem mit dem kabellosen Laden von BMW, das die iPhone 15-Reihe betrifft, in einem nicht näher bezeichneten Update später in diesem Jahr zu beheben.

iOS 17.2 befindet sich weiterhin im Betatest und wird voraussichtlich im Dezember veröffentlicht. Dieses Update enthält viele neue Funktionen und Änderungen, darunter die versprochene Journal-App von Apple, die Möglichkeit für Apple Music-Abonnenten, an Wiedergabelisten zusammenzuarbeiten, eine Übersetzungsoption für die Aktionstaste auf iPhone 15 Pro-Modellen, eine Sicherheitsoption zur iMessage-Kontaktschlüsselüberprüfung, zusätzliches Wetter und Uhr-Widgets und mehr.

Wir haben auch berichtet, dass Apple die baldige Veröffentlichung eines watchOS-Updates mit einer Lösung für den übermäßigen Batterieverbrauch der Apple Watch vorbereitet. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem Update um watchOS 10.1.1 handelt, aber es könnte auch watchOS 10.2 sein, wenn Apple mehr Zeit benötigt.