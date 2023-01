Apple stoppt Berichten zufolge das interne Wi-Fi-Chip-Projekt

Apple kämpft darum, seine Abhängigkeit von Drittanbietern zu verringern, indem es die Komponentenfertigung ins eigene Haus verlegt. Genau wie bei seinen mobilen Chipsätzen der A-Serie und den SoCs der M-Serie soll Cupertino Gerüchten zufolge drahtlose Chips, 5G-Modems und sogar die Display-Produktion für seine iPhones, Apple Watches und Macs ins eigene Haus bringen.

Die neueste Halbleiterumfrage von Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, Apple werde seine Entwicklung von Wi-Fi-Chips zurücknehmen und sich weiterhin auf Broadcom als seinen Hauptlieferanten verlassen. Apple widmet den größten Teil seiner IC-Designressourcen der Chipsatzentwicklung. Kuo erwähnt auch, dass Apple seiner 5G-Modementwicklung immer noch Vorrang vor dem Wi-Fi-Chip-Projekt einräumt.

Apple wird wahrscheinlich in seinen kommenden iPhone 15-Modellen und dem Rest seines Produktportfolios auf Wi-Fi 6E umsteigen. Kuo bestätigte, dass Apples kombinierter Wi-Fi + Bluetooth-Chip noch in Arbeit ist. Mark Gurman bestätigte auch, dass Apple immer noch an dem Wi-Fi + Bluetooth-Combo-Chip arbeitet.

Quelle