Sprecher 1: Wir aktualisieren den 24-Zoll-iMac zum ersten Mal, indem wir ihm den M-Three-Chip für Millionen von Benutzern auf der ganzen Welt geben, von Familien bis hin zu Geschäftsinhabern. Ich liebe den 24-Zoll-iMac absolut. Tatsächlich ist es das meistverkaufte All-in-One-Gerät der Welt. Nun, heute Abend geben wir dem iMac dank der Effizienz des Apple-Siliziums einen riesigen Leistungssprung und behalten gleichzeitig das gleiche unglaublich dünne Design und das gleiche Spektrum von sieben lebendigen Farben bei. Mit M drei ist der iMac bis zu zwei (00:00:30) Mal schneller als der iMac mit M one, und Sie werden seine Geschwindigkeit und Leistung bei allem spüren, was Sie tun. Von Multitasking mit alltäglichen Produktivitäts-Apps über die Erkundung kreativer Leidenschaften wie das Bearbeiten hochauflösender Fotos oder mehrere Streams von 4K-Videos bis hin zum Spielen Ihrer Lieblingsspiele wie Firmament, die schneller als je zuvor laden und einfach unglaublich aussehen. Wer von einem Intel-basierten iMac umsteigt, wird einen großen Unterschied in Leistung und Funktionen (00:01:00) im Vergleich zu den beliebtesten 27-Zoll-Modellen feststellen. Sprecher 1: Der IMac mit M drei ist bis zu zweieinhalb Mal schneller, und im Vergleich zum leistungsstärksten 21,5-Zoll-iMac-Modell ist er sogar bis zu bemerkenswerte vier Mal schneller, und Sie werden es lieben, zu sehen, wie alles klappt Erleben Sie das Leben auf dem wunderschönen, großen und beeindruckenden 24-Zoll-4,5-K-Retina-Display. Es hat die perfekte Größe und Auflösung, um sowohl die vier K- als auch die fünf K-Intel-basierten Modelle in einem noch vielseitigeren (00:01:30) und atemberaubenden Design zu ersetzen. Egal welches Modell Sie verwenden, Sie werden die enorme Bildschirmfläche des neuen iMac-Displays zu schätzen wissen, zusammen mit 11 Millionen Pixeln, 500 Nits Helligkeit und über einer Milliarde Farben. Es handelt sich um eine weitläufige Leinwand, auf der Sie alle Ihre Lieblings-Apps verteilen können. Sie erhalten außerdem großartige Funktionen wie eine 10 80 P FaceTime-Kamera, ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern mit räumlichem Klang und Mikrofone in Studioqualität, die ein unvergleichliches Videokonferenzerlebnis schaffen. Sprecher 1: (00:02:00) Darüber hinaus erhalten Sie auch die fortschrittlichen Technologien von Apple Silicon, wie die Neural Engine und Media Engine für unglaubliche maschinelles Lernen und Videoleistung, sowie die Option, eine magische Tastatur mit Touch zu wählen ID für sichere Anmeldung und Zahlungen. Schließlich die Integration von iPhone, iMac und Ihren anderen Apple-Geräten. Steigern Sie zusammen mit der Leistung von M three Ihre Kreativität und Produktivität auf unterhaltsame neue Weise. Sie können beispielsweise direkt von Ihrem Mac aus eine Nachricht senden oder einen Anruf entgegennehmen (00:02:30) oder ein Dokument mit Ihrem iPhone scannen und zusehen, wie es sofort vollständig angezeigt wird. Das iMac-Erlebnis ist einfach unübertroffen. Das ist also der neue iMac mit der bemerkenswerten Leistung des M three, einem großen 4,5K-Retina-Display, schnellerer drahtloser Konnektivität, einem auffälligen Design und einem nahtlosen Erlebnis mit dem iPhone. Es ist das beste All-in-One-Gerät der Welt, und selbst mit all diesen unglaublichen und innovativen Funktionen startet IMAX immer noch (00:03:00) bei nur 1299. Sie können es heute bestellen und es wird nächste Woche verfügbar sein.