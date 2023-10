Sprecher 1: Vorstellung des neuen MacBook Pro. Es legt die Messlatte für die Leistungsfähigkeit eines Profi-Laptops noch einmal höher und verrät Ihnen alles darüber. Hier ist Kate. Sprecher 2: Das neue MacBook Pro ist unheimlich schnell. Und mit M three, M three Pro und M three max ist für jeden das passende Modell dabei. Beginnen wir mit dem 14 Zoll MacBook Pro. (00:00:30) Den Anfang macht jetzt der M-Three-Chip, der ihn zum idealen Laptop für Anwender macht, die ihren Leidenschaften nachgehen. Egal, ob Sie Student, Unternehmer, Kreativer oder eine Kombination aus allen dreien sind, Sie werden alltägliche Aufgaben blitzschnell erledigen. Und wenn Sie Profi-Apps verwenden oder Spiele spielen, ermöglicht Ihnen das fortschrittliche Wärmesystem, die phänomenale Leistung des M three aufrechtzuerhalten. Tatsächlich ist das 14 Zoll MacBook Pro mit M 3 bis zu 60 % schneller als das 13 (00:01:00) Zoll MacBook Pro mit M 1. Daher eignet es sich hervorragend für die Arbeit mit anspruchsvollen Inhalten in einer Vielzahl von Arbeitsabläufen, z. B. für die schnellere Erstellung komplexer drei D-Modelle und SketchUp oder für die Anzeige und Interaktion mit großen medizinischen Bildern in chirurgischer AR mit atemberaubenden Details auf dem XDR-Display und der XDR-Hardware. Sprecher 2: Beschleunigtes Raytracing ermöglicht Gameplay mit unglaublich realistischen Lichtschatten und Reflexionen in Spielen (00:01:30) wie Mist. Lassen Sie uns als Nächstes über das 14- und 16-Zoll-MacBook Pro mit M Three Pro sprechen, das Benutzern mit anspruchsvolleren Arbeitsabläufen wie Programmierern, kreativen Profis und Forschern mit M Three Pro noch mehr Leistung und zusätzlichen einheitlichen Speicher bietet. MacBook Pro ist bis zu 40 % schneller als das 16-Zoll-Modell mit M one Pro. Das Zusammenfügen und Bearbeiten riesiger Panoramafotos in Photoshop (00:02:00) geht also viel schneller. Die Arbeit an großen und komplexen Datenmodellen in MATLAB ist flüssiger und das Kompilieren und Testen von Millionen von Codezeilen und X-Code ist noch schneller. Und das MacBook Pro mit M Three Pro kann all das und steuert gleichzeitig zwei externe hochauflösende Displays. Kommen wir nun zum MacBook Pro mit M Three Max. Für Benutzer mit extremen Arbeitsabläufen wie KI-Entwickler, (00:02:30) drei D-Künstler und Videoprofis ist es ein absolutes Biest. Sprecher 2: Es bietet Leistung und Fähigkeiten, die die Grenzen der Computertechnik sprengen. Mit M three max ist es bis zu zweieinhalb Mal schneller als das 16 Zoll MacBook Pro mit M one Max. Dank der GPU-Architektur der nächsten Generation und M Three Max können Sie mit Redshift bemerkenswert komplexe Three D-Inhalte in Cinema Four D modellieren und iterieren, und das schneller als je zuvor (00:03:00), selbst wenn Sie nicht im Studio sind und Video ist die Postproduktion von Inhalten mit höchster Auflösung in Apps wie DaVinci Resolve Premier Pro oder Final Cut Pro dank zwei Pro-Res-Engines ein Kinderspiel. Das MacBook Pro mit M3 Max unterstützt außerdem bis zu 128 Gigabyte Unified Memory. Wir haben die Unterstützung für diese Speichermenge erstmals auf dem leistungsstarken Max Studio mit M (00:03:30) one Ultra eingeführt, und jetzt, nur 18 Monate später, bringen wir sie auf das MacBook Pro. Sprecher 2: Dies ermöglicht es Entwicklern, problemlos an großen und komplexen Projekten zu arbeiten, die mehrere Profi-Apps und Plugins wie Substance Three D Painter, Maya und Arnold umfassen, oder riesige Filmmusiken mit Profi-Tools zu komponieren, bei denen ganze oder Orchesterbibliotheken sofort aus dem Speicher verfügbar sind. Macbook Pro. Mit M Three Max können vier (00:04:00) hochauflösende externe Displays betrieben werden, was eine enorme Bildschirmfläche für Benutzer bietet, die eine noch größere Leinwand benötigen. Und alle Modelle des MacBook Pro liefern die gleiche phänomenale Leistung, egal ob angeschlossen oder im Akkubetrieb. Im Gegensatz zu vielen PC-Laptops bietet das neue MacBook Pro eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden für ultimative professionelle Mobilität. Egal, ob Sie den ganzen Tag oder (00:04:30) die ganze Nacht arbeiten, wir stellen Ihnen das MacBook Pro in Space Black vor, einem wunderschönen dunklen Aluminium-Finish. Darüber hinaus verwenden wir eine bahnbrechende Chemie, die eine Anodisierungsversiegelung bildet, die den Platz für Fingerabdrücke erheblich reduziert. Sprecher 2: Schwarz sieht absolut fantastisch aus. Auch das MacBook Pro ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus einer maßgeschneiderten Legierung, die zu 100 % aus recyceltem Aluminium besteht. Dieses Material (00:05:00) ist unglaublich langlebig und eignet sich daher hervorragend für unsere Benutzer, die sich viele Jahre lang auf das MacBook Pro verlassen können. Außerdem ist es ein wichtiger Aspekt, um die endlichen Ressourcen der Erde zu schonen und unser Ziel klimaneutraler Produkte zu erreichen 2030. Das ist also das bemerkenswert leistungsstarke und leistungsfähige neue MacBook Pro. Mit der Leistung der M-Three-Chipfamilie, bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit, einem atemberaubenden Liquid-Retina-XDR-Display und erweiterter Konnektivität. (00:05:30) Es gibt einfach keinen anderen Laptop wie das MacBook Pro Speaker 1: Mit der nächsten Generation von Chips der M-Serie. Das neue MacBook Pro bringt unsere fortschrittlichsten Technologien einem bisher breiten Benutzerkreis zugänglich und wir können es kaum erwarten, dass sie es erleben. Das 14-Zoll-MacBook Pro bietet mehr Leistung und Funktionen als je zuvor, und während es zuvor im Jahr 1999 auf den Markt kam, ist es jetzt bei nur 1599 und dem 16-Zoll-MacBook Pro erhältlich. Mit der monumentalen Leistung von M three PRO und M three Max startet (00:06:00) immer noch bei 24 99. Sie können das neue MacBook Pro noch heute bestellen und Modelle mit M three und M three PRO werden nächste Woche verfügbar sein. Modelle mit M three max werden später im November erhältlich sein. Es gibt nichts Vergleichbares wie das neue MacBook Pro. Es ist wahnsinnig schnell und im Weltraumschwarz. Es sieht einfach großartig aus.