Apple verzeichnete im dritten Quartal in Folge rückläufige Umsätze und prognostizierte eine ähnliche Entwicklung für den aktuellen Zeitraum, beeinträchtigt durch einen branchenweiten Einbruch, der die Nachfrage nach Telefonen, Computern und Tablets gedämpft hat.

Weitere Geschichten finden Sie auf der Homepage „Tech and Trends“.

Apple verzeichnete im dritten Quartal in Folge rückläufige Umsätze und prognostizierte eine ähnliche Entwicklung für den aktuellen Zeitraum, beeinträchtigt durch einen branchenweiten Einbruch, der die Nachfrage nach Telefonen, Computern und Tablets gedämpft hat.

Nachdem das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang von 1,4 % gemeldet hatte, sagte Finanzvorstand Luca Maestri in einer Telefonkonferenz, dass die Leistung von Apple in diesem Zeitraum ähnlich ausfallen werde.

Ein weiterer Rückgang würde den längsten Rückgang seit zwei Jahrzehnten bedeuten – eine überraschende Verlangsamung für das wertvollste Unternehmen der Welt.

Apple-Aktien fielen am Freitag in New York um 4,8 % auf 181,99 US-Dollar und verloren damit den Wert des Unternehmens von 3 Billionen US-Dollar. Es war der schlimmste Tagesrückgang seit September 2022.

„Das Umfeld ist herausfordernd“, sagte Daniel Flax, Senior Research Analyst bei Neuberger Berman, in einem Interview mit Scarlet Fu auf Bloomberg Television. „Die Verbraucher stehen unter Druck durch allgemeine Zinssätze und eine höhere Inflation. Es gibt viele Gegenströmungen, denen sich Apple, wie viele andere Unternehmen auch, nicht entziehen kann.“

Obwohl der Gesamtumsatz von Apple mit 81,8 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal knapp über den Schätzungen der Wall Street lag – unterstützt durch rekordverdächtige Dienstleistungsverkäufe – war die iPhone-Nachfrage schwächer als erwartet.

Bei dem Telefonat mit Analysten machten Führungskräfte den Gegenwind durch die Wechselkurse für die Verschlechterung der Ergebnisse verantwortlich. Ein stärkerer Dollar hat die Einnahmen des Unternehmens geschmälert, die größtenteils aus Übersee stammen. Maestri betonte zusammen mit Chief Executive Officer Tim Cook, dass der Umsatz auf Jahresbasis steigen würde, wenn die Währung konstant gehalten würde.

Dennoch zeigte der Bericht, dass Apples hochgeschätztes iPhone einem Abschwung nicht entgangen ist, der Konkurrenten und Partner verunsichert hat. Qualcomm, ein Chiphersteller für Mobilgeräte und iPhone-Zulieferer, hatte bereits am Mittwoch mit seinen Ergebnissen Befürchtungen hinsichtlich der Nachfrage geweckt und seine Aktien im Vorfeld des Apple-Berichts auf Talfahrt geschickt.

Es hat nicht geholfen, dass Apple im letzten Quartal einen Mangel an neuen Produkten hatte – abgesehen von geringfügigen Aktualisierungen seiner High-End-Desktop-Computer und einem größeren MacBook Air. Im laufenden Quartal wird sich ein anderes Bild ergeben, da in diesem Zeitraum das neue iPhone 15 und die Apple Watches vorgestellt werden sollen.

Die Verkäufe des iPhone, Apples größter Geldbringer, gingen im dritten Quartal um 2,4 % auf 39,7 Milliarden US-Dollar zurück, verglichen mit einer Schätzung von 39,8 Milliarden US-Dollar. Insbesondere gaben die Führungskräfte von Apple zu, dass sich der Smartphone-Markt insbesondere in den USA verlangsamt.

Auch Apple hat seine Ausgaben gedrosselt. Das Unternehmen habe die Einstellung von Mitarbeitern in mehreren Bereichen verlangsamt, sagte Maestri. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Fähigkeit, das Kostenwachstum etwas zu bremsen.“

China war ein Lichtblick und widersetzte sich dem Trend einiger Technologiekollegen von Apple.

Maestri sagte, dass Wearables – darunter die Apple Watch und AirPods – im Land besonders gut abschnitten. Auch in China konnte sich das iPhone behaupten und diente dort als „das Herzstück unserer Ergebnisse“, sagte Cook.

Die Nachfrage nach dem iPhone 14-Modell lässt nach, da sich das Unternehmen auf die Enthüllung der nächsten Version vorbereitet, die das bedeutendste Upgrade seit drei Jahren sein dürfte. Neue iPhones kommen normalerweise im September auf den Markt, einige Wochen vor Ende des vierten Quartals.

Das bedeutet, dass der Großteil des Umsatzes im darauffolgenden Zeitraum anfällt, dem ersten Geschäftsquartal von Apple, das ausnahmslos die lukrativste Zeit des Jahres ist.

Die iPhone 15 Pro-Modelle werden neue Funktionen wie einen Titanrahmen, dünnere Ränder um den Bildschirm und einen schnelleren Prozessor bieten. Doch angesichts der schleppenden Smartphone-Ausgaben könnte es immer noch schwierig sein, einige Verbraucher zum Upgrade zu bewegen.

Apple hat seinen Zulieferern mitgeteilt, dass es davon ausgeht, dass die Auslieferungen des Geräts bis zum Rest des Jahres 2023 mit etwa 85 Millionen Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres bleiben werden. Auch bei anderen Telefonherstellern, darunter Samsung Electronics Co., gingen die Verkäufe ihrer Geräte zurück oder blieben stagnieren.

Im laufenden Quartal geht Apple davon aus, dass sich die Leistung des iPhone und der Dienste im Jahresvergleich verbessern wird. Das wird die Mac- und iPad-Abteilungen übertreffen, die nach Angaben des Unternehmens um einen zweistelligen Prozentsatz zurückgehen würden.

Cook ging auf ein aktuelles Thema ein und sagte, dass das Unternehmen seit Jahren an generativen KI-Technologien forscht. Bloomberg berichtete letzten Monat, dass Apple ein eigenes großes Sprachmodell entwickelt hat – eine Technologie, wie sie zum Training von KI-Chatbots wie ChatGPT von OpenAI Inc. verwendet wird – und einen generativen KI-Vorstoß für das nächste Jahr vorbereitet.

Solche Tools können auf der Grundlage von Textaufforderungen schriftliche Inhalte oder Bilder erstellen.

Das iPad hingegen musste im letzten Quartal einen Umsatzrückgang von 20 % hinnehmen. Dieses Geschäft erwirtschaftete 5,79 Milliarden US-Dollar, während etwa 6,33 Milliarden US-Dollar erwartet wurden. Apple hat seit letztem Jahr keines seiner Tablets aktualisiert und wird bis 2024 keine wesentlichen Änderungen an der Produktpalette vornehmen.

Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, in der ersten Jahreshälfte ein überarbeitetes iPad Pro mit einem besseren Display vorzustellen, wie Bloomberg berichtete.

Apple versuchte, seine Tablet-Probleme zu erklären, indem es einen schwierigen Vergleich mit der Einführung des iPad Air im letzten Jahr anführte. Aber dieses Modell macht immer noch einen kleinen Teil des gesamten iPad-Umsatzes aus.

Im laufenden Quartal werden Tablets und Macs teilweise aufgrund von Fabrikschließungen im Jahr 2022 ausfallen, sagte Apple. Die Störung verhinderte, dass Verbraucher im dritten Quartal dieses Jahres Produkte erhielten, was zu einem Anstieg im darauffolgenden Zeitraum führte.

Das Unternehmen werde diesen Effekt dieses Mal nicht erleben, sagte Apple.

Der Mac schnitt im vergangenen Quartal trotz des anhaltenden Einbruchs besser ab als erwartet.

Obwohl der Umsatz um 7,3 % auf 6,84 Milliarden US-Dollar zurückging, lag er über der durchschnittlichen Schätzung von 6,37 Milliarden US-Dollar. Die einzigen großen neuen Produkte, die Apple im dritten Quartal auf den Markt brachte, waren Macs: Im Juni wurden das neue größere MacBook Air und auf Profis ausgerichtete Desktop-Geräte vorgestellt.

Das Segment Wearables, Home und Accessoires, zu dem auch die Apple Watch und AirPods gehören, brachte 8,28 Milliarden US-Dollar ein. Damit wurden die Schätzungen von 8,38 Milliarden US-Dollar verfehlt.

Apple bereitet sich darauf vor, im September neue Uhren mit besserer Leistung und neuen Farben herauszubringen – wenn auch nicht viele neue Funktionen.

Im vergangenen Herbst brachte das Unternehmen drei neue Modelle auf den Markt, darunter eine High-End-Ultra-Version, die dazu beitrug, den durchschnittlichen Verkaufspreis der Geräte zu steigern.

Ein klares Highlight war der Dienstleistungsumsatz, der um 8,2 % auf 21,2 Milliarden US-Dollar stieg. Das übertraf die Schätzungen von 20,8 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum sei „auf über 1 Milliarde kostenpflichtige Abonnements zurückzuführen“, sagte Cook.

Das im kalifornischen Cupertino ansässige Unternehmen nannte Werbung und Apple Music als zwei rekordverdächtige Kategorien und fügte hinzu, dass seine Partnerschaft mit der Major League Soccer besser verläuft als erwartet.

Apple hat Anfang des Jahres damit begonnen, die Spiele der Liga auf seinem Streaming-Dienst TV+ zu übertragen.