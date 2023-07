Gerüchte über Apples Display-Pläne kursieren schon seit einiger Zeit. Beispielsweise arbeitet das Unternehmen möglicherweise an einem 27-Zoll-Mini-LED-Display und einem Nachfolger des teuren Apple Pro Display XDR, möglicherweise mit der Möglichkeit, Siri in die Displays selbst zu rufen.

Die neue Smart-Display-Funktion ähnelt stark der StandBy-Funktion, die später in diesem Jahr in iOS 17 eingeführt wird. Mit StandBy können iPhones als Smart Displays fungieren, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen und horizontal gedreht werden. Die Funktion erinnert teilweise an einen Wecker und dimmt den Bildschirm nachts, wenn Sie schlafen, auf ein mattes Rot, während gleichzeitig übersichtliche Widgets und Smart-Home-Steuerung direkt aus StandBy hinzugefügt werden.