Apple pausiert Glücksspielanzeigen im App Store nach Aufschrei der Entwickler

Am Dienstag kündigte Apple an, dass Unternehmen ihre Apps auf den Store-Seiten für andere Apps bewerben könnten, indem sie ihr Symbol in den Abschnitt „Das könnte Ihnen auch gefallen“ setzen. Fast sofort begannen Entwickler, Beispiele für Anzeigen für Glücksspiel-Apps zu zeigen, die unter ihren Apps empfohlen wurden.