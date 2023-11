Apple-Manager verteidigt 8 GB MacBook Pro für 1.599 $ und behauptet, es sei wie 16 GB auf einem PC • The Register

Acht Gigabyte sind seit fast einem Jahrzehnt die Standard-RAM-Auslastung neuer MacBook Pros, und im Jahr 2023 glauben Apple-Führungskräfte immer noch, dass dies für die Kunden ausreicht.

Mit der Einführung von Apples M3 MacBook Pros im letzten Monat erhalten Sie mit einem 14-Zoll-Basismodell für 1.599 US-Dollar und einem M3-Chip immer noch nur 8 GB einheitlichen DRAM, der von CPU, GPU und neuronalem Netzwerkbeschleuniger gemeinsam genutzt wird.

Wir sagten damals: „Es ist fast 2024 und Apple liefert immer noch PCs mit 8 GB RAM aus“, was uns einige Hinweise von Lesern einbrachte, die der Meinung waren, dass die Kapazität mehr als ausreichend sei. Das ist alles schön und gut, aber wir und andere haben für den Preis irgendwie mehr erwartet. Wenn Sie mehr bezahlen, erhalten Sie natürlich mehr Kapazität.

In einem Zeichen der Apple-typischen Bescheidenheit hat Bob Borchers, der Experte für weltweites Produktmarketing des Technologieriesen, diese Woche in einem Interview mit dem Ingenieur für maschinelles Lernen, Lin YilYi, argumentiert, dass der Arm-kompatible, von Apple entwickelte Silizium- und Software-Stack der M-Serie ist so speichereffizient, dass 8 GB auf einem Mac 16 GB auf einem PC entsprechen können – wir sollten also damit zufrieden sein. Die Diskussion beginnt etwa 6,5 ​​Minuten nach Beginn des Gesprächs.

„Ein Vergleich unseres Speichers mit dem Speicher anderer Systeme ist eigentlich nicht gleichwertig, da wir den Speicher so effizient nutzen, Speicherkomprimierung verwenden und über eine einheitliche Speicherarchitektur verfügen“, prahlte Borchers.

Der Verweis auf Unified Memory bezieht sich auf die Tatsache, dass der Speicher von Apple Silicon Macs neben dem System-on-Chip-Chip innerhalb des Prozessorpakets platziert und direkt mit diesem verbunden ist, anstatt auf das Motherboard gelötet oder über SODIMM-Module angeschlossen zu werden. Wenn Sie beispielsweise einen M3 mit 8 GB oder einen M3 Max mit 36 ​​GB erhalten, ist dieser DRAM in den Prozessorchip integriert.

Wir können es einfach viel effizienter nutzen

Laut Borchers bedeutet dies alles, dass Apples Computer mit weniger Speicher auskommen müssen. „Tatsächlich entsprechen 8 GB auf einem M3 MacBook Pro wahrscheinlich 16 GB auf anderen Systemen. Wir können sie einfach viel effizienter nutzen“, meinte er.

Die Kommentare erinnern uns an das berüchtigte Zitat „640.000 sollten für jeden reichen“, das Bill Gates in den 1980er Jahren regelmäßig zugeschrieben wird, obwohl er bestreitet, diese Worte jemals ausgesprochen zu haben.

Während das gleichzeitige Packen von Speicher neben dem Prozessor Vorteile bietet, wenn es um Dinge wie Zugriffslatenz und Bandbreite geht – etwas, von dem High-End-Chips der M-Serie jede Menge zu bieten haben – ändert dies nichts an der Tatsache, dass weniger in 8 GB Speicher passen als 16 GB.

Allerdings nutzt macOS mehrere Tricks, um die Speichernutzung zu optimieren, einschließlich der Zwischenspeicherung so vieler Daten wie möglich im freien RAM, um zu vermeiden, dass für Dinge von und zu einem langsameren Speicher ausgeführt werden muss (es macht keinen Sinn, ungenutzten physischen RAM in einer Maschine zu haben). und das Komprimieren von Informationen im Speicher, was auch alle anderen Betriebssysteme, einschließlich Windows und Linux, auf ihre eigene Weise tun.

All dies wird im Aktivitätsmonitor von Apple aufgeschlüsselt, der hier erklärt wird. Aufgrund der Art und Weise, wie diese Informationen den Benutzern präsentiert werden, ist die Speicherauslastung zu einer Dauerfrage für verwirrte Käufer geworden, die herausfinden möchten, wie viel RAM sie tatsächlich benötigen.

Unabhängig davon, wie das Betriebssystem mit dem Speicher umgeht, starten Sie genügend Chrome-Tabs, und das Ergebnis wird das gleiche sein: Irgendwann wird das System langsamer, da es den Auslagerungsspeicher im Speicher verschlingt.

Bei einer SSD, die schnell genug ist, kann der Leistungsabfall, der mit einem knappen Arbeitsspeicher einhergeht, bis zu einem gewissen Grad verborgen bleiben, allerdings geht dies auf Kosten einer zusätzlichen Abnutzung der NAND-Flash-Module. Leider hat Apple in den letzten Generationen die Leistung der SSDs, die in vielen seiner Einsteigergeräte zu finden sind, deutlich verringert. Dies war beim M2 MacBook Air der Fall, aber wir müssen abwarten, ob dies auch beim M3 MacBook Pro mit 8 GB von Apple der Fall ist.

Wie viel Speicher benötigen Sie tatsächlich? Borchers schlägt Kunden vor, die Maschinen selbst auszuprobieren, vermutlich im Apple Store, und zu sehen, wie sie funktionieren. „Was ich sagen würde ist, ich würde die Leute bitten, herzukommen und auszuprobieren, was sie auf ihren Systemen machen wollen, und sie werden, glaube ich, eine unglaubliche Leistung sehen.“

Wir würden ungern sagen, dass Apple seine Computer so konzipiert hat, dass sie in der Werkstatt für ein paar Minuten eine hervorragende Leistung erbringen und nach ein paar Monaten zu Hause oder im Büro anders funktionieren. Sein Kommentar ist auch etwas ironisch, da YilYis Interview mit Borchers sich hauptsächlich auf den Einsatz von Apple Silicon in der maschinellen Lernentwicklung konzentrierte, was man in einem Geschäft nicht macht.

Viele dieser Modelle erfordern zum Betrieb eine beträchtliche Menge an Speicher. Llama2 7B, ein häufig zitiertes großes Sprachmodell für KI-PCs, benötigt etwa 7 GB Speicher, um mit 8-Bit-Präzision zu laufen. Ein 8-GB-MacBook der M-Serie hat also zwar die nötige Leistung, um es zu betreiben, aber es verfügt nicht über den nötigen Speicher, wenn überhaupt.

Wir stellen fest, dass Apple kaum der einzige PC-Anbieter ist, der standardmäßig Systeme mit 8 GB Speicher verkauft. Der Unterschied besteht darin, dass die meisten PC-Händler nicht annähernd das verlangen, was Apple für die Aufrüstung von Geräten über die Basisspezifikation hinaus verlangt. Das Upgrade des Basismodells M3 MacBook Pro auf 16 GB kostet weitere 200 US-Dollar, während 24 GB zusätzliche 400 US-Dollar kosten. (Es gibt einen Grund, warum wir Apple früher als die idiotische Steueroperation von Cupertino bezeichnet haben.)

Und da der Speicher in das SoC-Paket integriert ist, bedeutet das, dass er nicht später aufgerüstet werden muss und auch keine noch so große Speicherkomprimierung oder Zwischenspeicherung daran etwas ändern wird. ®