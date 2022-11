Apple macht weiter mit Problemen: Proteste in China vermiesen den Start in die Wall-Street-Woche

Die ungewöhnliche Protestwelle in China macht sich auch an der Wall Street bemerkbar. Zudem prognostizieren Experten weitere Zinssprünge, so dass die Indizes zu Wochenbeginn nachgeben. Amazon kann sich nach dem Black Friday Höhenflug ins Plus retten.

Die Proteste in China und restriktive Äußerungen der US-Notenbanker vermiesten den Wochenstart an der Wall Street. Einerseits sorgte die Frage, wie Peking auf die Proteste gegen die Null-Covid-Politik reagieren würde, für Verunsicherung, andererseits machten sie Investoren auf die negativen Folgen der Lockdowns für die Wirtschaft des Landes und damit auch für die Welt aufmerksam Wirtschaft.

Nasdaq100 11.587,75

In der Zwischenzeit sagte der US-Notenbanker James Bullard gegenüber MarketWatch, dass er aggressivere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation unterstütze und dass die Zinssätze wahrscheinlich während des gesamten Jahres 2023 und bis 2024 erhöht bleiben müssten. Und sein Kollege John Williams merkte an, dass die Zinssätze noch angehoben werden müssten und die Straffungspolitik muss „für einige Zeit“ aufrechterhalten werden.

Des Dow-Jones-Index verlor 1,4 Prozent auf 33.850 Punkte, die S&P500 und die Nasdaq-Indizes kamen ähnlich deutlich zurück. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 705 (Freitag: 1.940) Preisgewinner und 2.474 (1.088) Verlierer. 96 (127) Titel unverändert geschlossen.

Gegenläufige Impulse am Rentenmarkt

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen leicht an. Während die restriktiven Äußerungen aus Fed-Kreisen für steigende Renditen sprachen, wurden angesichts der Situation in China Zinspapiere in ihrer Funktion als sicherer Hafen gesucht, was den Renditeanstieg bremste.

Dass die Ölpreise Dass sich die jüngste Schwächephase zunächst fortsetzte und auf den niedrigsten Stand seit Januar fiel und sich auch die Preise für Industrierohstoffe abschwächten, wurde von den Marktteilnehmern im Zusammenhang mit einer vermutlich schwächeren Energienachfrage gesehen. Schätzungen zufolge ist die chinesische Ölnachfrage infolge der jüngsten Lockdowns um 900.000 Barrel pro Tag gesunken, sagte ein Marktteilnehmer. Am Ende war der Trend jedoch nach einer Erholung von den Tagestiefs gemischt. Brent-Öl etwas billiger Öl der US-WTI-Klasse um ein halbes Prozent gestiegen.

Handelswerte nach „Black Friday“ gemischt.

Einzelhandelsaktien standen im Anschluss an der Börse im Fokus Online-Verkäufe am diesjährigen sogenannten Black Friday in den USA auf Rekordsumme von 9,12 Milliarden US-Dollar ist auferstanden. Amazonas konnten der Marktschwäche entgegenwirken Plus von 0,6 Prozent gerettet, während Aktien von Unternehmen, die stärker im lokalen Geschäft tätig sind, wie Walmart (+0,3 %) und Macy’s (-2,2 %), weniger davon profitierten.

Apple fiel um 2,6 Prozent. Die Aktie wurde durch einen Bericht belastet, wonach das Unternehmen in diesem Jahr mit einem Produktionsausfall von 6 Millionen iPhones konfrontiert sein könnte, nachdem es im Zuge von Protesten gegen die Null-Covid-Politik zu gewalttätigen Zusammenstößen in Apples Produktionsstätte in Zhengzhou gekommen war.

univar um gut 4 Prozent gestiegen. Die Fantasie wurde dabei dadurch beflügelt, dass der deutsche Chemiehändler Brenntag mit dem Unternehmen Gespräche über eine mögliche Übernahme führte. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch unklar.

Des Dollar zeigte einen ausgeprägten Auf- und Abstieg. Zwischenzeitlich rutschte er gegenüber dem Euro bis auf ein Fünfmonatstief von knapp unter 1,05 ab, bevor er den Rückgang auf zuletzt 1,0334 mehr als wettmachte. Händler sagten, dass der Euro zunächst durch die jüngste Erholung an den europäischen Aktienmärkten und einen Rückgang der Energiepreise unterstützt wurde, was im Allgemeinen für Währungen aus Energie importierenden Regionen günstig ist. Die Erholung des Dollars im Handelsverlauf wurde dann dem Ruf des Dollars als sicherer Hafen aufgrund der Proteste in China zugeschrieben.