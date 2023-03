Hongkong

CNN

—



Apple-leverancier Foxconn zegt dat het op zoek is naar Indiase partners om samen te werken op gebieden als chips en elektrische voertuigen, terwijl de CEO een bezoek aan het land afrondde.

Het Taiwanese Foxconn is op zoek naar uitbreiding van zijn activiteiten in de Zuid-Aziatische reus nadat het vorig jaar te maken had gehad met ernstige leveringsverstoringen in China. Het bedrijf herstelde zich van de verstoringen begin dit jaar.

“India is een land met een grote bevolking”, zei Young Liu, de voorzitter en CEO van het bedrijf, in een verklaring van zaterdag. “Mijn reis deze week ondersteunde de inspanningen van Foxconn om partnerschappen te verdiepen … en samenwerking te zoeken op nieuwe gebieden zoals de ontwikkeling van halfgeleiders en elektrische voertuigen.”

“Foxconn zal blijven communiceren met lokale overheden om de meest gunstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf en alle belanghebbenden te zoeken”, voegde hij eraan toe.

Het bedrijf, vooral bekend van het maken van de iPhones van Apple (AAPL), is een van ’s werelds grootste contractfabrikanten van elektronica. Het breidt zich nu uit naar andere gebieden, waaronder elektrische voertuigen.

Liu heeft tijdens zijn reis geen investeringsuitgaven in India gespecificeerd, inclusief een vergadering met premier Narendra Modi.

Het bedrijf heeft al fabrieken in de staten Andhra Pradesh en Tamil Nadu.

Vrijdag maakte het investeringspromotiebureau van de Zuid-Indiase deelstaat Karnataka bekend dat Foxconn dit had aangekondigd een grote deal daar en dat 300 acres land was toegewezen voor een faciliteit. De investering zal 100.000 banen opleveren over 10 jaar in de staat, zei het.

Volgens een rapport van Bloomberg dat anonieme bronnen aanhaalt, is het bedrijf van plan om ongeveer 700 miljoen dollar te investeren in een nieuwe fabriek in Bengaluru, de hoofdstad van Karnataka, om iPhone-onderdelen te maken.

India is naar voren gekomen als een aantrekkelijk potentieel alternatief voor China voor onder meer Apple. Een van de hoogste ministers van India, Piyush Goyal, zei in januari dat Apple zijn productie in het Zuid-Aziatische land wil opvoeren tot een kwart van zijn totale totaal van nu tussen de 5% en 7%.

Jarenlang had Apple vertrouwd op een enorm productienetwerk in China om iPhones, iPads en andere populaire producten massaal te produceren. Maar de afhankelijkheid van het land werd vorig jaar op de proef gesteld door de strikte nul-Covid-strategie van Peking, die afgelopen december snel werd ontmanteld.

Apple-apparaten worden momenteel in India geproduceerd door Foxconn, Wistron en Pegatron, allemaal Taiwanese bedrijven.

– Diksha Madhok van CNN droeg bij aan rapportage