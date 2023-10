Wieder einmal gibt es die iPhone Pros in zwei Größen, nur dieses Jahr ist es einer dieser Fälle, in denen es scheinbar um etwas mehr geht, das sie von anderen unterscheidet als nur die Dimensionen und Kapazitäten. Die Rede ist von den verschiedenen Telekameras – das iPhone 15 Pro Max erhält die neue Tetraprisma-5-fach-Zoomeinheit, während das 15 Pro beim bewährten 3-fach-Modul von zuvor bleibt.

Obwohl dies ein grundsätzlicher Unterschied zu sein scheint, unterscheiden sich die beiden Modelle nach wie vor mehr oder weniger durch die Größe und die damit verbundenen Nebenprodukte. Deshalb versuchen wir, uns die Zahlen und Testergebnisse anzusehen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob das 15 Pro Max am besten für Sie geeignet ist oder das normale Pro.

Für den Anfang können Sie hier die vollständigen Datenblätter vergleichen oder unten direkt mit der Einschätzung unserer Redaktion fortfahren.

Größenvergleich

Tatsächlich liegt der Hauptunterschied in den Abmessungen und dem Gewicht der beiden. Apple hat die Displaygrößen in diesem Jahr beibehalten, und obwohl die Ränder etwas gekürzt wurden, behalten das 15 Pro und das 15 Pro Max die gleichen Gesamtgrößen wie im letzten Jahr.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Änderungen bei den Materialien (von Edelstahl zu Aluminium und Titan) dazu geführt haben, dass jedes der beiden Mobilteile 19 g an Gewicht verloren hat. Dadurch ist die Handhabung der beiden Profis viel einfacher geworden. Der Riese unter den Smartphones, das 15 Pro Max, bleibt mit 221 g recht schwer, aber das 15 Pro ist mit 187 g jetzt nicht nur kompakt, sondern auch recht leicht.

Die neuen Titanrahmen fühlen sich wohl nicht so hochwertig an wie die der alten Modelle, aber ihre abgerundeten Kanten sorgen für ein angenehmeres haptisches Erlebnis, wozu auch die neu eingeführte leichte Krümmung des Displayglases (Apple nennt es „Ceramic Shield“) beiträgt trägt bei.

Wir würden sagen, dass die neuen, subtilen Designelemente zusammen mit dem Gewichtsverlust das Pro Max weniger unhandlich machen und das Pro zu einem wirklich tragbaren Flaggschiff machen.





Die beiden Modelle sind in den gleichen Farbvarianten erhältlich, daher gibt es hier nicht viel Auswahl. Ebenso sind beide staub- und wasserdicht und entsprechen Apples höherem IP68-Standard (30 Minuten bis zu einer Tiefe von 6 m unter Wasser, im Gegensatz zu den erforderlichen 1,5 m).

Vergleich anzeigen

Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Pro und dem Pro Max ist ganz offensichtlich die Displaygröße. Das 6,7-Zoll-Panel des Pro Max bietet etwa 20 % mehr Bildschirmfläche als das 6,1-Zoll-Gerät des Pro. Wenn Sie Ihr Telefon also regelmäßig für Dinge verwenden, die von einem großen Bildschirm profitieren (z. B. Videos ansehen oder vielleicht spielen), ist das Max die logische Antwort. Es ist nicht so, dass Sie sich beim Kleinen eingeengt fühlen – Apple skaliert wirklich gut, aber in Bereichen, in denen mehr einfach mehr ist, gewinnt das Max.

Abgesehen von der schieren Größe (und Auflösung) gibt es nichts, was die beiden wirklich trennt. Beide bieten im Wesentlichen die gleiche Pixeldichte (daher das Verhältnis zwischen Größe und Auflösung) und beide sind mit knapp weniger als 100 Pixel spektakulär hell 1.800 Nits in unserem Test.

Wie wir es von Apple gewohnt sind, sind beide Displays farbkalibriert und beeindruckend präzise. HDR10+ und Dolby Vision-Streaming werden ebenfalls unterstützt.

Beide iPhones bieten angeblich beeindruckende adaptive Bildwiederholraten, aber da Apple bei der Umsetzung nicht transparent ist, können wir uns nur auf die beworbenen Zahlen verlassen. Das reibungslose Benutzererlebnis ist unbestreitbar – aber auch hier ist es bei beiden Modellen gleich.

Batterielebensdauer

Zurück zum Motto „Mehr ist mehr“: Die Akkukapazität des 15 Pro Max von 4.441 mAh verspricht einen Vorsprung in der Ausdauer gegenüber der 3.274-mAh-Zelle des 15 Pro – ein Vorteil von etwa 36 Prozent, der den 20 % größeren Bildschirm überkompensiert .

Tatsächlich holt sich der Pro Max hier einen leichten Sieg, mit deutlich höheren Werten in allen Disziplinen. Denken Sie daran: Nur weil das größere Telefon möglicherweise länger durchhält, bedeutet das nicht, dass Sie mit dem kleinen Gerät mitten am Tag im Stich gelassen werden. Dennoch wäre der Max sinnvoller, wenn die Langlebigkeit mit einer einzigen Ladung oberste Priorität hätte.

Ladegeschwindigkeit

Die Kehrseite dieser Medaille ist, dass das 15 Pro Max nicht zu schnell aufgeladen werden kann. Bei unserem Test mit einem 20-W-Adapter von Apple erreichten wir 46 % in 30 Minuten beim großen Telefon und 57 % beim kleinen Telefon, wobei das vollständige Aufladen beim Pro Max 16 Minuten länger dauerte als die ohnehin schon schleppenden 93 Minuten beim Pro.

Es ist erwähnenswert, dass die Ladekurven jetzt mehr von der Software als von Hardwareeinschränkungen bestimmt werden und sich daher mit einem iOS-Update ändern können. Darüber hinaus gehört Apple zu den Herstellern, die schnelles Laden nicht besonders bevorzugen, und das ist einer unserer langjährigen Beschwerden bei iPhones.

Beide Telefone unterstützen kabelloses Laden, unabhängig davon, ob Apples eigener MagSafe-Puck (mit bis zu 15 W) oder ein generisches Qi-kompatibles Pad (bis zu 7,5 W) verwendet wird.

Lautsprechertest

Eine weitere Ausprägung des „Mehr ist mehr“-Prinzips, wenn auch nicht ganz so offensichtlich, ist in der Rednerabteilung zu beobachten. Hier schneidet das 15 Pro Max in unserem Test bei der Lautstärke mit der Note „Sehr gut“ ab, neben einem lediglich „Gut“ 15 Pro.

Das Max hat zwar eine etwas ausgeprägtere Präsenz in den Mitten (was wahrscheinlich den Lautstärkevorteil erklärt, da „die Lautstärke hauptsächlich im Mitteltonbereich lebt“), aber auf jeden Fall verfügen beide iPhones über wunderbare Hybrid-Stereolautsprecher, einige der besten, die es gibt der Markt.

Mit den folgenden Beispielen können Sie vergleichen, wie die beiden iPhones unter kontrollierten akustischen Bedingungen klingen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihre Kopfhörer aufsetzen und die Lautstärke auf maximale Lautstärke eingestellt ist.

Leistung

Sowohl das iPhone 15 Pro als auch das 15 Pro Max werden von demselben Apple A17 Pro Chip angetrieben. Es handelt sich um ein völlig individuelles Design mit einer 6-Kern-CPU und einer 6-Kern-GPU. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden ist die Tatsache, dass die Basisversion des 15 Pro nur über 128 GB Speicher verfügt – das 15 Pro Max startet mit deutlich günstigeren 256 GB. Beide Größen können bis hin zu 1 TB spezifiziert werden, während der RAM bei allen Versionen 8 GB beträgt.

Anders als in einigen Vorjahren haben wir keinen nennenswerten Leistungsunterschied zwischen den beiden Größen festgestellt, was bedeutet, dass Sie im Wesentlichen die gleiche Leistung erhalten. Es ist auch eine branchenführende Leistung. Was nicht so toll ist, ist das relativ starke Throttling, insbesondere bei GPU-intensiven Anwendungen, aber selbst dann konnten wir keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Modellen feststellen.



Apfel

iPhone 15 Pro AnTuTu 10

1.566.329 Geekbench 6

2.922 Single-Core Geekbench 6

7.172 Multi-Core ApfeliPhone 15 Pro

Kameravergleich

Der wichtigste Hauptunterschied zwischen den beiden Größen der iPhone Pros in diesem Jahr ist die Telekamera – das 15 Pro Max erhält das neue 5-fach-Tetraprismenmodul, während das 15 Pro die 3-fach-Einheit des 14 Pro behält. Ansonsten haben beide die gleiche Hardware und verfügen über den gleichen neuen 24-Megapixel-Modus auf der Hauptkamera sowie die Zwischenzoomstufen 1,2-fach und 1,5-fach (äquivalente Brennweiten von 28 mm und 35 mm).

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit also zuerst auf diese Teleaufnahmen richten, werden wir feststellen, dass bei gutem Licht die native 5-fach-Ausgabe des Max nicht viel besser ist als die digital 5-fach vergrößerte Ausgabe des Nicht-Max – wenn überhaupt.

Andererseits sind die Ergebnisse der 3-fach-Telekamera des 15 Pro bei der 3-fach-Zoomstufe deutlich besser als die des 15 Pro Max, was die Fähigkeiten der Hauptkamera über das hinausgeht, was man als scharfes Bild bezeichnen kann.













Beispiele für Tageslichtkameras, 5x: iPhone 15 Pro • iPhone 15 Pro Max













Beispiele für Tageslichtkameras, 3x: iPhone 15 Pro • iPhone 15 Pro Max

Die Haupt- und Ultraweitwinkelkameras sind bei beiden Modellen gleich und erzeugen die gleichen Bilder – das wären großartige Bilder, wenn auch die Standardverarbeitung von Apple dazu führt, dass die Farben etwas stumpf bleiben und zufällige Details nicht ganz so natürlich aussehen, wie wir es gerne hätten. So oder so gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Pro und Pro Max.













Beispiele für iPhone 15 Pro-Tageslichtkameras: 0,5x • 1x • 2x • 3x













Beispiele für iPhone 15 Pro Max-Tageslichtkameras: 0,5x • 1x • 2x • 5x

Auch bei schlechten Lichtverhältnissen verhalten sich die beiden Telefone identisch und Sie erhalten mit der Haupt- und der Ultraweitwinkelkamera die gleichen Aufnahmen. Hier kann das 3-fach-Teleobjektiv des Pro nicht ganz mit der 5-fach-Kamera des Pro Max mithalten bei 5x in dunkleren Szenen, aber bei 3x funktioniert es großartig.













iPhone 15 Pro Kamerabeispiele bei schlechten Lichtverhältnissen: 0,5x • 1x • 2x • 3x













iPhone 15 Pro Max-Kamerabeispiele bei schlechten Lichtverhältnissen: 0,5x • 1x • 2x • 5x

Hier erhalten Sie in unserem Bildvergleichstool einen Einblick in die Bildqualität der Hauptkamera des iPhone 15 Pro mit der des iPhone 15 Pro Max.

Und so schneidet die Hauptkamera des iPhone 15 Pro in der Videoqualität mit der des iPhone 15 Pro Max in unserem Videovergleichstool ab.

Urteil

Dies ist wirklich eines der am einfachsten zu lösenden Dilemmas – es ist ziemlich einfach, das richtige iPhone 15 Pro für sich auszuwählen. Dabei geht es nicht einmal so sehr um die 5-fach-Telekamera des Max, von der man annehmen würde, dass sie eine einfache Entscheidung wäre – wir gehen davon aus, dass die 3-fach-Telekamera des 15 Pro bei 5-fach so gut funktioniert, dass dieser geringfügige Hardware-Unterschied unerheblich wird.

Damit sind wir im Wesentlichen wieder beim Thema Größe und den daraus resultierenden Unterschieden. Wenn Sie Wert auf ein besonders großes Display legen, wird das Max diesen Wunsch natürlich stillen. Es wird auch Ihre Angst vor der Akkulaufzeit lindern und die Akkulaufzeit verlängern. Sie könnten vielleicht auch versuchen, die etwas lauteren Lautsprecher zu dieser Liste hinzuzufügen, aber es ist nicht so, dass die Lautsprecher des 15 Pro nicht großartig wären.

Umgekehrt bringt das etwas schnellere Aufladen des 15 Pro einige Punkte gegenüber dem 15 Pro Max ein, aber beide Telefone sind langsam genug, um sich aufzuladen, sodass es keinen großen Unterschied macht. Nein, Sie werden sich das iPhone 15 Pro wegen seiner kompakten Größe wünschen, die dieses Jahr mit einem für diese Größe angemessenen Gewicht einhergeht. Und es schadet nicht, dass die kleine Größe auch günstiger ist (200 $/250 €).



Holen Sie sich das Apple iPhone 15 Pro für: Die kompaktere Größe.

Der niedrigere Preis.