Apple iPhone 14 Plus im Test: Großer Bildschirm, tolle Akkulaufzeit

Dies ist das neue iPhone, das sich die meisten Menschen wünschen. Es ist nicht das iPhone mit den netten neuen Displayfunktionen oder einer hochauflösenden Kamera. Es ist das iPhone mit einem großen Display und einem tagelangen Akku.

Das ist wirklich alles, was Sie darüber wissen müssen, ehrlich. Wenn Sie lieber ein iPhone mit der bestmöglichen Akkulaufzeit als ein iPhone mit den allerneuesten Funktionen haben möchten, dann ist das iPhone 14 Plus genau das Richtige für Sie.

Das 14 Plus ist die Großbildversion des Standard-iPhone 14. In diesem Jahr hat Apple nicht iPhone Mini / iPhone Big, sondern iPhone Big / iPhone Bigger gewählt. Es hat fast alle die gleichen Funktionen, bietet aber einen 6,7-Zoll-Bildschirm im Vergleich zum 6,1-Zoll-Display des Standard-14. Es beansprucht auch die beste Akkulaufzeit aller iPhones – offiziell nennt Apple es „ganztägige Akkulaufzeit“, aber meiner Erfahrung nach können Sie viel mehr als das bekommen.

Oh, und es gibt noch einen deutlichen Unterschied: Das Plus beginnt bei 899 $, während das reguläre 14 bei 799 $ beginnt. Das macht es zum günstigsten 6,7-Zoll-iPhone, das bisher herausgebracht wurde, aber es ist noch lange nicht billig.

AppleApple iPhone 14 Plus $ 899 Der gute Hervorragende mehrtägige Akkulaufzeit

Großer, heller Bildschirm

Leicht trotz seiner Größe Das Schlechte Schwer mit einer Hand zu bedienen oder in eine Tasche zu passen

Es fehlen die neuesten Funktionen wie ein 120-Hz-Bildschirm

Die eSIM-Umstellung wird für die meisten einfach, für einige jedoch schmerzhaft sein

Was das iPhone 14 Plus nicht Dazu gehören die neuen Anzeigefunktionen des 14 Pro und 14 Pro Max. Das ist die formveränderliche Kerbe namens Dynamic Island, die Systemstatusanzeigen und ein ständig eingeschaltetes Display anzeigt, das eine dunkle Version Ihres Hintergrundbilds anzeigt, selbst wenn der Bildschirm gesperrt ist. Sie sind praktische Funktionen, aber sie sind eher ein Zeichen dafür, was für das iPhone kommen wird, als ein Muss. Stattdessen bietet das 14 Plus die Art von Upgrades für die Lebensqualität, die sich viele Menschen von einem neuen Telefon wünschen im Augenblick.

Das 14 Plus-Display verfügt über eine etwas höhere Auflösung von 2778 x 1284 als das 14er-Display. Obwohl es viel größer ist, behält es ungefähr die gleichen Pixel pro Zoll bei (458 ppi im Vergleich zu 460 ppi beim 14er). Das bedeutet, dass Bilder auf diesem Bildschirm genauso scharf aussehen – sie sind nur größer, und Sie können mehr E-Mails oder Teile einer Webseite sehen, bevor Sie mit dem Scrollen beginnen müssen.

Auf einem größeren Bildschirm gibt es mehr zu sehen. iPhone 14 (links) und iPhone 14 Plus (rechts).

Hier gibt es keine ProMotion, eine superflüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was eine Schande ist. Apple behält sich das immer noch für die Pro-Modelle vor, lange nachdem schnelle Bildwiederholraten für Android-Telefone zum gleichen Preis zur Norm geworden sind. Es ist nichts, was Sie vermissen werden, wenn Sie von einem Telefon mit der gleichen Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz kommen, aber ich habe es bemerkt, als ich vom 14 Pro gewechselt bin – vielleicht sogar noch mehr, weil der Bildschirm so groß ist. Andererseits ist die niedrigere Bildwiederholfrequenz weniger stromintensiv und trägt wahrscheinlich zur hervorragenden Akkuleistung des 14 Plus bei. Ich denke, das ist ein Kompromiss, mit dem die meisten Menschen glücklich leben werden.

Dies ist wahrscheinlich ein offensichtlicher Punkt, aber das Gefühl, bei der Verwendung dieses Telefons mehr visuellen Raum zu haben – insbesondere im Vergleich zu einem 6,1-Zoll-Modell – ist real. Es passt mehr Text auf den Bildschirm und Spiele und Videos sind etwas immersiver. Aber es funktioniert auch sehr wie ein großes Telefon. Es ist ein echter Kampf, es mit einer Hand zu bedienen, selbst mit den „Erreichbarkeits“-UI-Steuerelementen von iOS 16. Viele Leute kommen mit einem großen Telefon gut zurecht, aber die 6,1-Zoll-14 und 14 Pro fühlen sich viel angenehmer in meiner Hand an.

Gaming ist auf einem großen 6,7-Zoll-Display komfortabler.

Es mag groß sein, aber das 14 Plus ist leichter als ich erwartet hatte. Es wiegt 7,16 Unzen (203 g) oder nur etwa eine Unze (28 g) mehr als das iPhone 14 – und etwas weniger als das 6,1-Zoll-14 Pro. Sein geringes Gewicht war etwas, was ich jedes Mal zu schätzen wusste, wenn es aus der Tasche meiner Jogger kam, weil dieses Telefon nicht wirklich in jede Hosentasche passt, die ich besitze. Im Gebrauch fühlt sich das 14 Plus etwas einfacher an als die Pro Max iPhones.

Der Bildschirm ist die große Attraktion dieses Telefons, aber der zusätzliche Platz eignet sich für das andere Killer-Feature des 14 Plus: Akku für Tage. MacRumors berichtet, dass es im 14 Plus tatsächlich eine viel größere Zelle gibt als im Standard 14 – auf Augenhöhe mit der Batterie im 14 Pro Max. Da das 14 Plus jedoch nicht über all diese ausgefallenen, neuen, stromhungrigen Anzeigefunktionen verfügt, schafft es eine bessere Akkuleistung.

Der Akku des 14 Plus kann mit einer einzigen Ladung mehrere Tage lang verwendet werden.

Apples Anspruch auf die „beste Akkulaufzeit in einem iPhone“ ist keine Übertreibung. Typischerweise hat ein Tag mit mäßiger Nutzung mit etwa zwei Stunden Bildschirmzeit und viel Zeit ohne WLAN den Akku meiner Erfahrung nach nur um etwa 25 Prozent entladen. Ich habe es sogar geschafft, drei Tage mit einer einzigen Ladung zu nutzen. Leser, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein iPhone benutzt habe, das problemlos mehrere Tage lang verwendet wurde.

Nicht jeder sollte mehrtägige Leistung erwarten. Bei stärkerer Nutzung wie längerem Spielen oder Video-Streaming fühlen sich zwei Tage vernünftiger an, und das könnte bedeuten, dass Sie bis zum Ende des zweiten Tages in den einstelligen Bereich gehen. Meine zwei Stunden Bildschirmzeit sind nicht viel, aber ich habe es mit dem 14 Plus keineswegs leicht gemacht. Den ganzen Tag über benutzte ich ein bisschen Navigation, verband mich so oft wie möglich mit 5G statt Wi-Fi und nahm einige kurze Videoclips auf. Und am Ende eines jeden Tages hatte ich das Gefühl, ich hätte den Prozentsatz des verbleibenden Akkus des Telefons viel niedriger machen sollen, als ich es getan hatte. Farbe mich beeindruckt.

Die Verwendung des iPhone 14 Plus fühlt sich an wie die Verwendung des iPhone 14, das sich wie das iPhone 13 anfühlt

In jeder anderen Hinsicht fühlt sich die Verwendung des iPhone 14 Plus an wie die Verwendung des iPhone 14, die sich anfühlt wie die Verwendung des iPhone 13. Die Leistung ist bissig, und der A15 Bionic Chipsatz, der aus dem letztjährigen 13 Pro recycelt wurde, hält mit so ziemlich allem Schritt, was Sie anwerfen können es. Es gibt kein physisches SIM-Fach, wie beim Rest der 14er-Serie, also machen Sie sich bereit, sich mit eSIM vertraut zu machen.

Das 14 Plus enthält einige neue Notfallfunktionen (auch für andere 14- und 14 Pro-Modelle verfügbar): Unfallerkennung und Notfall-SOS über Satellit. Crash Detection verwendet mehrere Telefonsensoren und Eingaben, um automatisch zu erkennen, wenn Sie in einen Autounfall verwickelt waren, und den Notdienst anzurufen. Wir haben es nicht getestet, aber die ersten Bewertungen sind gemischt. Einerseits kann es manchmal zu gut funktionieren. Andererseits scheint es sich auf viele Signale zu verlassen, um anzuzeigen, dass Sie sich tatsächlich in einem fahrenden Auto befinden, was dazu führen kann, dass einige Unfälle übersehen werden, wenn Sie beispielsweise vor einem Unfall nicht sehr lange gefahren sind .

Satellite SOS ist eine Funktion, die im November verfügbar ist und hilft, eine Nachricht an Notdienste weiterzuleiten, wenn Sie sich außerhalb der Mobilfunkreichweite befinden. Es kann später zusätzliche Kosten verursachen, aber in den ersten zwei Jahren ist es kostenlos im iPhone 14 Plus enthalten. Selbst wenn Sie es am Ende nicht brauchen, können Sie es wahrscheinlich ausprobieren, um zu sehen, wie es funktioniert.

Das iPhone 14 (links) und das iPhone 14 Plus (rechts) enthalten beide einen leistungsfähigen A15 Bionic-Prozessor.

Das 14 Plus enthält genau die gleichen Kameras wie das 14, dh eine 12-Megapixel-1: 1,5-Hauptkamera mit Sensor-Shift-Stabilisierung, eine 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera und eine 12-Megapixel-Selfie-Kamera mit Autofokus. Hier gibt es keinen hochauflösenden 48-Megapixel-Sensor (oder den netten 2-fachen Zuschnitt für den Porträtmodus, der damit geliefert wird), aber das 14 Plus profitiert von den Vorteilen der aktualisierten Bildverarbeitung von Apple namens Photonic Engine.

Was darauf hinausläuft, ist eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, insbesondere von der Ultrawide- und Selfie-Kamera, obwohl die Hardware nicht gerade neu oder speziell ist. Sie können eine etwas eingehendere Analyse in meinem iPhone 14-Test lesen, aber die Kurzversion lautet, dass dies ein sehr gutes Kamerasystem ist – nicht nur ein Upgrade wert, aber es wird ein angenehmes Update sein, wenn Sie kommen ein iPhone 11 oder älter.

Als ich das iPhone 14 überprüfte, konnte ich keinen zwingenden Grund finden, es dem iPhone 13 vorzuziehen. Das 14 Pro vielleicht, wenn Sie die neuesten und besten Funktionen wünschen. Aber die Verbesserungen des Standard 14 gegenüber dem 13 sind so gering, dass die meisten Menschen besser ohne sie leben und ein wenig Geld sparen würden.

Das iPhone 14 Plus hingegen spricht tatsächlich dafür, etwas mehr auszugeben. Der Preis von 899 US-Dollar ist nicht zu verachten, aber er ist niedriger als der Startpreis des iPhone 14 Pro von 999 US-Dollar – und noch niedriger als die 1.099 US-Dollar, die Sie für das 6,7-Zoll-14 Pro Max bezahlen müssten. Für 899 US-Dollar erhalten Sie eine deutliche Verlängerung der Akkulaufzeit, unabhängig davon, von welchem ​​​​iPhone Sie ein Upgrade durchführen. Und ein Telefon mit guter Akkulaufzeit hat jetzt eine bessere Chance, ein paar Jahre später, wenn es unweigerlich nachlässt, eine gesunde Akkulaufzeit zu bieten. Angesichts der Tatsache, dass Apple das 14 Plus wahrscheinlich mit Software-Updates für mindestens fünf Jahre unterstützen wird, könnte dieses Gerät wirklich weit kommen.

Sie erhalten eine deutliche Verlängerung der Akkulaufzeit, unabhängig davon, von welchem ​​iPhone Sie ein Upgrade durchführen

Es gibt auch den Bildschirm, und wie wir aus dem iPhone-Mini-Experiment gelernt haben, wollen die Leute keine kleinen Telefone. Große Bildschirme lassen Sie mehr sehen und weniger scrollen – die Tatsache, dass das Telefon nicht wirklich in die Tasche passt oder mit einer Hand bedient werden kann, scheint die meisten Menschen nicht zu stören. Das ist nicht die Beste großen Telefonbildschirm, den Apple anbietet, aber es ist immer noch sehr gut.

Wenn es Zeit für ein Upgrade ist und Sie das große iPhone ins Auge gefasst haben, aber lieber die bestmögliche Akkulaufzeit als die allerneuesten Funktionen erhalten möchten, dann ist das iPhone 14 Plus genau das Richtige für Sie. Es ist ein iPhone mit einem wirklich großen Bildschirm und einer großartigen Akkulaufzeit für unter 1.000 US-Dollar. Das ist eine Kombination von Funktionen, die viele Leute ansprechend finden werden, und das 14 Plus hält, was es verspricht.

Fotografie von Allison Johnson / The Verand