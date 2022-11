Apple hat mit iOS 16 die Freude an seiner Bücher-App genommen

Apple Books ist seit Jahren aus einem ganz bestimmten Grund meine wichtigste Lese-App: Die Animation zum Umblättern von Seiten ist mit Abstand die beste in der Branche. Leider ist das mit iOS 16 verschwunden und wurde durch eine neue Animation ersetzt, die das Gefühl vermittelt, dass Sie Karten durch ein Deck bewegen, anstatt durch eine digitalisierte Version von Papier zu blättern. Und trotz der Tatsache, dass ich versucht habe, mich an die Veränderung zu gewöhnen, seit ich im Juli in die Beta eingestiegen bin, habe ich immer noch das Gefühl, dass Apple eine der letzten Möglichkeiten zerstört hat, wie mein Telefon Freude in mein Leben gebracht hat.

Für diejenigen, die mit Apples Bücher-App (früher bekannt als iBooks) nicht vertraut sind, werde ich versuchen, das Loch zu erklären, das plötzlich in mein Leseleben geschlagen wurde. Vor iOS 16 spielte die App eine Animation zum Umblättern ab, wenn Sie auf die linke oder rechte Kante Ihres Geräts tippten oder wischten.

Was dieses GIF nicht einfangen kann, ist, wie gut es sich anfühlt, es im wirklichen Leben zu verwenden.

Es war jedoch nicht nur eine billige, vorgebackene Animation; Es war einer der Höhepunkte der skeuomorphen Ästhetik, die früher das mobile Betriebssystem von Apple beherrschte. Die Animation unterscheidet sich je nachdem, ob Sie von oben, in der Mitte oder in der Mitte des Bildschirms wischen, und verfolgt Ihren Finger. Wenn Sie von unten nach oben wischen, kräuselt sich die „Seite“ nach oben, anstatt zur Seite zu klappen. Wenn Sie anfangen zu wischen, dann Ihre Meinung ändern und Ihren Finger wieder an den Rand bewegen, fällt die „Seite“ wieder nach unten, ungewendet.

Wischanimation von iOS 16. Es fühlt sich an, als würde ich ein PDF lesen, kein Buch.

Soweit ich das beurteilen kann, ist diese Erfahrung in iOS 16 vollständig verschwunden, ersetzt durch eine Animation, die sich in einer Tinder-Abzocke oder einer PDF-Viewing-Utility-App nicht fehl am Platz anfühlen würde. Ich habe alle Bildschirme in Büchern und Einstellungen durchsucht, die mir eingefallen sind, und keine Möglichkeit gefunden, die alte Flipping-Animation wiederherzustellen. Die einzige Option, die ich gefunden habe, um das Umblättern von Seiten zu ändern, ist die, die es vollständig eliminiert, indem das Buch in eine einzige vertikal scrollende Seite umgewandelt wird, was ich irgendwie noch anstößiger finde als die neue Animation (obwohl, um es klar zu sagen, das war auch in der alten Version der App).

Jetzt werde ich nicht hier sitzen und kritisieren, warum all die anderen Lese-Apps, die ich verwendet habe, hinter Apples Version in ihren glorreichen Tagen zurückbleiben – wie sie sich entweder nicht die Mühe machen, eine Seitenwechsel-Animation einzufügen, oder die Nuancen nicht erfassen Schattenbildung und wie eine echte Seite auf Ihre Berührung reagiert. Natürlich nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich das Gefühl habe, dass es besser ist, Ihnen einfach eine Reihe von GIFs zu zeigen, damit Sie es selbst sehen können.

E-Reader-Fans könnten sagen, dass ich meine Lektüre auf einem dedizierten Gerät machen sollte, das nicht so stark von sich ständig ändernder Software abhängig ist – und ich habe zugegebenermaßen festgestellt, dass eine physische Schaltfläche zum Umblättern von Seiten den gleichen Juckreiz verursacht wie Apples Animation früher, selbst wenn Die Übergänge auf E-Ink-Displays sind normalerweise hübsch, eh. Aber selbst wenn ich einen Kobo oder Boox oder so etwas kaufen würde, würde mir das bei den Dutzenden von Büchern, die ich bereits auf Apples Plattform gekauft habe, nicht helfen.