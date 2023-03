Apple heeft aangekondigd dat het € 1 miljard investeert in een nieuw ontwerpcentrum voor silicium, nadat het twee jaar geleden evenveel had uitgegeven aan het nieuwe R&D-centrum in München. In feite wordt de nieuwe faciliteit behandeld als een uitbreiding van de bestaande, aangezien deze aan de overkant van de straat komt te liggen.











Binnen de huidige onderzoeksfaciliteit van Apple

Apple wil 2.000 van zijn technici op één plek onderbrengen, zodat ze efficiënter kunnen werken met ultramoderne apparatuur. De inspanningen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van op maat gemaakt siliciumontwerp, energiebeheerchips en toekomstige draadloze technologieën. Het belangrijkste doel is om de prestaties, efficiëntie en energiebesparingen van Apple’s apparaten te verbeteren.

Met zoveel contant geld dat er rondslingerde, moest Apple een enorme investering als deze aankondigen en we vermoeden dat er in de nabije toekomst nog meer zal volgen. In de afgelopen vijf jaar heeft Apple meer dan 18 miljard euro uitgegeven aan meer dan 800 Duitse bedrijven en gezorgd voor tal van banen in het land.

Bron