Apple erwägt Verlagerung der iPad-Fertigung nach Indien

Laut zwei von CNBC zitierten Quellen führt Indien Gespräche mit Apple, um mit der Herstellung von iPads zu beginnen. Cupertino befindet sich in Gesprächen mit Regierungsbeamten darüber, ob das Werk in der Nähe von Chennai, Tamil Nadu, die Produktion von Tabletten aufnehmen kann, aber es wurden noch keine konkreten Pläne vorgelegt.

Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 erwägt Apple eine Diversifizierung seiner Werke, um die Abhängigkeit von der chinesischen Fertigung zu verringern. Wir haben bereits gesehen, wie das indische Werk die AirPods- und Beats-Produktion aufgenommen hat, sowie das Vanilla iPhone 14, das eine Premiere war – bis jetzt hat die Fabrik nur ältere Modelle zusammengebaut.

Quellen zeigten, dass ein Mangel an hochqualifizierten Talenten und Personen mit Erfahrung im Bau hochkomplexer mobiler Geräte der Hauptgrund dafür ist, dass Apple zögert, die iPad-Produktion nach Indien zu verlagern.

Derzeit werden nur 10 % aller iPhones in der Foxconn-Fabrik in Chennai hergestellt, wobei nur 5 % aller iPhone 14-Geräte aus diesem Werk stammen. Die Umstellung wird langsam erfolgen, aber Apple wird sein Werksnetzwerk mit Produktion in Vietnam, Malaysia und sogar den Vereinigten Staaten weiter ausbauen.

