Berichten zufolge bittet Apple seine OLED-Anbieter Samsung Display und LG Display, OLED-Panels ohne Rahmen zu entwickeln. Der Schritt ist zweigleisig – zunächst möchte Apple die Ränder der diesjährigen iPhone 15 Pro-Modelle verkleinern – und dann, wahrscheinlich ein paar Jahre später, will Apple die Vollanzeige einführen. Das heißt, es gibt keinen Kameraausschnitt und einen möglichst dünnen Rahmen.

Dieses Wort möglich ist der Schlüssel. Derzeit gibt es einige entscheidende Hindernisse für Apples rahmenlose Pläne. Eine davon ist die Under-Panel-Kamera (UPC) – derzeit ist die äußere Filmschicht nicht so dünn, wie sie sein müsste, um eine Under-Display-Kamera aufzunehmen. Hinzu kommt die Dünnschichtverkapselung (TFE), die die OLED vor Feuchtigkeit und Sauerstoff schützt. Es wird durch das Übereinanderschichten eines anorganischen Films und eines organischen Films hergestellt – der anorganische Film blockiert Feuchtigkeit und Sauerstoff, während der organische Film Lücken im anorganischen Film blockiert.

Das dritte Problem besteht darin, dass Apple daran interessiert ist, das flache Display des iPhones beizubehalten, was es schwierig macht, die Bildschirmschaltkreise in der unteren Einfassung des Displays zu verbiegen. Berichten zufolge möchte Apple kein gekrümmtes Display haben, weil es an den Rändern einen Vergrößerungsglaseffekt hat und weil es glaubt, dass gekrümmte Bildschirme leichter kaputtgehen.

Das sind alles Herausforderungen für Apples Display-Lieferanten, die bedeuten, dass ein wirklich rahmenloses iPhone noch Jahre auf sich warten lässt.

