Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten und keinen Service haben, können Sie sich nach der Beantwortung einiger Fragen über Satellit mit AAA verbinden, um wichtige Details zu erfassen, sagte AAA in einer Pressemitteilung. „Benutzer erhalten klare Anleitungen, wie sie mit einem Satelliten verbunden bleiben, sodass sie Nachrichten an einen AAA-Agenten senden und wichtige Informationen über den Status ihrer Anfrage erhalten können“, sagte die Organisation.

Dies könnte sich als wichtig erweisen, wenn in einer abgelegenen Gegend ein platter Reifen oder eine leere Batterie auftritt. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, wird ein Bildschirm mit diesen Fragen angezeigt. Anschließend werden die erforderlichen Informationen per Satellit an AAA übermittelt, damit diese jemanden zu Ihrem Standort schicken können. Eine Einschränkung besteht darin, dass die Satellitenfunktion eine klare Sichtlinie zum Himmel erfordert und daher möglicherweise nicht funktioniert, wenn Sie in einem dicht bewaldeten Wald oder in den Eingeweiden eines Parkhauses eine Panne haben. Darüber hinaus weist AAA darauf hin, dass Sie sich in der Nähe einer Straße befinden müssen, um den Service in Anspruch nehmen zu können, da dort keine Bergung von Geländefahrzeugen möglich ist.