Apple beschleunigt Pläne zur Verlagerung der Produktion aus China inmitten von Unruhen als Reaktion auf die Covid-Politik

Laut dem Wall Street Journal verstärkt Apple seine Bemühungen, die Produktion außerhalb Chinas zu verlagern.

Die Produktion in Fabriken wie Foxconn hat inmitten von Unruhen wegen der Null-Covid-Politik einen massiven Schlag erlitten.

Die Verlagerung der Produktion wird im aktuellen globalen Wirtschaftsklima wahrscheinlich schwierig sein, sagten Quellen dem WSJ.

Apple drängt darauf, eine Abkehr von der Produktion in China zu beschleunigen, da die Proteste gegen die strenge Null-Covid-Politik des Landes anschwellen und Unruhen die Produktion vereiteln.

Der Technologieriese verstärkt seine Bemühungen, die Produktion in andere asiatische Länder wie Indien und Vietnam zu verlagern, um sich von Foxconn, einem der Top-Lieferanten des Unternehmens und Betreiber der weltweit größten iPhone-Fabrik in China, zu distanzieren, so das Wall Street Journal.

Während der Umzug seit Monaten geplant ist, nachdem die von der Kommunistischen Partei Chinas erlassene Covid-19-Politik Anfang dieses Jahres erstmals die Produktion bedrohte, sagten Quellen dem Journal, dass die jüngsten Aufstände im Werk Zhengzhou Apple zum Handeln treiben.

Im November kam es in der als „iPhone City“ bekannten Gegend zu gewalttätigen Protesten unter Mitarbeitern wegen einbehaltener Löhne und strenger Null-Covid-Richtlinien, die zu einer Abriegelung in Zhengzhou führten. Als die Demonstrationen zunahmen, bot Foxconn, das mehr als 300.000 Fabrikarbeiter beschäftigt, den Arbeitern 1.400 Dollar, um ihre Arbeit zu kündigen, und später 1.800 Dollar Prämien, um zu bleiben, um seine blutende Belegschaft zu halten.

Die Proteste, die mit dem Beginn der Weihnachtseinkaufssaison in den USA zusammenfielen, haben zu erheblichen Lieferkettenproblemen und Engpässen bei Apple iPhone-Produkten geführt. Laut Bloomberg wird das Unternehmen allein aufgrund der Demonstrationen voraussichtlich einen Mangel von 6 Millionen iPhone Pros haben.

Die Auswirkungen der Turbulenzen auf das Ergebnis von Apple haben zu einem Gefühl der Dringlichkeit geführt, die Produktion weg von China zu diversifizieren, das seit langem die Fertigung des Unternehmens dominiert. Der Wirtschaftseinbruch und die verlangsamten Neueinstellungen erweisen sich jedoch als Herausforderung für die Auslagerung der Produktion und den Aufbau von Partnerschaften mit neuen Lieferanten, berichtete das Journal.

„Es ist nicht einfach, alle Teile zu finden, um in der Größenordnung zu bauen, die Apple benötigt“, sagte Kate Whitehead, eine ehemalige Betriebsleiterin von Apple und Inhaberin eines Beratungsunternehmens für Lieferketten, gegenüber dem WSJ.

Laut dem Journal plant Apple, bis zu 45 % der iPhone-Produktion aus Fabriken in Indien zu beziehen, wo es derzeit nur im einstelligen Bereich produziert, und die Produktion von Produkten wie Computern, Uhren und AirPods in Vietnam zu steigern.

„Dieser letzte Monat in China war der Strohhalm, der Apple in China den Rücken gebrochen hat, mit der kopfkratzenden Null-Covid-Politik, die unhaltbar ist, da Cupertino in dieser Schlüsselregion große strategische Änderungen bevorstehen“, schrieb Daniel Ives, Analyst bei Ives Wedbush Securities ein Hinweis für Kunden.