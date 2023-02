Apple, Amazon und Google melden Gewinne

Ein Blick auf das neue iPhone 14 bei einer Apple-Veranstaltung am Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, am 7. September 2022. (Carlos Barria/Reuters)

Der Donnerstagnachmittag rundet eine bisher ernüchternde Berichtssaison für die Big-Tech-Giganten ab.

Nachdem die Branche dank der starken Nachfrage nach technischen Geräten und Dienstleistungen während der Pandemie mehrere Jahre lang Gewinne erzielt hatte, begann sich das Schicksal der Branche im vergangenen Jahr zu wenden. Tech-Giganten haben mit hohen Inflations- und Zinssätzen sowie zunehmendem Wettbewerb und sinkender Nachfrage auf den Verbraucher- und digitalen Werbemärkten zu kämpfen.

Alphabet, Amazon und Apple werden voraussichtlich nach dem Börsentag am Donnerstag ihre Gewinne melden, und alle Augen werden die Ergebnisse genau untersuchen, um zu sehen, wie sich diese Herausforderungen auf das entscheidende Dezemberquartal ausgewirkt haben.

Die Wall Street scheint keine großen Hoffnungen zu haben.

Was zu erwarten ist: Apple wird voraussichtlich den ersten vierteljährlichen Umsatzrückgang seit 2019 verzeichnen – ein Rückgang von 2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz von Alphabet wird wahrscheinlich gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben und der Umsatz von Amazon wird voraussichtlich um knapp 6 % gegenüber dem Vorjahr wachsen. Die Gewinne aller drei Unternehmen werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahresquartal zurückgehen, wobei Amazon mit einem Rückgang von 40,6 % den stärksten Rückgang erleiden wird.

Die Berichte vom Donnerstag dürften ein weiteres Zeichen dafür sein, dass Technologiegiganten nicht mehr so ​​immun gegen wirtschaftliche Veränderungen sind wie in den vergangenen Jahren. „Apple hat sich im letzten Quartal als widerstandsfähiger als seine Big-Tech-Konkurrenten erwiesen, aber diese Berichtssaison könnte härter werden“, sagte Joshua Warner, Marktanalyst bei der Investmentfirma StoneX, in einer Erklärung Anfang dieser Woche. Die meisten Unternehmen von Amazon, sagte er, „finden es auch schwieriger, unter diesen schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen zu wachsen, und Amazon hat bereits gewarnt, dass es das langsamste Umsatzwachstum seit Beginn der Weihnachtseinkäufe liefern wird.“

Viele große Technologieunternehmen, darunter Microsoft, Google, Meta und Amazon, haben in den letzten Monaten Pläne angekündigt, Zehntausende von Arbeitnehmern zu entlassen. (Apple ist bisher die einzige große Ausnahme von diesem Trend). Die Berichte vom Donnerstag sollten den Aktionären von Amazon und Alphabet einen Einblick geben, wie schnell die Technologiegiganten die Vorteile dieser Kostensenkungen erkennen werden – und ob sie ausreichen werden, um die bevorstehende unsichere Zeit zu überstehen.