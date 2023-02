Apple, Amazon und Google melden Gewinne

Googles neuer Bay View Campus in Mountain View, Kalifornien, gesehen im Mai 2022. (Peter DaSilva/Reuters)

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet meldete für die letzten drei Monate des letzten Jahres einen starken Gewinnrückgang und ein nahezu unverändertes Umsatzwachstum, da das Unternehmen mit einem zunehmenden Wettbewerb auf dem digitalen Werbemarkt und einem Rückgang der Werbeausgaben aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert war.

Alphabet gepostet 13,6 Milliarden Dollar Gewinn für die letzten drei Monate des Jahres 2022 ein Rückgang von etwa einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr und weniger als von den Analysten der Wall Street erwartet.

Die Einnahmen aus dem Quartal beliefen sich auf gerade über 76 Milliarden Dollarfast im Einklang mit den Erwartungen der Analysten, aber eine deutliche Wachstumsverlangsamung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, als der Umsatz um 32 % anstieg.

Die Aktien von Alphabet fielen im nachbörslichen Handel am Donnerstag unmittelbar nach dem Bericht um rund 4 %.

Der Bericht kommt, nachdem Google letzten Monat angekündigt hatte, 12.000 Mitarbeiter zu entlassen, um sich wieder auf das Kerngeschäft des Unternehmens zu konzentrieren.

„Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um alle Aspekte unserer Kostenstruktur zu verbessern, um unsere Investitionen in unsere höchsten Wachstumsprioritäten zu unterstützen, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen“, sagte CFO Ruth Porat in einer Erklärung neben dem Ergebnisbericht.

Verkäufe aus dem Kern von Google Das Werbegeschäft ging im Jahresvergleich um 3,5 % zurück während des wichtigen Dezemberquartals, ein weiteres Zeichen für einen sich verschärfenden digitalen Anzeigenmarkt. Aber die Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft des Unternehmens – einer immer wichtigeren Einnahmequelle – stiegen gegenüber dem Vorjahr um 32 % auf 7,3 Milliarden US-Dollar.

„Der Suchgigant hat unsere Erwartungen in fast allen Geschäftsbereichen untertroffen, vor allem in seinem Kernsegment der Anzeigensuche“, sagte Jesse Cohen, Senior Analyst bei Investing.com, in einer Investorenmitteilung nach dem Bericht.

Bei einem Telefonat mit Analysten im Anschluss an den Bericht betonten Führungskräfte von Alphabet den Plan des Unternehmens, „seine Kostenstruktur zu überarbeiten“ und „Effizienz“ und Wachstum in seinen Kernwachstumsbereichen zu priorisieren. Zusätzlich zu den Entlassungen im Januar plant das Unternehmen, seinen Immobilien-Fußabdruck im ersten Quartal zu reduzieren und „das Einstellungstempo im Jahr 2023 deutlich zu verlangsamen“, sagte Porat.

Google hat keine spezifischen Leitlinien für die ersten drei Monate des Jahres 2023 bereitgestellt, obwohl Porat einen Einblick in die Erwartungen des Unternehmens gab.

In seinem Werbegeschäft sagte sie, dass das Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzt, um seine Angebote zu verbessern, einschließlich Return-on-Investment und Ad-Targeting, sowie die Monetarisierung von YouTube-Shorts-Videos zu verbessern. Für Google Play sagte Porat, das Unternehmen „bleibt optimistisch in Bezug auf die längerfristigen Aussichten für mobile Apps und Spiele“, ist aber vorsichtig in Bezug auf „aktuelle Trends“.

Etwas sonniger erscheinen die Aussichten bei Hardware und Google Cloud. Porat sagte, das Unternehmen investiere weiterhin in diese Bereiche für zukünftiges Wachstum.