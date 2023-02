Apple, Amazon und Alphabet: Tech-Giganten enttäuschen mit Zahlen

Stand: 03.02.2023 8:30 Uhr

Nach dem Corona-Boom kommt die Flaute: Apple, Amazon und Alphabet haben ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt – und Anleger enttäuscht. Sie leiden unter den Folgen von Lockdowns, Sparmaßnahmen und einem rückläufigen Werbegeschäft.

Apple, Amazon und Googles Muttergesellschaft Alphabet haben alle Ergebnisse für das letzte Quartal 2022 veröffentlicht, die die Anleger verbittert zurückgelassen haben. Die Berichte werfen erneut Fragen zur globalen Wirtschaftsnachfrage, den Auswirkungen höherer Zinssätze und dazu auf, ob die Markterholung im Januar zu weit gegangen ist. Die US-Technologiegiganten hatten im vergangenen Quartal mit Gegenwind für ihr Geschäft zu kämpfen. Die Börse zeigte sich nach dem Höhenflug in der Corona-Pandemie recht enttäuscht von ihren Zahlen.

Apples iPhone-Einnahmen sind rückläufig

Normalerweise ist die iPhone-Firma im Weihnachtsquartal eine Geldmaschine – doch diesmal gab es ein Problem mit ihrem wichtigsten Produkt. Corona-Lockdowns in chinesischen Fabriken sorgten im November und Dezember für Engpässe beim lukrativen iPhone 14 Pro. Die iPhone-Umsätze brachen um gut acht Prozent ein und zogen den Konzernumsatz von Apple nach unten. CEO Tim Cook war überzeugt, dass das iPhone-Geschäft ohne die Knappheit auch in einem insgesamt schwachen Smartphone-Markt gewachsen wäre.

Nach Berechnungen des Analyseunternehmens Canalys sind die weltweiten Smartphone-Verkäufe im abgelaufenen Quartal um 18 Prozent eingebrochen. Apple kletterte dann – wie immer zu Weihnachten – trotz der Engpässe auf den Spitzenplatz mit einem Marktanteil von 25 Prozent und gut 73 Millionen verkauften Geräten. Über alle Produktkategorien hinweg haben Apple-Kunden mittlerweile zwei Milliarden Geräte im Einsatz. Das ist auch die Basis für ein wachsendes Dienstleistungsgeschäft mit Abo-Umsätzen und App-Gebühren, das im vergangenen Jahr fast 20,8 Milliarden Dollar einbrachte.

Statt der üblichen Rekordzahlen gab es nun einen Umsatzeinbruch von gut fünf Prozent auf 117,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Quartalsgewinn von knapp 30 Milliarden US-Dollar – 4,6 Milliarden US-Dollar weniger als ein Jahr zuvor. Die Aktie fiel am Donnerstag im nachbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent. Im laufenden Quartal sieht Apple den Umsatz durch die schwache Konjunktur und ungünstige Wechselkurse unter Druck.

640 Millionen Dollar an Amazon-Abfindungen

Der weltgrößte Online-Händler hat im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionsängsten mehr Umsatz gemacht als erwartet. Der Umsatz von Amazon stieg um 9 Prozent auf 149,2 Milliarden US-Dollar. Höhere Ausgaben drückten den Betriebsgewinn jedoch von 3,5 Milliarden US-Dollar auf 2,7 Milliarden US-Dollar.

Der Handelsriese musste viel Geld für Sparmaßnahmen wie die Schließung unrentabler Geschäfte und eine große Entlassungswelle ausgeben. Was langfristig Kosten senken soll, verursachte zunächst einiges. Laut Chief Financial Officer Brian Olsavsky hatten Abfindungszahlungen einen negativen Einfluss von 640 Millionen US-Dollar. Nach einer Einstellungsoffensive aufgrund des Auftragsbooms zu Beginn der Pandemie hat Amazon angesichts der schwierigen Wirtschaftslage seine Mitarbeiterzahl erneut stark reduziert. Anfang Januar hatte CEO Andy Jassy angekündigt, mehr als 18.000 Stellen abzubauen.

Der Nettogewinn betrug im vierten Quartal nur 278 Millionen US-Dollar. Dies lag vor allem an einer Wertkorrektur der Beteiligung am schwächelnden Elektroautohersteller Rivian. Bei den Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an: Die Aktie fiel nach Handelsschluss zunächst um fünf Prozent. Der Ausblick von Amazon für das laufende Quartal enttäuschte mit einer Umsatzprognose von 121 bis 126 Milliarden US-Dollar und einem erwarteten Betriebsgewinn zwischen null und vier Milliarden. Zudem ist das wichtige Cloud-Geschäft zuletzt nicht so stark gewachsen wie erhofft. Die Cloud-Plattform AWS, die vielen anderen Unternehmen Speicherplatz und Anwendungen im Internet bietet, konnte den Umsatz im vierten Quartal nur um 20 Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar steigern – weniger als an der Wall Street angenommen.

Das Werbegeschäft ruinierte das Geschäft von Google

Google als Kern des Alphabet-Konzerns spürte im abgelaufenen Quartal die Flaute im Online-Werbemarkt. Das Werbegeschäft der Suchmaschine und Videoplattform YouTube brach um rund 3,6 Prozent auf 59 Milliarden Dollar ein und blieb damit hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Gewinne bei Cloud-Diensten und gute Devisengeschäfte trugen jedoch dazu bei, die Lücke zu schließen. Die Muttergesellschaft Alphabet konnte ein Umsatzplus von einem Prozent auf gut 76 Milliarden Dollar vorweisen. Analysten hatten mehr erwartet. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel fast 5 Prozent. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut ein Drittel auf 13,6 Milliarden Dollar.

„Für ein Unternehmen von der Größe und dem Einfluss von Google sind die Ergebnisse enttäuschend. Das bedeutet, dass sich die Werbebranche nicht in einem Quartal erholen wird“, sagte Evelyn Mitchell, Analystin bei Insider Intelligence.

Inmitten des Hypes um die Textmaschine ChatGPT bereitet Google nach langem Zögern die Software seines Konkurrenten für die öffentliche Nutzung vor. Google-Nutzer sollen „sehr bald“ mit solchen Sprachsystemen interagieren können, unter anderem als Ergänzung zur Websuche, sagte CEO Sundar Pichai. Google ließ seine Sprachsoftware in den vergangenen Jahren intern von Mitarbeitern nutzen, scheute aber wegen der Missbrauchsgefahr vor einer breiten Markteinführung zurück.