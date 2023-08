Apple stellte den AirTag im April 2021 für 29 US-Dollar vor, der voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 einen Nachfolger bekommen wird, wenn sich die Vorhersage des Analysten Ming-Chi Kuo als richtig erweist.

Kuo geht davon aus, dass der AirTag 2 (vorläufiger Name) wahrscheinlich im vierten Quartal 2024 (Okt.-Dez. 2024) in Massenproduktion gehen wird, und geht davon aus, dass der AirTag der zweiten Generation als Teil eines Spatial-Computing-Ökosystems besser in Apples Vision Pro integriert werden kann.

Details zum AirTag 2 sind rar, aber da der AirTag der ersten Generation mit dem U1-Chip ausgestattet war, konnten wir sehen, dass der AirTag 2 neben anderen Upgrades gegenüber seinem Vorgänger auch mit dem U2-Chip ausgestattet ist. Weitere Informationen zum AirTag 2 werden voraussichtlich in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

