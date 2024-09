Vanuit de Wahlergebnissen van Brandenburg, Thüringen en Saksen zijn zij de afgelopen weken en tijdens hun verblijf aanwezig. Ook kunt u terecht bij de Bundnis Sahra Wagenknecht. Bei rode Linien hoed sterven Gründerin kant-en-klare Vorstellungen.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht heeft uitstekende relaties gehad met coalities in Thüringen, Saksen en Brandenburg. Het belangrijkste aan de inspanningen van de regering is ervoor te zorgen dat de VS-Mittelstrecken-raketten in Duitsland worden gepositioneerd, zei Wagenknecht in de podcast van de „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. In de reacties hieronder: „Wir-oproepen aan de federale regering doen er niet toe voor de militaire kaart en voor de Waffenlieferungen zu setzen.“

De Bündnis Sahra Wagenknecht had zowel de Landtagswahlen in de drie oostelijke Bundesländer-juwelen als abgeschnitten en wird für Regierungsmehrheiten braucht. In Thüringen en Saksen werkt de CDU samen met de BSW, in Brandenburg de SPD. Te meer sinds de buitenlandse beleidsstandpunten van de BSW met betrekking tot Waffenlieferungen in de Russische Federatie en met de briefpapier van de US-Raketen over een mogelijke Stolperstein.

Wagenknecht verscheen in de FAZ Podcast en werd zelfbewust als leidende kandidaat voor de BSW in de volgende Bundestagswahlkampf. Als u zich kandidaat kunt stellen, kunt u zich aanmelden voor de Wahl. Als u tevreden bent met uw ervaring, kunt u dit eenvoudig doen.

Naast de SPD en de CDU zijn zij verantwoordelijk voor hun autopersoneel. In Brandenburg bevinden SPD (32) en BSW (14) zich in de nieuwe Landtag vanaf 46 van 88 Sitze. Een gemeenschappelijk goed. Regieren houdt zich de BSW dort noch beledigend. De nationale verenigingen van de CDU in Thüringen en Saksen zouden kunnen worden vergezeld door een gemeenschappelijke regering en de Wagenknecht-Partei zou kunnen worden aangekondigd.