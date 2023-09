Wenn man an deutsche alkoholische Getränke denkt, kommt einem wahrscheinlich als erstes Bier in den Sinn. Jedoch, Apfelwein (Apfelwein) hat ebenfalls ein langes und reiches kulturelles Erbe und ist in bestimmten Regionen weitaus beliebter als das Hopfengetränk.

Aber falls Sie noch nie davon gehört haben, hier sind fünf Dinge, die Sie wissen sollten.

Es hat eine laaaaange Geschichte

Die Geschichte von Apfelwein reicht bis in die antike Römerzeit zurück, als fermentierte Apfelgetränke in verschiedenen Formen in ganz Europa beliebt waren.

Doch erst im Mittelalter erlebte das Getränk seinen wahren Aufschwung, vor allem im Rhein-Main-Gebiet in Deutschland. Da in der Gegend Apfelbäume gediehen, war es für die Einheimischen durchaus sinnvoll, die überschüssigen Äpfel zu einem leckeren, würzigen Getränk zu fermentieren.

In der Frankfurter Traditionskneipe „Gemaltes Haus“ wird ein Glas Apfelwein mit einem Krug (Bembel) gefüllt. Foto: picture Alliance/dpa | Andreas Arnold

Zu dieser Zeit waren Trauben für „echten“ Wein knapp und daher sehr teuer. Für den weniger wohlhabenden Trinker war Apfelwein die beste Alternative. Das Getränk wurde schließlich von der wohlhabenderen Bourgeoisie übernommen, die Apfelwein als Massengetränk populär machte. Mitte des 17. Jahrhunderts war Apfelwein so weit verbreitet, dass es notwendig wurde, Regeln einzuführen, um seine Herstellung zu regeln.

Die Strafen für die Verfälschung von Apfelwein beispielsweise waren hoch: Die Manipulation der Formel durch Zugabe von Rosinen oder Zuckerrüben wurde mit Gefängnis oder Auspeitschung bestraft.

Es hat viele verschiedene Namen

Apfelwein ist in verschiedenen Regionen unter verschiedenen Namen bekannt. In Unterfranken, den südlichen und mittleren Teilen Hessens sowie seinem prominenten Drehkreuz Frankfurt ist es unter diesem Namen bekannt Äppler, Äbbelwoi (oder Ebbelwoi) Schoppeoder Stöffsche.

Entlang der Mosel, in der Eifel, im Hunsrück, an der Saar und in Luxemburg wird es als bezeichnet Viez, ein Name, der bis in die Römerzeit zurückreicht. Abgeleitet vom lateinischen Wort „vice“, was „zweiter“ oder „Ersatz“ bedeutet, deutet es darauf hin, dass Apfelwein als Ersatz für echten Traubenwein konsumiert wird.

In oberdeutschen Regionen wird Apfelwein genannt Am meistenwährend es in der Schweiz als bekannt ist saurer Most oder saurer Saft.

Es ist (relativ) gut für dich

Es gibt zahlreiche Studien, die auf die Vorteile des Apfels in seiner fermentierten Form hinweisen, und Apfelwein soll – wenn er in Maßen genossen wird – die Durchblutung verbessern und die Verdauung anregen. Heiß mit Zimt und Zucker verzehrt kann es bei Erkältungen und grippalen Infekten helfen und ein Glas am Abend kann den gesunden Schlaf fördern.

Kalorienbewusste Verbraucher werden sich darüber freuen, dass Apfelwein im Durchschnitt nicht mehr als 36 Kalorien pro 100 Milliliter hat. Weißwein hingegen enthält in gleicher Menge 79 Kalorien. Im Vergleich zu anderen Weinsorten hat Apfelwein zudem einen relativ geringen Alkoholgehalt – zwischen 5 und 7 Prozent.

Es ist umweltfreundlich

Auf traditionelle Weise hergestellt ist Apfelwein ein sehr umweltfreundliches Produkt. Die verwendeten Äpfel sind ungespritzt und unbehandelt und wachsen und reifen in heimischen Obstgärten.

Auf dem Gelände des MainÄppelHauses Lohrberg im Frankfurter Norden reifen Äpfel. Foto: picture Alliance/dpa | Arne Dedert

Durch die Verwendung überschüssiger oder „hässlicher“ Äpfel, die möglicherweise nicht den kosmetischen Standards der Frischobstmärkte entsprechen, trägt die Apfelweinproduktion auch zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung bei.

Es ist die Grundlage für viele Feste

Während das Oktoberfest vor allem ein Bierfest ist, wird Apfelwein auf zahlreichen Festen im gesamten Bundesland Hessen gefeiert.

Das bekannteste davon ist das Frankfurter Apfelweinfest, das im Sommer (normalerweise im August) auf dem Frankfurter Roßmarkt in der Innenstadt stattfindet und jedes Jahr Tausende von Besuchern anzieht.

Aber auch die hessischen Städte Darmstadt und Wiesbaden sowie viele Städte, darunter Langen, Kronberg und Bensheim, veranstalten ihre eigenen Apfelweinfeste, während in Mainz jedes Jahr ein Apfelwein- und Käsemarkt stattfindet.