Apec-Gipfeltreffen – Macron appelliert an Teilnehmer: Der Ukraine-Krieg betrifft alle

Die Teilnehmer des APEC-Gipfels bei einem Arbeitsessen. (AP/dpa/Jack Taylor)

Dieser Krieg gehe alle etwas an, sagte Macron beim Treffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Frankreich will zum Frieden in der Ukraine beitragen und Druck auf Russland ausüben. Macron ist Ehrengast des zweitägigen Gipfeltreffens, zu dem Chinas Staats- und Parteichef Xi Jingping, US-Vizepräsident Harris und Japans Premierminister Kishida gehören werden. Xi befürwortete die Offenheit der asiatisch-pazifischen Volkswirtschaften. Er beklagte, dass der Protektionismus zunehme, globale Lieferketten unter Druck stünden und Themen wie Inflation und Energiesicherheit eine Herausforderung seien.

Begleitet wurde der Auftakt des Gipfels von Protesten gegen die thailändische Regierung, aber auch gegen China und den Ukraine-Krieg. Die thailändische Polizei setzte Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein.

Zusätzliche Information

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie eine Übersicht über die neuesten Entwicklungen, die wir regelmäßig aktualisieren.

Diese Botschaft wurde am 18.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.