AP-Quelle: Das Trump-Team übergibt als geheim markierte Gegenstände

WASHINGTON (AP) – Anwälte des ehemaligen Präsidenten Donald Trump haben in den letzten Monaten freiwillig zusätzliche als geheim gekennzeichnete Papiere sowie einen Laptop eines Trump-Assistenten an Bundesermittler übergeben, sagte eine mit der Situation vertraute Person am Freitagabend.

Das Rechtsteam stellte laut der Person, die unter der Bedingung der Anonymität mit The Associated Press sprach, um eine laufende Untersuchung zu besprechen, auch einen leeren Ordner mit geheimen Markierungen zur Verfügung. Welches Material sich in der Mappe befunden haben soll, war zunächst nicht klar.

Ein Sonderermittler des Justizministeriums hat die Aufbewahrung von Hunderten von Dokumenten untersucht, die auf seinem Anwesen in Florida, Mar-a-Lago, als klassifiziert gekennzeichnet sind. FBI-Agenten, die im August einen Durchsuchungsbefehl auf dem Grundstück zustellten, stellten etwa 100 geheime Dokumente sicher, darunter Aufzeichnungen, die als streng geheim eingestuft wurden. Eine Grand Jury des Bundes hat seit Monaten Beweise in dem Fall gehört. Die Staatsanwälte untersuchen, ob Trump das Material vorsätzlich gehortet hat und ob er oder jemand anderes versucht hat, ihre Ermittlungen zu behindern, wie Gerichtsakten zeigen.

ABC News berichtete zuerst über die Entdeckung der zusätzlichen Dokumente.

Die mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, dass bei einer Durchsuchung vor Wochen im Mar-a-Lago-Komplex, der von der Rechtsabteilung von Trump überwacht wurde, eine Handvoll Seiten mit geheimen Markierungen gefunden und umgehend dem Justizministerium zur Verfügung gestellt wurden. Die Dokumente seien in einer Schachtel mit Tausenden von Seiten gefunden worden, sagte die Person. Das Trump-Rechtsteam hatte Ermittler beauftragt, nach anderen geheimen Dokumenten zu suchen, die noch nicht von der Regierung sichergestellt worden waren.

Unabhängig davon durchsuchte das FBI am Freitag das Haus des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence in Indiana und fand ein zusätzliches Dokument mit geheimen Markierungen, nachdem seine Anwälte im vergangenen Monat sensible Dokumente entdeckt hatten. FBI-Beamte haben auch die Wohnungen von Präsident Joe Biden in Delaware durchsucht, nachdem seine Anwälte Dokumente mit geheimen Markierungen in seinem ehemaligen Büro in Washington und auf seinem Grundstück in Wilmington gefunden hatten.

