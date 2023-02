AP-Quelle: Brooklyn Nets verkauft Kevin Durant an Suns

NEW YORK (AP) – Kevin Durants Zeit in Brooklyn endete am frühen Donnerstag, als die Nets zustimmten, ihn an die Phoenix Suns zu verkaufen, sagte eine Person mit Kenntnis der Details.

Die Suns werden Cam Johnson, Mikal Bridges, Jae Crowder, vier Erstrunden-Picks und zusätzliche Draft-Entschädigungen für den 13-maligen All-Star an die Nets schicken.

Die Suns nehmen auch Stürmer TJ Warren in den Deal auf, sagte die Person gegenüber The Associated Press unter der Bedingung der Anonymität, da der Handel noch nicht offiziell ist.

Der 34-jährige Durant spielt immer noch auf Elite-Niveau und erzielt in dieser Saison im Durchschnitt fast 30 Punkte pro Spiel. Er bat letzten Sommer um einen Handel und die Suns waren interessiert und bekamen ihn schließlich vor dem Handelsschluss am Donnerstag um 15:00 Uhr EST.

Er erholt sich gerade von einem verstauchten Knieband, und wenn er zurückkehrt, wird er zu einer Phoenix-Aufstellung gehören, die plötzlich zu den besten der Western Conference gehören könnte.

Durant wurde nur wenige Tage, nachdem die Nets Kyrie Irving aus Dallas gehandelt hatten, verlegt, ein erstaunlich schnelles Ende der Superstar-Ära in Brooklyn. James Harden wurde zum Stichtag des letzten Jahres gehandelt, sodass die Netze für die kurze Zeit, in der sie die Großen Drei zusammen hatten, wenig zu zeigen hatten.

Jetzt sind es die Suns mit einer Top-Sammlung von Talenten, wobei Durant sich Devin Booker, Chris Paul und Deandre Ayton anschließt.

Der Handel erfolgt nur wenige Stunden, nachdem der neue Mehrheitseigentümer von Sun, Mat Ishbia, in Phoenix vorgestellt wurde. Der selbsternannte Basketball-Fan, der unter Tom Izzo ein Walk-On im Bundesstaat Michigan war, verschwendete keine Zeit damit, die NBA aufzurütteln.

Phoenix hat noch nie eine NBA-Meisterschaft gewonnen. Die Suns erreichten vor zwei Saisons das NBA-Finale, verloren aber in sechs Spielen gegen die Milwaukee Bucks. Sie spielten auch im Finale 1976 und 1993.

Die Suns hatten in dieser Saison mehrere Verletzungen, haben aber in den letzten Wochen besser gespielt und sehen wieder wie Anwärter aus. Sie sprangen mit einem 30-26-Rekord auf den fünften Platz in der Western Conference. Booker (Leiste) und Paul (Hüfte) sind beide kürzlich zurückgekehrt.

Als Irving die Nachricht hörte, sagte er: „Ich bin nur froh, dass er da rausgekommen ist.“

Irving erzielte am Mittwoch bei seinem Mavs-Debüt gegen die Clippers 24 Punkte. Die Nets weigerten sich letzten Sommer, ihm eine Vertragsverlängerung zu geben, ungefähr zur gleichen Zeit, als Durant dem Team mitteilte, dass er behandelt werden wollte.

Irving war schließlich draußen und Durant ebenfalls.

„Wir haben das ganze Jahr über viele Gespräche darüber geführt, wie unsere Zukunft aussehen würde“, sagte Irving. „Es gab immer noch ein gewisses Maß an Unsicherheit, aber es war uns nur wichtig, dass wir uns gegenseitig als Orte sehen, an denen wir erfolgreich sein können. Ob zusammen oder getrennt, es gab nie einen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, er wäre wegen meiner Entscheidungen wütend auf mich oder ich wäre wütend auf ihn.

„Ich liebe den Wettbewerb jetzt, wo wir an derselben Konferenz teilnehmen können.“

Die AP-Sportautoren David Brandt in Phoenix und Beth Harris in Los Angeles haben zu diesem Bericht beigetragen.

