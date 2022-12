AP-Quelle: Aaron Judge, Yankees erreichen 360 Millionen Dollar, 9-Jahres-Deal

SAN DIEGO (AP) – Aaron Judge hat sein Urteil gefällt: Das Gericht bleibt in der Bronx in Sitzung.

Judge bleibt bei den New York Yankees mit einem Neunjahresvertrag über 360 Millionen US-Dollar, so eine Person, die mit dem größten Free-Agent-Deal aller Zeiten im Baseball vertraut ist.

Die Person sprach am Mittwoch mit The Associated Press unter der Bedingung der Anonymität, da der Vertrag des AL MVP nicht öffentlich bekannt gegeben worden war.

Der New Yorker General Manager Brian Cashman lehnte es ab, die Vereinbarung zu bestätigen. Aber er sagte, er sei „optimistisch, dass wir an einem guten Ort sind“, und er schrieb Yankees-Besitzer Hal Steinbrenner die Position des Teams zu, während er sich auf Hals verstorbenen Vater George bezog.

„Ich bin schon lange hier“, sagte Cashman, der seit 1998 GM der Yankees ist, „und ich weiß, wie George Steinbrenner Geschäfte machte und wie er Geschäfte machte, indem er freie Agenten rekrutierte und freie Agenten hielt, und er war eng involviert. Und davon habe ich auch viel in diesem Prozess gesehen.“

Cashman sagte, er habe Dienstagnacht nicht geschlafen. Er schrieb eine SMS mit Judge, und Hal Steinbrenner und Manager Aaron Boone sprachen mit dem Schläger am Telefon.

„Ich wollte mit ihm sprechen und sicherstellen, dass er natürlich weiß, was ich für ihn empfinde, aber auch, was wir für ihn empfinden“, sagte Boone.

Judge, der in der vergangenen Saison mit 62 Homeruns einen Rekord in der American League erzielte, wird 40 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, die höchste durchschnittliche jährliche Auszahlung für einen Positionsspieler. Der Vertrag liegt nur hinter dem 426,5-Millionen-Dollar-Deal von Mike Trout mit den Los Angeles Angels und dem 365-Millionen-Dollar-Pakt von Mookie Betts mit den Los Angeles Dodgers für den größten in der Baseballgeschichte. Trout und Betts waren bereits unter Vertrag, als sie diese Verträge unterzeichneten.

Die Yankees haben Judge vor der letzten Saison ein langfristiges Angebot im Wert von 213,5 Millionen US-Dollar über sieben Jahre von 2023 bis 29 gemacht. Aber der Außenfeldspieler lehnte es in den Stunden vor dem Eröffnungstag im April ab.

Der 6-Fuß-7-Richter setzte auf sich selbst – und gewann.

Judge übertraf die AL-Homerun-Marke von Roger Maris und führte New York zu einem AL East-Titel. Mit 131 RBIs übernahm er auch die Führung in der Major League und verpasste mit einem Schlagdurchschnitt von 0,311 nur knapp eine Triple Crown.

New York wurde in der AL Championship Series von Houston besiegt, aber Judge wurde der erste AL MVP für die Yankees seit Alex Rodriguez im Jahr 2007.

„Er ist ein großartiger Spieler und eine großartige Person, die sicherlich den Respekt aller in diesem Raum genießt“, sagte Boone, „und die Jungs schauen zu ihm, schauen zu ihm auf.“

Durch die Ablehnung des Vorsaison-Angebots der Yankees gewann Judge 146,5 Millionen US-Dollar und zwei zusätzliche garantierte Spielzeiten. Der gebürtige Nordkalifornier besuchte letzten Monat auch die San Francisco Giants, und es gab wahrscheinlich mehr Teams, die den Markt für den Schläger beobachteten, der im April 31 Jahre alt wird.

Es gab am Dienstag einen fehlerhaften Twitter-Bericht, in dem Judge kurz vor einem Deal mit den Giants stand, und Boone sagte, es sei „in vielerlei Hinsicht ein langer, harter Tag“ gewesen.

„So eine Art Grube in meinem Magen den ganzen Tag“, sagte Boone bei den Baseball-Wintermeetings in San Diego.

Die Entscheidung des Richters wird einen Dominoeffekt auf mehrere Teams und Free Agents haben. Sein Status hielt zumindest einige von New Yorks Plänen für die Nebensaison auf – angesichts der Vertragsgröße –, aber Cashman machte deutlich, dass sein Team geduldig warten würde, während Judge seine Optionen abwägte.

Am Ende funktionierte dieser Ansatz.

„Die Hoffnung ist, dass (Hal Steinbrenner) der Mariano Rivera dieser Verhandlungen ist und in der Lage war, etwas abzuschließen, was uns in eine großartige Position gebracht hat“, sagte Cashman. „Aber ich kann noch nicht offiziell sagen, dass das passiert ist.“

Judge wurde von New York in der ersten Runde des Amateur-Drafts 2013 ausgewählt und gab 2016 sein Debüt in der großen Liga, als er bei seinem ersten At-Bat einen Homering erzielte.

Ein Jahr später war er einer der Breakout-Stars im Baseball. Er traf .284 mit 52 Homeruns und 114 RBIs im Jahr 2017 und gewann den AL Rookie of the Year Award. Der viermalige All-Star hat 220 Homeruns und 497 RBIs in sieben Big-League-Saisons.

Mit seinem neuen langfristigen Vertrag könnte Judge New Yorks erster Kapitän werden, seit Derek Jeter nach der Saison 2014 in den Ruhestand ging. Aber Cashman und Boone sagten beide, das sei ein Gespräch für einen anderen Tag.

Der durchschnittliche Jahreswert von Judge’s Deal liegt mit 43,3 Millionen Dollar hinter den New York Mets Pitchern Max Scherzer und Justin Verlander zurück. Verlanders Deal wurde am Montag abgeschlossen und wurde nicht bekannt gegeben, aber eine damit vertraute Person sagte der AP, er würde über zwei Jahre 86,7 Millionen Dollar verdienen.

___

Blum berichtete aus Katar.

___

AP Baseball: https://apnews.com/hub/MLB und https://twitter.com/AP_Sports

Ronald Blum und Jay Cohen, The Associated Press