Van wijnland tot Londen, het faillissement van de bank schokt wereldwijd

NEW YORK (AP) – Het heette Silicon Valley Bank, maar de ineenstorting veroorzaakt schokgolven over de hele wereld.

Van wijnmakers in Californië tot startups aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, bedrijven worstelen om erachter te komen hoe ze hun financiën kunnen beheren nadat hun bank vrijdag plotseling is gesloten. De ineenstorting betekent niet alleen ellende voor bedrijven, maar ook voor al hun werknemers wier salaris in de chaos vast komt te zitten.

De Californische gouverneur Gavin Newsom zei zaterdag dat hij met het Witte Huis praat om “de situatie zo snel mogelijk te stabiliseren, om banen, het levensonderhoud van mensen en het hele innovatie-ecosysteem dat als tentstok voor onze economie heeft gediend, te beschermen”.

Amerikaanse klanten met minder dan $ 250.000 op de bank kunnen rekenen op een verzekering van de Federal Deposit Insurance Corp. Toezichthouders proberen een koper voor de bank te vinden in de hoop dat klanten met meer dan dat kunnen worden genezen.

Dat omvat klanten zoals Circle, een grote speler in de cryptocurrency-industrie. Het zei dat het ongeveer $ 3,3 miljard van de ongeveer $ 40 miljard aan reserves voor zijn USDC-munt bij SVB heeft. Dat zorgde ervoor dat de waarde van USD Coin, die stevig op $ 1 probeert te blijven, zaterdag even onder de 87 cent zakte. Volgens CoinDesk steeg het later weer boven de 97 cent.

___

Is er een marktcrash nodig voordat het Congres de schuldlimiet kan verhogen?

WASHINGTON (AP) – Er is één manier om president Joe Biden en het Congres te dwingen de dreigende crisis over de schuldenlimiet op te lossen: een financiële marktcrash.

Dat is de mening van verschillende economen en een voormalige functionaris van het Witte Huis, zich ervan bewust dat het Congres zelden handelt tenzij een noodtoestand wetgevers ertoe dwingt.

“Om ervoor te zorgen dat het drama niet eindigt in een tragedie, moeten de hoofdrolspelers hun rol spelen”, zei Daleep Singh, Bidens nationale veiligheidsadviseur voor internationale economie en adjunct-directeur van de National Economic Council. “Marktpartijen hebben een hoofdrol in het spelen van het slachtoffer. Ze moeten pijn veroorzaken. Ze moeten een zee van rood produceren op hun Bloomberg-schermen omdat politici naar die schermen moeten kijken.”

Republikeinen en Democraten hebben om elkaar heen gedanst over de noodzaak om de wettelijke leningsbevoegdheid van de regering te verhogen. Biden probeerde donderdag dichterbij te komen door zijn begrotingsplan vrij te geven dat de tekorten in 10 jaar met $ 2,9 biljoen terugdringt, een aanbod dat House Speaker Kevin McCarthy, R-Calif, snel afwees als jammerlijk onvoldoende. Republikeinen in de House Freedom Caucus op vrijdag stelden hun eigen eisen voor, die het Witte Huis snel verwierp.

Deze fandango zou nog enkele maanden kunnen aanhouden tot het laatst mogelijke moment, wanneer de federale regering een op dit moment onbekende “X-datum” zou bereiken – mogelijk al in juni – en niet in staat zou zijn haar rekeningen te betalen, wat mogelijk een standaard zou veroorzaken dat zou plotseling miljoenen banen wegspoelen.

___

De leuke roadtrip van Amerikanen naar Mexico werd dagen van horror

LAKE CITY, SC (AP) – Het had een leuke roadtrip naar Mexico moeten worden, een post-pandemisch avontuur voor een groep jeugdvrienden.

Eentje trakteerde zichzelf op cosmetische chirurgie nadat ze zes kinderen had gekregen. Het was een 34e verjaardag voor een ander.

Ze huurden een wit busje in South Carolina en vertrokken voor de reis van bijna 22 uur, waarbij ze gekke video’s maakten en rechtstreeks doorreden naar Brownsville, op het puntje van Texas.

“Goedemorgen Amerika!” Zei Eric Williams in de camera in de vroege ochtenduren na de nachtelijke rit. “Mexico, hier komen we.”

Maar toen ze eenmaal in Mexico aankwamen, nam de reis een verschrikkelijke wending. Twee leden van de groep zouden nooit thuiskomen, slachtoffers van het meedogenloze Golfkartel, een drugsbende die zich schuldig maakt aan brute moorden en ontvoeringen in de gewelddadige grensstad Matamoros, een stad met een half miljoen inwoners die lange tijd een bolwerk van het machtige kartel.

___

Saoedische deal met Iran baart Israël zorgen, schudt het Midden-Oosten wakker

JERUZALEM (AP) – Het nieuws over de toenadering tussen de oude regionale rivalen Saoedi-Arabië en Iran veroorzaakte zaterdag schokgolven door het Midden-Oosten en bracht een symbolische slag toe aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die de dreiging van Teheran openbaar heeft gemaakt diplomatie prioriteit en persoonlijke kruistocht.

De doorbraak – een bekroning van meer dan een jaar onderhandelen in Bagdad en recentere gesprekken in China – raakte ook verstrikt in de interne politiek van Israël en weerspiegelde de verdeeldheid van het land op een moment van nationale onrust.

De overeenkomst, die Iran en Saoedi-Arabië twee maanden de tijd geeft om hun respectieve ambassades te heropenen en de banden te herstellen na zeven jaar van breuk, vertegenwoordigt meer in het algemeen een van de meest opvallende verschuivingen in de diplomatie in het Midden-Oosten van de afgelopen jaren. In landen als Jemen en Syrië, die lang gevangen zaten tussen het soennitische koninkrijk en de sjiitische grootmacht, zorgde de aankondiging voor voorzichtig optimisme.

In Israël veroorzaakte het teleurstelling – samen met vingerwijzen.

Een van Netanyahu’s grootste triomfen op het gebied van buitenlands beleid blijft de door Israël bemiddelde normalisatieovereenkomsten in 2020 met vier Arabische staten, waaronder Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Ze maakten deel uit van een bredere poging om Iran in de regio te isoleren en tegen te werken.

___

Storm doorbreekt de dijk van de Californische rivier, duizenden evacueren

WATSONVILLE, Californië (AP) – Een landbouwgemeenschap in Noord-Californië, beroemd om zijn aardbeienoogst, moest zaterdag vroeg evacueren nadat de dijk van de Pajaro-rivier was doorbroken door overstromingen van een nieuwe atmosferische rivier die de staat teisterde.

Aan de andere kant van de Monterey County aan de Central Coast stonden zaterdag meer dan 8.500 mensen onder evacuatiebevel en waarschuwingen, waaronder ongeveer 1.700 inwoners – velen van hen Latino landarbeiders – uit de gemeenschap zonder rechtspersoonlijkheid van Pajaro.

Ambtenaren zeiden dat de dijkdoorbraak van de Pajaro-rivier ongeveer 30,48 meter breed is. Bemanningen waren vrijdagmiddag van deur tot deur gegaan om de bewoners aan te sporen te vertrekken voordat de regen kwam, maar sommigen bleven en moesten zaterdag vroeg uit het overstromingswater worden gehaald.

Eerstehulpverleners en de California National Guard hebben ’s nachts meer dan 50 mensen gered. Op een video was te zien hoe een lid van de wacht een bestuurder uit een auto hielp die tot aan zijn middel vastzat in het water.

“We hoopten deze situatie te voorkomen en te voorkomen, maar het worstcasescenario is aangebroken toen de Pajaro-rivier rond middernacht overstroomde en de dijk doorbrak”, schreef Luis Alejo, voorzitter van de Monterey County Board of Supervisors, op Twitter.

___

Prostaatkankerbehandeling kan voor de meeste mannen wachten, studie vindt

Onderzoekers hebben langetermijnbewijs gevonden dat het actief monitoren van gelokaliseerde prostaatkanker een veilig alternatief is voor onmiddellijke chirurgie of bestraling.

De resultaten, die zaterdag zijn vrijgegeven, zijn bemoedigend voor mannen die behandelingsgerelateerde seksuele en incontinentieproblemen willen vermijden, zei Dr. Stacy Loeb, een prostaatkankerspecialist bij NYU Langone Health die niet betrokken was bij het onderzoek.

De studie vergeleek rechtstreeks de drie benaderingen: chirurgie om tumoren te verwijderen, bestraling en monitoring. De meeste prostaatkanker groeit langzaam, dus het duurt vele jaren om de gevolgen van de ziekte te bekijken.

“Er was geen verschil in sterfte aan prostaatkanker na 15 jaar tussen de groepen,” zei Loeb. En de overleving van prostaatkanker voor alle drie de groepen was hoog – 97% ongeacht de behandelmethode. “Dat is ook heel goed nieuws.”

De resultaten werden zaterdag gepubliceerd in het New England Journal of Medicine en gepresenteerd op een conferentie van de European Association of Urology in Milaan, Italië. Het Britse National Institute for Health and Care Research heeft het onderzoek betaald.

___

Records in Fox-lasterzaak tonen druk op verslaggevers

NEW YORK (AP) – Het waren geen critici, politieke vijanden of hun bazen die Fox News-sterren Tucker Carlson, Sean Hannity en Laura Ingraham verenigden toen ze kort na de verkiezingen van 2020 via sms bijeenkwamen voor een klachtensessie.

Het was de nieuwsafdeling van hun eigen netwerk.

“Ze zijn zielig”, schreef Carlson.

‘ZE ZIJN NIET SLIM,’ benadrukte Ingraham.

“Welk nieuws hebben ze de afgelopen vier jaar naar buiten gebracht?” vroeg Hannity.

___

VK: Russische opmars in Bakhmut kan gepaard gaan met zware verliezen

KYIV, Oekraïne (AP) — Russische troepen hebben vooruitgang geboekt in hun campagne om de stad Bakhmut in Oost-Oekraïne, het middelpunt van de langste grondstrijd van de oorlog, in te nemen, maar hun aanval zal moeilijk vol te houden zijn zonder grotere personeelsverliezen, aldus het Britse leger. Dat hebben ambtenaren zaterdag gezegd.

Het Britse ministerie van Defensie zei in zijn laatste beoordeling dat paramilitaire eenheden van de door het Kremlin gecontroleerde Wagner Group het grootste deel van Oost-Bachmut hebben ingenomen, met een rivier die door de stad stroomt en nu de frontlinie van de gevechten markeert.

De mijnstad ligt in de provincie Donetsk, een van de vier regio’s in Oekraïne die de Russische president Vladimir Poetin vorig jaar illegaal annexeerde. Het Russische leger opende in augustus de campagne om de controle over Bakhmut over te nemen, en beide partijen hebben duizelingwekkende verliezen geleden.

Oekraïense troepen en aanvoerlijnen blijven kwetsbaar voor “voortdurende Russische pogingen om de verdedigers vanuit het noorden en het zuiden te overvleugelen”, terwijl de troepen van de Wagner Group hen proberen te naderen met een tangbeweging, aldus het Britse ministerie.

Het ministerie voegde er echter aan toe dat het voor de soldaten van Wagner “zeer uitdagend” zal zijn om door te stoten, omdat Oekraïne belangrijke bruggen over de rivier heeft vernietigd, terwijl Oekraïens sluipschuttersvuur vanuit versterkte gebouwen verder naar het westen de dunne strook open terrein in het centrum van de stad heeft gemaakt. “een moordzone.”

___

Brandende ogen, dode vissen; rood tij laait op aan de kust van Florida

SARASOTA, Florida (AP) — Bewoners klagen over brandende ogen en ademhalingsproblemen. Op de stranden zijn dode vissen aangespoeld. Een festival aan het strand is afgelast, ook al stond het pas over een maand op de agenda.

De zuidwestkust van Florida kreeg deze week te maken met een opflakkering van de giftige rode vloedalgen, waardoor de vrees ontstond dat het nog een tijdje zou kunnen blijven hangen. De huidige bloei begon in oktober.

Het jaarlijkse BeachFest in Indian Rocks Beach, Florida, gesponsord door een vereniging van huiseigenaren, werd geannuleerd nadat met hulp van de stad en de gezondheidsafdeling van Pinellas County was vastgesteld dat het rode tij waarschijnlijk halverwege volgende maand zou aanhouden, wanneer het festival is gepland.

“Red Tide is momenteel aanwezig op het strand en zal naar verwachting de komende weken in het gebied blijven”, zei de Indian Rocks Beach Homeowners Association in een brief aan het publiek. “Het is jammer dat het moest worden afgelast, maar het is de beste beslissing in het belang van de volksgezondheid.”

Bijna twee ton afval, voornamelijk dode vissen, werd van de stranden van Pinellas County geruimd en naar de stortplaats gebracht, vertelde de woordvoerder van de provincie, Tony Fabrizio, aan de Tampa Bay Times. Sinds het begin van de maand is er ongeveer 454 kilo vis geruimd van de stranden van St. Pete Beach, vertelde Mandy Edmunds, een parkbeheerder bij de stad, aan de krant.

___

Een kijkje in de Oscars-repetities toont sterren in Dolby Theatre

LOS ANGELES (AP) — Op Oscars Sunday kan het publiek verwachten dat sterren uit enkele van hun favoriete films worden herenigd.

“Four Weddings and a Funeral” co-sterren Hugh Grant en Andie MacDowell zullen naast elkaar staan ​​om een ​​prijs uit te reiken tijdens de show, net als Harrison Ford en Glenn Close, de President en Vice President van de Verenigde Staten in “Air Force One ”, en “Creed III” vijanden Michael B. Jordan en Jonathan Majors.

The Associated Press mocht zaterdagochtend een kijkje nemen in de repetities van de Oscars in het Dolby Theatre. Een stroomstoring van twee uur in Hollywood had geen invloed op het werk in de Dolby, maar dwong winkels en restaurants in het Ovation Hollywood-complex te sluiten en stopte de liften in een aangrenzend hotel.

Zaterdagochtend maakten Oscar-presentatoren de tocht naar het theater toen een lichte, kille regen buiten viel, om door hun rijen te rennen en te oefenen met het uitdelen van prijzen. Het is een van de vele repetities in de aanloop naar de show, met als hoogtepunt een volledige doorloop die zich tot diep in de nacht uitstrekt.

Het theater, bevolkt door enkele tientallen mensen, van Janet Yang, de president van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, tot de toneelknechten en cameramannen die hun bewegingen oefenden, straalde rust en verwachting uit.

De bijbehorende pers

