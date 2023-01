AP News in Kürze um 6:04 Uhr EST

Deutsche Vorsicht gegenüber ukrainischen Waffen, die in der politischen Kultur verwurzelt sind

BERLIN (AP) – Deutschland hat sich in den 11 Monaten seit der russischen Invasion zu einem der führenden Waffenlieferanten der Ukraine entwickelt, aber Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auch den Ruf erworben, jeden neuen Schritt zu zögern, was bei den Verbündeten zu Ungeduld führt.

Berlins wahrgenommenes Nachziehen, zuletzt bei den Leopard-2-Kampfpanzern, nach denen Kiew lange gesucht hat, wurzelt zumindest teilweise in einer politischen Kultur der militärischen Vorsicht nach dem Zweiten Weltkrieg, zusammen mit den heutigen Sorgen über eine mögliche Eskalation der Krieg.

Am Freitag rückte Deutschland einer Entscheidung zur Lieferung der Panzer näher und ordnete eine Überprüfung seiner Leopard-Bestände an, um sich auf ein mögliches grünes Licht vorzubereiten.

Es gab aber noch keine Zusage. Verteidigungsminister Boris Pistorius wies den Vorschlag zurück, dass Deutschland im Weg stehe, sagte aber: „Wir müssen alle Vor- und Nachteile abwägen, bevor wir solche Dinge einfach so entscheiden.“

Es ist ein Muster, das sich im Laufe der Monate wiederholt hat, als Scholz es zunächst zurückhielt, neue, schwerere Ausrüstung zu versprechen, sich dann aber schließlich dazu bereit erklärte.

___

Sie hat als Bürgermeisterin von Chicago Geschichte geschrieben. Die Wiederwahl könnte schwieriger werden

CHICAGO (AP) – Lori Lightfoot schrieb Geschichte als erste schwarze Frau und erste offen schwule Person, die als Bürgermeisterin von Chicago diente, und segelte vor vier Jahren als Außenseiterin zum Sieg, die schwor, das Rathaus von Korruption zu befreien und eine sicherere, gerechtere Stadt zu schaffen .

Ihre Bewerbung um eine zweite Amtszeit ist jedoch sehr fraglich angesichts der Besorgnis über die anhaltend hohe Kriminalität in der drittgrößten Stadt des Landes und der Anschuldigungen, sie sei übermäßig feindselig und manchmal absolut gemein – Kritik, die sie als sexistische und rassistische Abstriche gegen a abgetan hat harter Anführer, der Chicago leidenschaftlich liebt.

Vor einer überfüllten Wahl am 28. Februar war Lightfoot gezwungen, in einem hitzigen Rennen, das sich sowohl in einen Persönlichkeitswettbewerb als auch in eine politische Debatte verwandelt hat, in die Defensive zu gehen.

„Wir haben begonnen, Chicago zum Besseren zu verändern“, sagte Lightfoot kürzlich während einer Debatte. „Ich möchte die Arbeit beenden, die wir begonnen haben.“

Bei neun Kandidaten im Rennen ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand die 50-Prozent-Hürde überschreiten wird, die erforderlich ist, um die offiziell überparteiliche Wahl auf Anhieb zu gewinnen. Das bedeutet, dass der Gewinner wahrscheinlich in einer Stichwahl am 4. April zwischen den beiden besten Wählern ermittelt wird.

___

Seltener Angriff in Alaska weckt das Interesse an Eisbärenpatrouillen

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Für isolierte Gemeinschaften an der Spitze der Welt ist es der Schlüssel zum Zusammenleben, die größten Landräuber des Planeten – Eisbären – von der Stadt fernzuhalten.

Das kann bedeuten, mit Schneemobilen oder Vierrädern nach den Tieren zu patrouillieren, sie mit Scheinwerfern oder einem aufgedrehten Motor zu verscheuchen oder sie mit Sitzsack-Schrotflinten zu schikanieren. In einer kanadischen Stadt werden Eisbären, die sich nicht abschrecken lassen, in einem klimatisierten „Bärengefängnis“ gehalten, bis sie auf das Meereis geflogen werden können. Solche Bärenpatrouillen haben lange erfolgreich Konflikte reduziert.

Aber diese Woche tötete ein Eisbärenangriff eine Mutter und ihren 1-jährigen Sohn in Wales, einem winzigen, abgelegenen Walfangdorf in Alaska, dessen Bärenpatrouille abgelaufen war. Der Vorfall – der erste tödliche Eisbärenangriff in Alaska seit 30 Jahren – unterstrich die Risiken, die mit dem Leben neben den Kreaturen verbunden sind, die mehr als 771 kg wiegen können.

Obwohl nicht klar ist, warum der Bär angegriffen hat, und obwohl keine Patrouille alle lästigen Begegnungen zwischen Bären und Menschen verhindern kann, hat das Maulen das Interesse an solchen Programmen erneuert.

„In Wales gibt es jetzt eine Diskussion darüber, ‚Hey, vielleicht haben sich die Dinge so weit geändert, dass wir das brauchen, und wie machen wir das?’“, sagte Susan Nedza, die Hauptverwaltung des Schulbezirks der Beringstraße.

___

Im durchnässten Kalifornien haben nur wenige Hausbesitzer eine Hochwasserversicherung

ACAMPO, Kalifornien (AP) – Am Sonntagmorgen wachte Kyle Starks von Hochwasser auf, das die Tür seines Jeeps erreichte, nachdem ein weiterer heftiger Regensturm Kalifornien durchnässt hatte. Notfallmannschaften tauchten mit Booten auf, um Starks und andere Bewohner seines ländlichen Wohnmobilparks in Acampo in Sicherheit zu bringen.

Abgesehen von der physischen Zerstörung könnte der Sturm einen finanziellen Schlag nach sich ziehen: Starks hat keine Hochwasserversicherung.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimme Überschwemmungen geben würde“, erklärte er von einem Evakuierungszentrum aus und war besorgt, dass das Wasser Kabel und Klimaanlagen beschädigen könnte.

In Kalifornien haben nur etwa 230.000 Häuser und andere Gebäude Hochwasserversicherungspolicen, die von der Hausratversicherung getrennt sind. Das bedeutet, dass nur etwa 2 % der Grundstücke gegen Hochwasser geschützt sind. Der Bund ist der Versicherer für den Großteil von ihnen – etwa 191.000 (Stand Dezember). Den Rest gaben private Versicherer laut den jüngsten Landesdaten aus dem Jahr 2021 aus.

In Kalifornien sind seit Weihnachten 32 Billionen Gallonen Regen und Schnee gefallen. Das Wasser wusch Straßen aus, schaltete die Stromversorgung aus und verursachte Schlammlawinen, indem es die von Waldbränden verkohlten Hügel durchnässte. Es verursachte Schäden in 41 der 58 Bezirke des Bundesstaates. Mindestens 21 Menschen sind gestorben.

___

The AP Interview: Der Gesandte sagt, Taiwan lerne aus dem Krieg in der Ukraine

WASHINGTON (AP) – Taiwan hat wichtige Lehren aus dem Krieg in der Ukraine gezogen, die ihm helfen würden, jeden Angriff Chinas abzuwehren oder sich im Falle einer Invasion zu verteidigen, sagte der oberste Gesandte der selbstverwalteten Insel in den USA am Freitag in einem Interview mit The Associated Press.

Eine der Lektionen: Mehr tun, um militärische Reservisten und auch Zivilisten auf den gesamtgesellschaftlichen Kampf vorzubereiten, den die Ukrainer gegen Russland führen.

„Alles, was wir jetzt tun, ist zu verhindern, dass sich der Schmerz und das Leiden der Tragödie in der Ukraine in unserem Szenario in Taiwan wiederholen“, sagte Bikhim Hsiao, Taiwans Repräsentant in Washington.

„Letztendlich versuchen wir also, den Einsatz militärischer Gewalt zu verhindern. Aber im schlimmsten Fall verstehen wir, dass wir besser vorbereitet sein müssen“, sagte Hsiao.

Hsiao sprach in dem ruhigen, mehr als 130 Jahre alten Herrenhaus auf einem Hügel, das Taiwan für offizielle Veranstaltungen in Washington nutzt. Sie sprach über eine Reihe von militärischen, diplomatischen und Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und den USA, die von zunehmenden Rivalitäten mit China geprägt sind.

___

Abschnitte des Balkanflusses werden zu schwimmenden Müllhalden

VISEGRAD, Bosnien-Herzegowina (AP) – Tonnenweise Abfälle, die auf schlecht regulierten Deponien am Flussufer oder direkt in die Wasserstraßen, die durch drei Länder fließen, entsorgt werden, sammeln sich bei nassem Winter- und Frühwetter hinter einer Müllbarriere im Fluss Drina in Ostbosnien Feder.

Diese Woche wurde die Barriere wieder einmal zum äußeren Rand einer riesigen schwimmenden Müllkippe, die mit Plastikflaschen, rostigen Fässern, gebrauchten Reifen, Haushaltsgeräten, Treibholz und anderem Müll, der vom Fluss aus seinen Nebenflüssen aufgesammelt wurde, vollgestopft ist.

Der Flusszaun, den ein bosnisches Wasserkraftwerk wenige Kilometer flussaufwärts seines Staudamms bei Visegrad errichtet hat, habe die Stadt in eine unfreiwillige regionale Mülldeponie verwandelt, beklagen lokale Umweltaktivisten.

Starke Regenfälle und ungewöhnlich warmes Wetter in der vergangenen Woche haben viele Flüsse und Bäche in Bosnien, Serbien und Montenegro zum Überlaufen gebracht, die umliegenden Gebiete überschwemmt und zahlreiche Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Die Temperaturen fielen am Freitag in vielen Gebieten, als sich der Regen in Schnee verwandelte.

„Wir hatten in den letzten Tagen viel Regen und sintflutartige Überschwemmungen und einen enormen Wasserzufluss aus (den Nebenflüssen der Drina in) Montenegro, das jetzt glücklicherweise nachlässt“, sagte Dejan Furtula von der Umweltgruppe Eko Centar Visegrad

___

Staatsanwaltschaft: Der verurteilten CEO Elizabeth Holmes droht Fluchtgefahr

SAN JOSE, Kalifornien (AP) – Elizabeth Holmes ist ein Fluchtrisiko und sollte nicht außerhalb des Gefängnisses bleiben dürfen, während sie gegen ihre 11-jährige Haftstrafe wegen Betrugs von Investoren Berufung einlegt, sagten Bundesanwälte in Gerichtsdokumenten.

Holmes hatte ein One-Way-Flugticket nach Mexiko für den 26. Januar 2022 gebucht, drei Wochen nachdem er von einer Jury wegen Betrugs und Verschwörung in vier Fällen verurteilt worden war, teilten die Bundesanwälte in einem am Donnerstag beim Bundesgericht in Nordkalifornien eingereichten Antrag mit.

Holmes, der während der turbulenten 15-jährigen Geschichte des Unternehmens CEO von Theranos war, wurde in einem Schema verurteilt, das sich um die Behauptungen des Unternehmens drehte, ein medizinisches Gerät entwickelt zu haben, das eine Vielzahl von Krankheiten und Zuständen anhand einiger Tropfen Blut erkennen konnte. Aber die Technologie hat nie funktioniert, und die Behauptungen waren falsch.

Holmes buchte den Flug für 2022 ohne geplante Rückreise und stornierte ihn erst, nachdem die Staatsanwaltschaft die Anwälte von Holmes wegen des „nicht genehmigten Fluges“ kontaktiert hatte, sagten die Staatsanwälte.

Die Anwälte von Holmes antworteten am Freitag nicht sofort auf E-Mail- und Telefonnachrichten von The Associated Press. In einer E-Mail vom 23. Januar 2022, die auf die Bedenken der Staatsanwaltschaft bezüglich der geplanten Reise antwortete, sagten sie, Holmes habe sie vor dem Urteil der Jury gebucht, um an einer Hochzeit in Mexiko teilzunehmen.

___

Sohn verlangt von LA 50 Millionen Dollar für den Tod seines Vaters durch Elektroschocker

LOS ANGELES (AP) – Anwälte des 5-jährigen Sohnes eines Mannes, der starb, nachdem er nach einem Verkehrsunfall wiederholt von der Polizei in Los Angeles mit einem Elektroschocker geschockt worden war, reichten am Freitag eine Schadensersatzklage in Höhe von 50 Millionen US-Dollar gegen die Stadt ein.

Der Rechtsanspruch ist erforderlich, bevor Keenan Andersons Sohn und Nachlass die Polizei von LA wegen widerrechtlicher Tötung und Bürgerrechtsverletzungen verklagen können, weil sie ihn festgehalten und ihn am 3. Januar in weniger als einer Minute sechsmal mit einem Taser geschockt haben.

„Wenn man jemanden mit 50.000 Watt elektrischer Energie sechsmal mit einem Taser beschießt … ist es da wirklich verwunderlich, dass wenige Augenblicke später sein Herz zu schlagen beginnt?“ sagte Anwalt Carl Douglas auf einer Pressekonferenz. „Ist es da verwunderlich, dass sein Herz vier Stunden später dem Druck dieses Tasers nicht mehr standhalten konnte und aufgab und einen 5-jährigen Jungen hinter sich ließ?“

Die Klage wurde im Namen von Andersons Sohn Syncere Kai Anderson eingereicht, der mit seiner Mutter Gabrielle Hansell, der Verwalterin seines Nachlasses, neben ihren Anwälten stand.

Anderson, 31, ein Highschool-Englischlehrer in Washington, DC, und Cousin von Patrisse Cullors, Mitbegründerin von Black Lives Matter, war der Verdächtige eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht, als er von der Polizei in Venedig angehalten wurde. Später rannte er vor den Beamten davon und widersetzte sich der Festnahme, teilte die Polizei mit.

___

Elon Musk tritt in den Zeugenstand, um Tesla-Übernahme-Tweets zu verteidigen

SAN FRANCISCO (AP) – Elon Musk trat am Freitag in den Zeugenstand, um einen Tweet aus dem Jahr 2018 zu verteidigen, in dem er behauptete, er habe die Finanzierung für die Privatisierung von Tesla in einem Geschäft vorbereitet, das nie annähernd zustande gekommen wäre.

Der Tweet führte zu einem Vergleich mit den Wertpapieraufsichtsbehörden in Höhe von 40 Millionen US-Dollar. Es führte auch zu einer Sammelklage, in der behauptet wurde, er habe Investoren getäuscht und ihn am Freitag für etwa eine halbe Stunde vor Gericht gezogen, um vor einer neunköpfigen Jury und einem vollen Saal mit Medien und anderen Zuschauern eine eidesstattliche Aussage zu machen.

Der Prozess wurde dann für das Wochenende vertagt und Musk wurde aufgefordert, am Montag zurückzukehren, um weitere Fragen zu beantworten.

Bei seinem ersten Auftritt auf dem Stand verteidigte Musk sein produktives Tweeten als „den demokratischsten Weg“, um Informationen zu verbreiten, auch wenn er anerkennt, dass die Beschränkungen der 280-Zeichen-Beschränkung von Twitter es schwierig machen können, alles so klar wie möglich zu machen.

„Ich denke, Sie können absolut ehrlich sein (auf Twitter)“, versicherte Musk auf dem Stand. „Aber kannst du umfassend sein? Natürlich nicht,“

___

Lakers sammeln sich, um die Siegesserie der Grizzlies nach 11 Spielen zu beenden

LOS ANGELES (AP) – Lakers-Trainer Darvin Ham hatte seinen Kader in der vergangenen Woche am falschen Ende knapper Verluste gesehen.

Am Freitagabend sah Ham, wie sich der Eifer und die Entschlossenheit seines Teams auszahlten.

Dennis Schröder beendete ein Drei-Punkte-Spiel mit 7,6 Sekunden nach einem Steal, und Los Angeles sammelte sich an Memphis 122-121 vorbei, um die Siegesserie der Grizzlies nach 11 Spielen zu beenden.

„Einen solchen Sieg zu erzielen, ist ein Momentumschwung“, sagte Ham. „Die Jungs waren nach dem Spiel in Sacramento ziemlich niedergeschlagen, aber wir haben Bereiche angesprochen, in denen wir besser werden mussten. Wir können dieses Spiel auf keinen Fall gewinnen, wenn wir nicht die Art von Kampf hatten, die wir hatten.“

Die Lakers hatten ihre letzten drei Spiele mit insgesamt 10 Punkten verloren. Sie lagen 114-107 zurück und 3:04 verbleibende Zeit, bevor sie die Grizzlies auf dem Rest des Weges mit 15-7 übertrafen.

Die Associated Press