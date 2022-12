AP News in Kürze um 23:04 Uhr EST

Russland schleift weiter in der Ostukraine; Bakhmut „zerstört“

Kiew, Ukraine (AP) – Russische Streitkräfte haben die ostukrainische Stadt Bachmut in Ruinen verwandelt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, während das ukrainische Militär am Samstag Raketen-, Raketen- und Luftangriffe in mehreren Teilen des Landes meldete, die Moskau danach zu erobern versucht Monate Widerstand.

Die jüngsten Schlachten des 9 1/2-monatigen Krieges Russlands in der Ukraine haben sich auf vier Provinzen konzentriert, die der russische Präsident Wladimir Putin triumphal – und rechtswidrig – Ende September annektiert zu haben behauptete. Die Kämpfe zeigen den Kampf Russlands, die Kontrolle über diese Regionen zu erlangen, und die Beharrlichkeit der Ukraine, sie zurückzuerobern.

Selenskyj sagte, dass die Situation in mehreren Städten an der Front in den ostukrainischen Provinzen Donezk und Luhansk „sehr schwierig bleibt“. Zusammen bilden die Provinzen den Donbass, eine weitläufige Industrieregion an der Grenze zu Russland, die Putin von Beginn des Krieges an als Brennpunkt identifizierte und in der seit 2014 von Moskau unterstützte Separatisten kämpfen.

„Bachmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Auf dem Boden dieser Gebiete, die nicht von Granaten und Feuer zerstört wurden, gibt es seit langem keinen Lebensraum mehr“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache und nannte Städte, die sich wieder im Fadenkreuz befanden. „Die Besatzer haben tatsächlich Bakhmut zerstört, eine weitere Donbass-Stadt, die die russische Armee in eine verbrannte Ruine verwandelt hat.“

Einige Gebäude stehen noch in Bakhmut, und die verbliebenen Bewohner tummeln sich immer noch auf den Straßen. Aber wie Mariupol und andere umkämpfte Städte überstand es eine lange Belagerung und verbrachte Wochen ohne Wasser und Strom, noch bevor Moskau massive Streiks startete, um öffentliche Versorgungsunternehmen in der ganzen Ukraine auszuschalten.

___

Frankreich zieht bei der Weltmeisterschaft ins Halbfinale ein und gewinnt England mit 2:1

AL KHOR, Katar (AP) – Frankreichs Spieler reagierten, als hätten sie bereits die Weltmeisterschaft gewonnen. Was sie aber eigentlich feierten, war der verschossene Elfmeter von Harry Kane.

Das Spiel war noch nicht vorbei, aber Frankreich führte mit 2:1, als Kane, Englands Kapitän und bester Spieler, in der 84. Minute des Spiels am Samstag im Al Bayt Stadium einen Elfmeter verwandelte, der zum Ausgleich führen würde.

Er schickte seinen Schuss hoch über die Latte und Titelverteidiger Frankreich hielt am 2:1-Sieg fest und sicherte sich damit den Einzug ins Halbfinale.

„Das ist Fußball“, sagte Englands Trainer Gareth Southgate. „Es gibt niemanden, den ich in dieser Situation lieber hätte, und wenn wir morgen einen hätten, würde ich genauso empfinden.“

Frankreich will das erste Land werden, das seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt, seit Brasilien – angeführt von Pele – 1958 und 1962 aufeinanderfolgende Turniere gewann. Italien gewann 1934 und 1938 auch zwei Weltmeisterschaften in Folge.

___

Ronaldo scheitert erneut an der wahrscheinlich letzten Chance auf den WM-Titel

DOHA, Katar (AP) – Cristiano Ronaldo verschluckte sich vor Emotionen, als ihm die Tränen über die Wangen liefen. Er bedeckte kurzzeitig sein Gesicht mit seiner Hand, konnte aber seine Enttäuschung nicht verbergen.

Dieser Moment war zu groß.

Es war wahrscheinlich das letzte WM-Spiel für den 37-jährigen Ronaldo und wahrscheinlich seine letzte Chance, den größten Preis im Fußball zu gewinnen.

Als es darauf ankam, konnte er nicht die Art von Fußballmagie heraufbeschwören, die ihn zu einem der größten Spieler gemacht hat, die der Sport je gesehen hat.

Ronaldo wurde am Samstag zum zweiten Mal in Folge aus der Startaufstellung gestrichen. Der fünfmalige Spieler des Jahres wurde in der zweiten Halbzeit mit seinem Team bereits im Rückstand eingewechselt, doch seine einzige echte Chance konnte der gegnerische Schlussmann locker parieren. Am Ende besiegte Marokko die Portugiesen mit 1:0 und erreichte als erstes afrikanisches Team das Halbfinale des Turniers.

___

Der US-Fußballjournalist Grant Wahl stirbt bei der WM

LUSAIL, Katar (AP) – Grant Wahl, ein amerikanischer Journalist, der dazu beigetragen hat, die Popularität des Fußballs in den USA zu steigern und über einige der größten Geschichten des Sports berichtete, starb am Samstag, als er über ein WM-Spiel zwischen Argentinien und den Niederlanden berichtete. Er war 49.

Wahl fiel in der Verlängerung des Spiels in einem für Journalisten reservierten Bereich des Lusail-Stadions auf seinen Platz zurück, und Reporter neben ihm riefen um Hilfe.

Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes reagierten sehr schnell, behandelten ihn 20 oder 30 Minuten vor Ort und brachten ihn dann auf einer Trage heraus, sagte Keir Radnedge, ein erfahrener britischer Sportjournalist, der zu dieser Zeit in der Nähe arbeitete.

Das Organisationskomitee der Weltmeisterschaft sagte, er sei in das Hamad General Hospital in Doha gebracht worden, nannte aber keine Todesursache. „Wir stehen in Kontakt mit der US-Botschaft und den zuständigen örtlichen Behörden, um sicherzustellen, dass der Prozess der Rückführung der Leiche den Wünschen der Familie entspricht“, heißt es in einer Erklärung.

Wahl, der mehr als zwei Jahrzehnte lang für Sports Illustrated schrieb und dann seine eigene Website startete, war eine wichtige Stimme, die eine amerikanische Öffentlichkeit über Fußball in einer Zeit des zunehmenden Interesses informierte, nachdem die USA die Weltmeisterschaft 1994 ausgerichtet hatten. Er warf auch einen kritischen Blick auf die Organisationsgremien des internationalen Sports.

___

Williams von USC gewinnt Heisman nach führendem Trojaner-Turnaround

NEW YORK (AP) – Caleb Williams brachte Zischen, Aufregung und Starpower zurück in den südkalifornischen Fußball.

Und jetzt auch noch die Heisman Trophy.

Williams, der dynamische Quarterback, der der Katalysator für die Turnaround-Saison der Trojans war, gewann am Samstagabend den Heisman und machte die USC damit zur ersten Schule, die acht Mal den Preis für den prestigeträchtigsten College-Football-Spieler des Jahres mit nach Hause nahm.

Williams erhielt 544 Stimmen auf dem ersten Platz und 2.031 Punkte, um den TCU-Quarterback Max Duggan (1.420) leicht zu übertreffen.

Williams ist der vierte Transfer, der den Heisman in den letzten sechs Jahren gewann, neben Baker Mayfield (2017) und Kyler Murray (2018) aus Oklahoma und Joe Burrow (2019) von der LSU.

___

Starker Regen, Wind, Schnee weht durch Kalifornien in die Sierra

RENO, Nev. (AP) – Ein Wintersturm mit starken Winden, starkem Regen und möglicherweise mehreren Fuß Schnee in der Sierra Nevada legte Bergautobahnen lahm, stürzte Bäume um und löste am Samstag von der Küste Nordkaliforniens aus Hochwasserwarnungen und Lawinenwarnungen aus Lake Tahoe.

Mehr als 400 Kilometer der Sierra blieben mindestens bis Sonntagnacht oder am frühen Montag von nördlich von Reno bis südlich des Yosemite-Nationalparks unter einer Wintersturmwarnung.

Bis zum Ende des Wochenendes werden in den oberen Lagen rund um den Lake Tahoe bis zu 1,2 Meter Schnee und in abgelegeneren Teilen der Sierra im Norden bis zu 1,8 Meter Schnee fallen Süden.

Ein 70 Meilen (112 Kilometer) langer Abschnitt der US-amerikanischen Interstate 80 in östlicher Richtung wurde „wegen Nullsicht“ von Colfax, Kalifornien, bis zur Staatsgrenze von Nevada gesperrt, sagten Verkehrsbeamte. Auf einem Großteil der restlichen I-80 in den Bergen von Reno nach Sacramento waren Ketten erforderlich.

Ein Abschnitt des California Highway 89 wurde wegen starken Schneefalls zwischen Tahoe City und South Lake Tahoe, Kalifornien, gesperrt, teilte die Autobahnpolizei mit.

___

Biden nannte die Homo-Ehe „unvermeidlich“ und bald wird sie Gesetz sein

WASHINGTON (AP) – Vor einem Jahrzehnt schockierte der damalige Vizepräsident Joe Biden die politische Welt und kam seinem Chef zuvor, indem er plötzlich seine Unterstützung für die Homo-Ehe – eines der umstrittensten Themen des Landes – im nationalen Fernsehen erklärte. Aber nicht alle waren überrascht.

Eine kleine Gruppe hatte Wochen zuvor in Los Angeles an einer privaten Spendenaktion mit Biden teilgenommen, bei der er nicht nur seine Zustimmung, sondern auch seine feste Schlussfolgerung zur Zukunft der gleichgeschlechtlichen Ehe offenbarte.

Er sagte voraus: „Die Dinge ändern sich so schnell, dass es in naher Zukunft zu einer politischen Verpflichtung werden wird, wenn jemand sagt: ‚Ich bin gegen die Homo-Ehe.’“

„Merk dir meine Worte. Und meine Aufgabe – unsere Aufgabe – ist es, diese Dynamik bis zum Unvermeidlichen in Gang zu halten.“

Der Tag, den Biden sich vorgestellt hat, könnte gekommen sein. Er plant am Dienstag, ein Gesetz zu unterzeichnen, das von überparteilichen Mehrheiten im Kongress verabschiedet wurde, um schwule Gewerkschaften zu schützen – selbst wenn der Oberste Gerichtshof, wie einige befürchten oder hoffen, sein Urteil überdenken sollte, das ein landesweites Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf Eheschließung unterstützt.

___

Wissenschaftler senken die Alarmbereitschaft für Mauna Loa, sagen, dass die Eruption enden könnte

HONOLULU (AP) – Wissenschaftler senkten am Samstag die Alarmstufe für den Vulkan Mauna Loa auf Hawaiis Big Island von einer Warnung auf eine Uhr und sagten, dass der erste Ausbruch des Berges seit fast 40 Jahren bald enden könnte.

Das Hawaiian Volcano Observatory des US Geological Survey sagte in einem Bulletin, dass der Ausbruch in der nordöstlichen Riftzone des Berges andauere, aber der Lavaausstoß und die vulkanischen Gasemissionen „stark reduziert“ seien.

„Hohe Ausbruchsraten werden aufgrund des früheren Eruptionsverhaltens nicht wieder aufgenommen, und das aktuelle Verhalten deutet darauf hin, dass der Ausbruch bald enden könnte“, sagte das Observatorium. „Allerdings begleitet ein inflationärer Trend des Mauna Loa-Gipfels die verringerte Aktivität, und es besteht eine geringe Möglichkeit, dass der Ausbruch mit sehr niedrigen Ausbruchsraten anhalten könnte.“

In der Zwischenzeit, so hieß es, sei eine Lavastromfront fast 2 Meilen von der Saddle Road entfernt, der wichtigen Autobahn, die Anwohner und Touristen gleichermaßen nutzen, um zwischen der Stadt Hilo auf der Ostseite der Insel und den Küstenorten im Westen zu reisen.

Wissenschaftler sagten Anfang dieser Woche, dass die Straße nicht mehr unmittelbar von der Lava bedroht sei, was die Befürchtungen zerstreute, dass sie abgeschnitten werden könnte.

___

Ländliche Wähler „in den Schützengräben“ zum Klima, misstrauisch gegenüber Biden

NEW YORK (AP) – Dürre in Kalifornien bedeutete, dass Raquel Krach, eine Reisbäuerin und Doktorandin im Sacramento Valley, sehr wenig anpflanzte. Unter Verwendung von Grundwasser haben sie und ihr Mann dieses Jahr 75 Morgen bepflanzt, um ihre Märkte zu erhalten. Der Rest der 200 Morgen, die sie normalerweise sät, blieb aufgrund einer unzureichenden Wasserversorgung leer.

Für die 53-jährige Demokratin sei klar, dass der Klimawandel dafür verantwortlich sei. Aber sie sagt, dass diese Vorstellung in ihrer Gemeinde zutiefst spaltend ist.

„Unsere Verbindungen zu unseren Nachbarn sind ziemlich begrenzt, weil unsere Ansichten so unterschiedlich sind. Der Klimawandel ist normalerweise ein Thema, das wir nicht einmal ansprechen, weil wir so unterschiedliche Ansichten haben“, sagte Krach.

Die Auswirkungen des Klimawandels treffen Gemeinden im ganzen Land, einschließlich Krachs, doch die Wähler in ländlichen Gemeinden haben am wenigsten das Gefühl, dass Washington in dieser Frage auf ihrer Seite steht. Amerikaner aus ländlichen Gebieten und Experten weisen darauf hin, dass es eine Diskrepanz zwischen der Art und Weise gibt, wie führende Politiker über den Klimawandel sprechen, und der Art und Weise, wie diese Gemeinschaften ihn erleben.

AP VoteCast, eine umfassende Umfrage unter den Halbzeitwählern 2022, zeigt deutliche Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden in der Wählerstimmung zum Umgang von Präsident Joe Biden mit dem Klima und ob der Klimawandel ihre Gemeinden beeinflusst.

___

Die wegweisende schwarze Feministin Dorothy Pitman Hughes stirbt im Alter von 84 Jahren

NEW YORK (AP) – Dorothy Pitman Hughes, eine bahnbrechende schwarze Feministin, Fürsprecherin des Kindeswohls und Gemeindeaktivistin, die zusammen mit Gloria Steinem das Ms. Magazine gründete und mit ihr auf einem der kultigsten Fotos der feministischen Bewegung der zweiten Welle erschien, ist gestorben. Sie war 84.

Hughes starb am 1. Dezember in Tampa, Florida, im Haus ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns, sagte Maurice Sconiers vom Sconiers Funeral Home in Columbus, Georgia. Ihre Tochter, Delethia Ridley Malmsten, sagte, die Ursache sei das Alter.

Hughes und Steinem bildeten in den frühen 1970er Jahren eine starke Rednerpartnerschaft und tourten durch das Land zu einer Zeit, als der Feminismus als überwiegend weiße und bürgerliche Klasse angesehen wurde, eine Kluft, die bis zu den Ursprüngen der amerikanischen Frauenbewegung zurückreicht. Steinem schrieb Hughes zu, ihr geholfen zu haben, sich in der Öffentlichkeit wohl zu fühlen.

Auf einem der berühmtesten Bilder der Ära, das im Oktober 1971 aufgenommen wurde, hoben die beiden ihre rechten Arme zum Gruß der Black Power. Das Foto befindet sich jetzt in der National Portrait Gallery.

Hughes, deren Arbeit immer im Gemeindeaktivismus verwurzelt war, organisierte die erste Unterkunft für misshandelte Frauen in New York City und war Mitbegründerin der New York City Agency for Child Development, um die Kinderbetreuungsdienste in der Stadt zu erweitern.

Die Associated Press