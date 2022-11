AP News in Kürze um 18:04 Uhr EST

Polizei: Schütze tötet 5 in einem Schwulenclub und wird von Gästen überwältigt

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Ein 22-jähriger Schütze eröffnete das Feuer in einem schwulen Nachtclub in Colorado Springs, tötete fünf Menschen und hinterließ 25 Verletzte, bevor er von „heldenhaften“ Gästen überwältigt und von der Polizei festgenommen wurde, die innerhalb weniger Minuten eintraf , sagten die Behörden am Sonntag.

Zwei Schusswaffen, darunter ein „Langgewehr“, seien nach der Schießerei am Samstagabend im Club Q gefunden worden, sagte Polizeichef Adrian Vasquez.

Auf seiner Facebook-Seite sprach der Klub von einer „Hassattacke“. Die Ermittler ermittelten immer noch ein Motiv und ob es als Hassverbrechen strafrechtlich verfolgt werden sollte, sagte Michael Allen, Bezirksstaatsanwalt von El Paso County. Die Anklage gegen den Verdächtigen „wird wahrscheinlich Mord ersten Grades beinhalten“, sagte er.

Die Polizei identifizierte den Schützen als Anderson Lee Aldrich, der in Gewahrsam war und wegen Verletzungen behandelt wurde.

Ein Mann mit diesem Namen wurde 2021 festgenommen, nachdem seine Mutter berichtet hatte, er habe ihr mit einer selbstgebauten Bombe und anderen Waffen gedroht, teilten die Behörden mit. Sie lehnten es ab, näher auf diese Verhaftung einzugehen. Es wurden keine Sprengstoffe gefunden, sagten die Behörden damals, und The Gazette in Colorado Springs berichtete, dass die Staatsanwälte keine Anklage erhoben und die Aufzeichnungen versiegelt wurden.

___

Trumps wachsende GOP-Herausforderer lassen die Angst vor einer Wiederholung von 2016 wieder aufleben

LAS VEGAS (AP) – Erinnerungen an die turbulente republikanische Vorwahl 2016 hingen an diesem Wochenende während der ersten großen Versammlung der potenziellen Kandidaten der Partei für die Nominierung 2024 über dem Ballsaal von Las Vegas.

Nicht weniger als 10 Interessenten aus dem Weißen Haus betraten die Bühne, um ihre Pläne zur Reparatur der Nation – und ihrer Partei – vorzustellen. Die Details waren unterschiedlich, aber in den meisten Reden war ein außergewöhnliches Gefühl des Trotzes zu erkennen, das man selten gesehen hat, seit der ehemalige Präsident Donald Trump vor sechs Jahren die Kontrolle über die Republikanische Partei übernommen hat.

Ihre zentrale Botschaft: Trump kann und soll geschlagen werden.

Nikki Haley, die ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen unter Trump, versprach im April, dass sie den ehemaligen Präsidenten nicht herausfordern würde, wenn er erneut kandidieren sollte. Aber am Samstagabend, als sie Hunderten von jubelnden Republikanern gegenüberstand, schwor sie, einem Angebot des Weißen Hauses „1.000 %“ zu geben, wenn sie sich entscheiden würde, einzusteigen.

„Ich habe noch nie eine Wahl verloren, und ich werde jetzt nicht damit anfangen“, sagte sie, als die Menge brüllte.

___

WM-Betroffenheit für Katar, als Ecuador das Eröffnungsspiel gewinnt

AL KHOR, Katar (AP) – Die vielen leeren Sitze in der zweiten Halbzeit fassten den enttäuschenden Start der Fußballmannschaft von Katar in ihre erste Weltmeisterschaft zusammen.

Die Nacht begann mit mehr als 67.000 überwiegend aus Katar stammenden Fans, die das höhlenartige Al-Bayt-Stadion füllten und an einer Eröffnungszeremonie teilnahmen, die das kleine arabische Emirat einem weltweiten Publikum präsentierte, 12 Jahre nachdem es das Recht erhalten hatte, das größte Fußballereignis auszurichten.

Es endete damit, dass Katars überfordertes Team vom Platz stapfte, sich seinen unerwünschten Platz in der Fußballgeschichte sicherte und viele seiner bestürzten Fans längst verschwunden waren.

Das umstrittene Turnier wurde am Sonntag eröffnet, als der Asien-Pokal-Meister von 2019 mit einer 0:2-Niederlage gegen Ecuador überspielt wurde, wodurch sichergestellt wurde, dass ein Gastgeberteam zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft sein Eröffnungsspiel verlor.

„Ich würde sagen, wir haben uns (für unsere Fans) schlecht gefühlt“, sagte Katar-Trainer Felix Sanchez. „Ich hoffe, dass sie im nächsten Spiel stolzer sein werden.“

___

Europäische WM-Teams trotzen der FIFA im Kampf um die Armbinde

DOHA, Katar (AP) – In einem angespannten Treffen bei der Weltmeisterschaft am Sonntag versuchte die FIFA, eine Pattsituation mit europäischen Mannschaften über das Tragen nicht genehmigter Kapitänsbinden für eine Antidiskriminierungskampagne zu beenden, die die Aufmerksamkeit auf Katar lenkt.

Es hat nicht funktioniert.

Die FIFA wollte, dass sieben europäische Fußballverbände davon absehen, ihren Kapitänen das Tragen von „One Love“-Armbinden zu gestatten – ein herzförmiges, mehrfarbiges Logo, das darauf abzielt, die Menschenrechtsbilanz des Gastgeberlandes offenzulegen.

Die FIFA konnte die Europäer nicht mit einem am Samstag angekündigten und von Organisationen der Vereinten Nationen unterstützten Gegenvorschlag von Armbinden mit sozialbewussten, wenn auch allgemeinen Slogans überzeugen.

Die Dringlichkeit des Treffens in einem Luxushotel in Doha bestand darin, dass England, die Niederlande und Wales alle am Montag ihre jeweiligen WM-Eröffnungsspiele bestreiten.

___

ERKLÄRER: Das islamische Alkoholverbot und wie es angewendet wird

DOHA, Katar (AP) – Nur zwei Tage vor dem WM-Auftakt verbot Gastgeberland Katar den Verkauf von Bier in Stadien in einer plötzlichen Kehrtwende, die von einigen kritisiert und von anderen begrüßt wurde.

Katarische Offizielle haben lange erklärt, dass sie gerne Fußballfans aus der ganzen Welt zu dem Turnier willkommen heißen würden, aber dass die Besucher auch ihre Kultur und Traditionen respektieren sollten. Der im Islam verbotene Alkoholkonsum ist einer der Bereiche, in denen das Land versucht, ein empfindliches Gleichgewicht zu finden.

Hier ist ein Blick auf einige der Probleme im Zusammenhang mit Alkohol und muslimischem Glauben.

WAS SAGT DER KORAN ÜBER ALKOHOL?

Alkoholkonsum gilt im Islam als haram oder verboten. Als Beweis für das Verbot verweisen islamische Gelehrte und muslimische religiöse Autoritäten typischerweise auf einen Vers im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, der Rauschmittel als „das Werk Satans“ bezeichnet und die Gläubigen auffordert, sie zu meiden. Außerdem zitieren sie Aussprüche des Propheten Muhammad und die negativen Auswirkungen, die Alkohol haben kann.

___

ERKLÄRER: Wie wird das UN-Klimaabkommen zu Verlusten und Schäden funktionieren?

SHARM el-SHEIKH, Ägypten (AP) – Die Entscheidung von Nationen auf der ganzen Welt am Sonntag, einen Fonds einzurichten, um armen Ländern zu helfen, die von einem sich erwärmenden Planeten schwer getroffen wurden, war eine der bedeutendsten seit Beginn der UN-Klimaverhandlungen vor 30 Jahren.

Es war eine eindeutige Bestätigung, dass arme Länder mit begrenzten Ressourcen am stärksten von extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürmen betroffen sind, und zumindest in gewissem Maße Industrienationen, die am meisten zum Klimawandel beigetragen haben Verantwortung zu helfen.

Während Regierungsführer, Umweltschützer und Aktivisten Pläne für einen solchen Fonds feierten, gibt es viele offene Fragen, die von der Funktionsweise bis zu den langfristigen Auswirkungen reichen. Hier ist ein Blick auf die Entwicklung der Idee von „Loss and Damage“, dem Begriff, der in den Klimaverhandlungen verwendet wird, und was wir über den Fonds wissen.

GESCHICHTE

In den frühen 1990er Jahren begann die Allianz der kleinen Inselstaaten, eine Gruppe niedrig gelegener Küsten- und kleiner Inselstaaten, die Einrichtung eines Verlust- und Schadensfonds zu fordern, als die Vereinten Nationen einen Rahmen für den Umgang mit dem Klimawandel schufen internationales Niveau.

___

Kiews Bürgermeister: Außergewöhnlich, in außergewöhnlich harten Zeiten

KIEW, Ukraine (AP) – Der gebrauchsfertige Körperschutz, der gegen einen Heizkörper gelehnt ist, die verbrauchte Patronenhülse, die zu Unordnung auf seinem Schreibtisch beiträgt, die Boxerinnerungsstücke und das Schild, das die Besucher auffordert, Schusswaffen vor seiner Tür zu lassen: Alle schreien, dass dies der Fall ist das Amt eines außerordentlichen Bürgermeisters in außerordentlich schwierigen Zeiten.

Andere, persönlichere Akzente runden das Bild ab: Das Buch auf einem Sideboard über den britischen Kriegsführer Winston Churchill ist vom Autor, dem ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, mit „With best Wishes“ signiert.

Und dann ist da noch die Plastikspielzeugfigur eines muskulösen Boxers mit erhobener geballter Faust – eine Erinnerung daran, wie körperlich imposant, ja sogar furchteinflößend, Vitali Klitschko in seiner Zeit als Weltmeister und Gegner im Schwergewichtsboxen war.

So viel hat sich nicht geändert. Sein Händedruck ist erdrückend fest, sein Blick stählern. Aber der Druck auf den Schultern und auf der Zeit des 51-jährigen Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt ist heute größer als je zuvor, als sein Vermögen in Drei-Minuten-Runden gemessen wurde, die mit einem Glockengeläut endeten.

„Wenn ich versuchen würde, Ihnen all die Herausforderungen zu erklären, die ich habe, würden wir Wochen brauchen“, sagte Klitschko.

___

Granateneinschlag nahe Kernkraftwerk; Stromausfälle ziehen durch die Ukraine

KIEW, Ukraine (AP) – Heftige Explosionen durch Granaten erschütterten die ukrainische Region Zaporizhzhia, den Standort von Europas größtem Kernkraftwerk, sagte der globale Nuklearwächter am Sonntag und forderte „dringende Maßnahmen zur Verhinderung eines nuklearen Unfalls“ in der von Russland besetzten Anlage .

Ein schweres Sperrfeuer russischer Militärschläge – fast 400 allein am Sonntag – traf auch die östlichen Regionen der Ukraine, und erbitterte Bodenkämpfe erschütterten die östliche Provinz Donezk, sagte der ukrainische Präsident in seinem abendlichen Update.

Rafael Mariano Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, sagte, mehrere Explosionen in der Nähe der Anlage – am Samstagabend und erneut am Sonntagmorgen – beendeten abrupt eine Zeit relativer Ruhe um die Atomanlage, die Schauplatz von Kämpfen zwischen Russen war und ukrainischen Truppen seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar.

Die Kämpfe haben das Gespenst einer nuklearen Katastrophe heraufbeschworen, seit russische Truppen das Kraftwerk in den frühen Kriegstagen besetzten.

Bei erneutem Beschuss sowohl in der Nähe als auch auf dem Gelände berichteten IAEO-Experten in der Einrichtung in Zaporizhzhia, dass sie am Sonntagmorgen innerhalb kurzer Zeit mehr als ein Dutzend Explosionen gehört und einige Explosionen von ihren Fenstern aus gesehen haben, sagte die Agentur.

___

Trotz gefährlicher Schwangerschaftskomplikationen werden Abtreibungen verweigert

Wochen nach dem Sturz von Roe v. Wade behandelte Dr. Grace Ferguson eine Frau, deren Fruchtblase mitten in der Schwangerschaft geplatzt war. Das Baby würde niemals überleben, und die Chance des Patienten, eine potenziell lebensbedrohliche Infektion zu entwickeln, wuchs mit jeder Stunde.

Als sie es nach Pittsburgh schaffte, um Ferguson zu sehen, hatte die Frau zwei Tage in einem Krankenhaus in West Virginia verbracht, da sie aufgrund eines staatlichen Verbots keine Abtreibung vornehmen konnte. Das Gesetz macht eine Ausnahme für medizinische Notfälle, aber das Leben des Patienten war in diesem Moment nicht in Gefahr.

„Sie stand einfach am Rand der Klippe“, sagte Ferguson, „und wartete darauf, dass ein Notfall eintritt oder das Baby stirbt.“

In Pennsylvania, in einem vier Autostunden entfernten Krankenhaus, konnte Ferguson Wehen einleiten, um die Schwangerschaft zu beenden.

Eine wachsende Zahl von Ärzten und Familien erzählen ähnliche Geschichten, als eine Post-Roe-Angst eintritt: Schwangere Frauen mit gefährlichen Erkrankungen tauchen in Krankenhäusern und Arztpraxen auf, nur um ihnen die Abtreibungen zu verweigern, die ihnen bei der Behandlung helfen könnten. Einige Ärzte in Staaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen sagen, dass sie mehr Patienten als je zuvor an einen anderen Ort überwiesen oder vorgeschlagen haben. Einige Frauen sind mit schädlichen, möglicherweise tödlichen Verzögerungen konfrontiert.

___

AP Top 25: USC rückt zum ersten Mal seit 5 Jahren in die Top 5 vor

Südkalifornien schaffte es am Sonntag zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder in die Top 5 der College-Football-Umfrage von The Associated Press.

Georgia erhielt 62 der 63 Stimmen für den ersten Platz in den AP Top 25, die von der Regions Bank präsentiert wurden, da die vier besten Teams ihre Plätze behaupteten, nachdem sie am Samstag in unterschiedlichem Maße enge Spiele bestritten hatten.

Nr. 2 Ohio State erhielt die andere erste Stimme. Michigan war wieder Nr. 3, gefolgt von TCU.

Die Trojaner auf dem fünften Platz verbesserten sich nach einem spannenden Sieg gegen den Rivalen UCLA um zwei Plätze. Das letzte Mal, dass USC unter den ersten fünf landete, war September 2017, als es auf Platz 4 startete, aber den größten Teil der Saison im Teenageralter verbrachte, bevor es den 12. Platz belegte.

Lincoln Rileys erste Saison als USC-Trainer hat eine der besten Turnarounds des Landes hervorgebracht, mit den Trojans, die von vier auf 10 Siege vorrückten, und dem Finale der regulären Saison gegen Notre Dame Nr. 13 und einem Pac-12-Meisterschaftsspiel, das noch aussteht .

Die Associated Press