AP News in Kürze um 18:04 Uhr EST

Verärgerte Menge über Lockdowns fordert Chinas Xi zum Rücktritt auf

SHANGHAI (AP) – Demonstranten, die über strenge Antivirenmaßnahmen verärgert waren, forderten den Rücktritt von Chinas mächtigem Führer, eine beispiellose Rüge, als die Behörden in mindestens acht Städten darum kämpften, Demonstrationen am Sonntag zu unterdrücken, die eine seltene direkte Herausforderung für die regierende Kommunistische Partei darstellen.

Die Polizei mit Pfefferspray vertrieb Demonstranten in Shanghai, die den Rücktritt von Xi Jinping und ein Ende der Einparteienherrschaft forderten, aber Stunden später versammelten sich die Menschen erneut an derselben Stelle. Die Polizei löste die Demonstration erneut auf und ein Reporter sah, wie festgenommene Demonstranten in einem Bus weggefahren wurden.

Die Proteste, die am Freitag begannen und sich auf Städte wie die Hauptstadt, Peking und Dutzende von Universitäten ausgeweitet haben, sind die am weitesten verbreitete Demonstration der Opposition gegen die Regierungspartei seit Jahrzehnten.

In einem von The Associated Press bestätigten Video des Protests in Shanghai erklangen Rufe gegen Xi, den mächtigsten Führer seit mindestens den 1980er Jahren, und die Kommunistische Partei Chinas laut und deutlich: „Xi Jinping! Tritt runter! KPCh! Tritt runter!“

Drei Jahre nach dem Auftreten des Virus ist China das einzige große Land, das immer noch versucht, die Übertragung von COVID-19 zu stoppen. Seine „Null-COVID“-Strategie hat den Zugang zu Nachbarschaften wochenlang ausgesetzt. Einige Städte führen tägliche Virustests bei Millionen Einwohnern durch.

Ga. Stichwahl im Senat zwischen Warnock, Walker hat ein bitteres Ende

WARNER ROBINS, Ga. (AP) – Anzeigen mit den Ex-Frauen der Kandidaten. Schreie des „Lügners“, die in beide Richtungen fliegen. Geschichten über ein heruntergekommenes Wohnhaus und Abtreibungen unter Druck. Die Unabhängigkeit eines Gegners in Frage stellen. Sein Intellekt. Seine mentale Stabilität. Sein religiöser Glaube.

Die ausgedehnte Senatskampagne in Georgia zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Raphael Warnock und seinem republikanischen Herausforderer, der Fußballlegende Herschel Walker, wird immer bitterer, je näher ihre Stichwahl am 6. Dezember rückt. Da den Demokraten bereits eine Senatsmehrheit zugesichert wurde, ist dies ein auffälliger Kontrast zu vor zwei Jahren, als es bei den zwei Stichwahlen des Staates hauptsächlich darum ging, welche Partei die Kammer in Washington kontrollieren würde.

„Herschel Walker meint es nicht ernst“, sagte Warnock kürzlich zu Unterstützern in Zentralgeorgien. „Aber die Wahl ist sehr ernst. Verwechseln Sie diese beiden Dinge nicht.“

Walker bezeichnet Warnock, den leitenden Pastor der Ebenezer Baptist Church, als „Heuchler“ und unterwürfig gegenüber Präsident Joe Biden. Walker unterstreicht die Beleidigung, indem er den Amtsinhaber „Scooby-Doo“ nennt, komplett mit einem Eindruck vom Kauderwelsch des Zeichentrickhunds.

Die Breitseiten spiegeln den wütenden Druck der Kandidaten in den vier Wochen zwischen den Parlamentswahlen am 8. November und der Stichwahl wider, um ihre Kernunterstützer davon zu überzeugen, einen weiteren Stimmzettel abzugeben. Für Walker bedeutet dies auch, mehr Unabhängige und Gemäßigte für seine Kampagne zu gewinnen, nachdem er einen anderen Republikaner, Gouverneur Brian Kemp, um 200.000 Stimmen hinter sich gelassen hatte.

Granaten in der Ukraine, während sich ein winterlicher Krieg abzeichnet

KHERSON, Ukraine (AP) – Russische Truppen griffen am frühen Sonntag die Ost- und Südukraine an, als sich die Besatzungen der Versorgungsunternehmen bemühten, Strom, Wasser und Heizung wiederherzustellen, als Schnee und eisige Temperaturen einsetzten, während Zivilisten die südliche Stadt Cherson wegen der Verwüstung weiterhin verließen angerichtet durch die jüngsten Angriffe und ihre Angst vor mehr.

Angesichts des anhaltenden Schneefalls, der die Hauptstadt Kiew am Sonntag bedeckte, sagten Analysten voraus, dass das winterliche Wetter – das gefrorenes Gelände und zermürbende Kampfbedingungen mit sich bringt – einen zunehmenden Einfluss auf den Konflikt haben könnte, der seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vor mehr als neun Monaten gewütet hat.

Beide Seiten waren bereits durch starken Regen und schlammige Bedingungen auf dem Schlachtfeld festgefahren, sagten Experten.

Nach einer brutalen Serie russischer Artillerieangriffe auf die Infrastruktur, die im vergangenen Monat begann, schwärmten die Arbeiter rund um die Uhr aus, um die wichtigsten Grundversorgungsdienste wiederherzustellen, da viele Ukrainer gezwungen waren, mit nur wenigen Stunden Strom pro Tag fertig zu werden – wenn überhaupt .

Ukrenergo, der staatliche Stromnetzbetreiber, sagte am Sonntag, dass die Stromproduzenten jetzt etwa 80 % der Nachfrage decken, verglichen mit 75 % am Vortag.

Deutschland rettet bei der WM ein 1:1-Unentschieden gegen Spanien

AL KHOR, Katar (AP) – Nur ein Sieg für Deutschland im letzten Gruppenspiel wird dem viermaligen Weltmeister eine Chance geben, ein zweites vorzeitiges Ausscheiden in Folge zu vermeiden.

Zumindest verbessern sie sich.

Der eingewechselte Niclas Füllkrug traf am Sonntag in der 83. Minute zum 1:1-Unentschieden Deutschlands gegen Spanien im Al-Bayt-Stadion in einem der am meisten erwarteten Spiele der diesjährigen Weltmeisterschaft. Eine Niederlage hätte Deutschland zwar nicht eliminiert, aber die Mannschaft in eine viel schwierigere Lage gebracht.

„Es war wichtig, dass wir diesen Punkt geholt haben“, sagte Füllkrug. „Wir haben jetzt definitiv die Chance, in die nächste Runde zu kommen. Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in das letzte Spiel gehen und hoffen, dass alles gut geht.“

Deutschlands Schicksal entscheidet sich am Donnerstag gegen Costa Rica, das am Sonntag zuvor Japan mit 1:0 besiegte. Den Deutschen, die im Auftaktspiel gegen Japan verloren haben und in der Gruppe E auf dem letzten Platz liegen, reicht möglicherweise nicht einmal ein Sieg. Sie brauchen das andere Ergebnis, um ihren Weg zu gehen.

Der US-Fußball entfernt bei der Weltmeisterschaft kurzzeitig das Emblem von der iranischen Flagge

DOHA, Katar (AP) – Der US-Fußballverband zeigte kurzzeitig die iranische Nationalflagge in den sozialen Medien ohne das Emblem der Islamischen Republik und sagte, der Schritt unterstütze die Demonstranten im Iran vor dem WM-Spiel der beiden Nationen am Dienstag.

Die iranische Regierung reagierte, indem sie Amerika beschuldigte, den Namen Gottes von seiner Nationalflagge entfernt zu haben.

Die USSF-Entscheidung fügte der ersten Weltmeisterschaft im Nahen Osten einen weiteren politischen Feuersturm hinzu, von dem die Organisatoren gehofft hatten, dass er von Kontroversen außerhalb des Spielfelds verschont bleiben würde.

Es geschah, als sich die USA darauf vorbereiteten, dem Iran in einem entscheidenden WM-Spiel gegenüberzustehen, das bereits von der jahrzehntelangen Feindschaft zwischen den Ländern und den landesweiten Protesten gegen Teherans theokratische Regierung belastet war.

Die USSF sagte in einer Erklärung am Sonntagmorgen, sie habe beschlossen, auf die offizielle Flagge auf Social-Media-Konten zu verzichten, um „Unterstützung für die Frauen im Iran zu zeigen, die für grundlegende Menschenrechte kämpfen“.

Unruhen in Belgien und den Niederlanden nach Marokkos Sieg bei der Weltmeisterschaft

BRÜSSEL (AP) – Nach dem überraschenden 2:0-Sieg Marokkos gegen Belgien am WM-Sonntag brachen in mehreren belgischen und niederländischen Städten Unruhen aus.

Die Polizei nahm etwa ein Dutzend Personen fest, nachdem sie Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt hatte, um die Menschenmenge in Brüssel zu zerstreuen, und acht weitere in der nördlichen Stadt Antwerpen. In der niederländischen Hafenstadt Rotterdam sind zwei Polizisten verletzt worden. Am späten Sonntagabend war in den meisten beteiligten Städten eine beunruhigende Ruhe eingekehrt.

Dutzende Randalierer haben Autos umgeworfen und angezündet, Elektroroller in Brand gesteckt und Autos mit Ziegeln beworfen. Die Polizei rückte ein, nachdem eine Person Gesichtsverletzungen erlitten hatte, sagte die Brüsseler Polizeisprecherin Ilse Van de Keere.

Der Brüsseler Bürgermeister Philippe Close forderte die Menschen auf, sich vom Stadtzentrum fernzuhalten, und sagte, die Behörden würden ihr Möglichstes tun, um die Ordnung auf den Straßen aufrechtzuerhalten. Auch der U- und Straßenbahnverkehr musste auf Anordnung der Polizei unterbrochen werden.

„Das sind keine Fans, das sind Randalierer. Marokkanische Fans sind da, um zu feiern“, sagte Close. Auch in Antwerpen und Lüttich kam es zu Unruhen.

Neugeborenes unter 7 Toten bei Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia

MAILAND (AP) – Suchteams haben sieben Tote geborgen, darunter ein 3 Wochen altes Kleinkind und zwei junge Geschwister, die in Schlamm und Trümmern begraben waren, die einen Berghang hinunter und durch eine dicht besiedelte Hafenstadt auf der Ferieninsel Ischia stürzten , sagten Beamte am Sonntag.

Der Präfekt von Neapel bestätigte, dass fünf Personen weiterhin vermisst werden, und befürchtete, unter den Trümmern eines enormen Erdrutsches begraben zu werden, der Casamicciola am Samstag vor Tagesanbruch getroffen hatte. Seine Wucht stürzte Gebäude ein und schleuderte Fahrzeuge ins Meer.

Die anderen Opfer wurden als die Eltern des kleinen Jungen, ein 5-jähriges Mädchen und ihr 11-jähriger Bruder, ein 31-jähriger Inselbewohner und ein bulgarischer Tourist identifiziert.

„Schlamm und Wasser neigen dazu, jeden Raum zu füllen“, sagte Luca Cari, der Sprecher der italienischen Feuerwehr, gegenüber dem staatlichen Fernsehen RAI. „Unsere Teams suchen hoffnungsvoll, auch wenn es sehr schwierig ist.“

„Unsere größte Hoffnung ist, dass als vermisst identifizierte Personen Zuflucht bei Verwandten und Freunden gefunden und ihre Position nicht mitgeteilt haben“, fügte er hinzu.

Asiatische Glaubensrichtungen versuchen, das von Hitler korrumpierte Hakenkreuzsymbol zu retten

Sheetal Deo war schockiert, als sie einen Brief vom Genossenschaftsvorstand ihres Wohnhauses in Queens erhielt, in dem sie ihre Diwali-Dekoration als „anstößig“ bezeichnete und sie aufforderte, sie abzunehmen.

„Auf meiner Dekoration stand ‚Frohes Diwali‘ und ein Hakenkreuz darauf“, sagte Deo, ein Arzt, der das hinduistische Lichterfest feierte.

Das gleichseitige Kreuz mit seinen rechtwinklig gebogenen Beinen ist ein Jahrtausende altes heiliges Symbol im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus, das Frieden und Glück darstellt und auch von den Ureinwohnern weltweit in ähnlicher Weise weit verbreitet war.

Aber im Westen wird dieses Symbol oft mit Adolf Hitlers Hakenkreuz oder dem Hakenkreuz gleichgesetzt – ein Symbol des Hasses, das an das Trauma des Holocaust und die Schrecken Nazideutschlands erinnert. Weiße Rassisten, Neonazi-Gruppen und Vandalen benutzen weiterhin Hitlers Symbol, um Angst und Hass zu schüren.

In den letzten zehn Jahren, als die asiatische Diaspora in Nordamerika gewachsen ist, ist der Ruf, das Hakenkreuz als heiliges Symbol zurückzuerobern, lauter geworden. Zu diesen Glaubensgemeinschaften von Minderheiten gesellen sich Älteste der amerikanischen Ureinwohner, deren Vorfahren das Symbol seit langem als Teil von Heilungsritualen verwenden.

Das Opfer der Schießerei in Colorado wollte die Familie retten, die ich gefunden habe.

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Ein Mitglied der US-Marine, das am vergangenen Wochenende während einer Schießerei in einem schwulen Nachtclub in Colorado verletzt wurde, als es dabei half, weiteren Schaden zu verhindern, sagte am Sonntag, dass er „einfach die Familie retten wollte, die ich gefunden habe“.

Petty Officer 2nd Class Thomas James machte seine ersten öffentlichen Kommentare zu der Schießerei in einer Erklärung, die vom Centura Penrose Hospital in Colorado Springs herausgegeben wurde, wo James sich von nicht bekannt gegebenen Verletzungen erholt, die er während des Angriffs erlitten hat.

Der Polizeichef von Colorado Springs, Adrian Vasquez, sagte, James sei einer von zwei Männern gewesen, die geholfen hätten, den Schützen zu stoppen, der am späten 19. November mit mehreren Schusswaffen, darunter einem halbautomatischen Gewehr, in den Club Q kam und fünf Menschen tötete. Mindestens 17 weitere wurden verletzt, als die Geburtstagsfeier einer Drag Queen zu einem Massaker wurde.

Berichten zufolge schob James ein Gewehr aus der Reichweite des Schützen, während der Armeeveteran Rich Fierro den Schützen wiederholt mit einer Pistole schlug, die der Schütze in die Bar brachte, sagten Beamte.

„Wenn es nach mir ginge, würde ich jeden, den ich könnte, vor den unsinnigen Akten des Hasses in der Welt schützen, aber ich bin nur eine Person“, sagte James in einer Erklärung. „Zum Glück sind wir eine Familie und die Familie kümmert sich umeinander.“

AP Top 25: Michigan auf Platz 2 hinter dem Spitzenreiter Georgia

Michigan rückte in der College-Football-Umfrage von The Associated Press am Sonntag auf Platz 2 vor, mit TCU auf Platz 3 und Südkalifornien auf Platz 4 hinter dem Spitzenreiter Georgia, nachdem vier Top-10-Teams am letzten Tag der regulären Saisonspiele verloren hatten .

Die Bulldogs (12-0) sind zum achten Mal in Folge und zum elften Mal in dieser Saison die Nummer 1 in den AP Top 25, präsentiert von der Regions Bank. Georgia erhielt 58 Stimmen auf dem ersten Platz und Michigan die anderen fünf.

Die Wolverines (12-0) erreichten ein Saisonhoch auf Platz 2, nachdem sie den Bundesstaat Ohio besiegt hatten, wodurch die Buckeyes um drei Plätze auf Platz 5 zurückfielen.

Die TCU (12-0) hat ihre höchste Platzierung seit Platz 2 in der Saison 2015 und USC (11-1) hat ihre beste Platzierung so spät in der Saison seit Abschluss der Saison 2016 auf Platz 3.

Andere Top-10-Teams, die fielen, waren LSU, Clemson und Oregon. Die Niederlage der LSU gegen Texas A&M ließ die Tigers um fünf Plätze auf Platz 11 fallen. Clemsons Niederlage gegen South Carolina ließ sie um drei Plätze auf Platz 10 fallen. Der Zusammenbruch der Ducks im vierten Quartal gegen Oregon State kostete Oregon einen Platz im Pac-12-Titelspiel und fünf Plätze in der Umfrage, wo es auf Platz 15 fiel.

Die Associated Press