AP-FOTOS: Eine Agrarprotestbewegung erfasst Europa von Brüssel und Berlin bis nach Griechenland und Rumänien

PARIS — Schneebedeckte Traktoren, die vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgereiht waren, und nächtliche Proteste in Rumänien, die durch leuchtende Nationalflaggen gekennzeichnet waren, sind zu Zeichen einer weit verbreiteten Protestbewegung der Landwirte in ganz Europa geworden.

Beginnend in Frankreich, wo Landwirte mit ihren Traktoren wichtige Autobahnen rund um Paris blockierten, breiteten sich die tagelangen Proteste auf die gesamte Europäische Union aus und machten die tief verwurzelten Missstände im Agrarsektor deutlich. Die Bewegung, die durch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen niedriger Löhne, starker Regulierung und des Zustroms billiger Importe ausgelöst wurde, hat dazu geführt, dass sich Landwirte aus Spanien, Italien, Deutschland, Rumänien und Griechenland dem Aufruf zum Handeln angeschlossen haben.

Als Reaktion darauf kündigte der französische Premierminister Gabriel Attal am Donnerstag ein neues Maßnahmenpaket an, das auf die Bedenken der Landwirte eingehen soll. Attals Rede kam zu einem Zeitpunkt, als Konvois mit Hunderten wütender Landwirte, die schwere Traktoren fuhren, vor dem Hauptquartier der Europäischen Union für Chaos sorgten und die Staats- und Regierungschefs auf einem EU-Gipfel aufforderten, Abhilfe bei steigenden Preisen und Bürokratie zu schaffen. Es war ein dramatisches Spektakel, das für Störungen sorgte und die Forderungen der verärgerten Landwirte direkt in den Mittelpunkt der EU-Politik rückte.

Unterdessen gab es auf acht Autobahnen rund um Paris Verkehrssperren und eine große Polizeipräsenz. Attal gab bekannt, dass Frankreich ab sofort die Einfuhr von Obst und Gemüse aus Ländern außerhalb der EU verbietet, die mit dem Insektizid Thiacloprid behandelt wurden – das derzeit in der 27-köpfigen Union verboten ist.

Attal bekräftigte unter anderem auch, dass das Land weiterhin gegen die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens mit der südamerikanischen Handelsgruppe Mercosur durch die EU sei.