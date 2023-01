AP Exclusive: E-Mails enthüllen Spannungen bei Gesprächen am Colorado River

SACRAMENTO, Kalifornien (AP) – Konkurrierende Prioritäten, übertriebene Forderungen und der Rückzug der Bundesregierung von einer angedrohten Frist haben im vergangenen Sommer eine Einigung darüber verhindert, wie der Wasserverbrauch aus dem ausgetrockneten Colorado River drastisch reduziert werden kann, wie E-Mails von The Associated Press zeigen.

Die Dokumente erstrecken sich über das Zeitfenster von Juni bis August, das das US Bureau of Reclamation den Staaten gegeben hat, um einen Konsens über Wasserkürzungen für ein System zu erzielen, das jährlich 40 Millionen Menschen versorgt – oder die Bundesregierung sie erzwingen muss. Sie beinhalten größtenteils die Kommunikation zwischen Wasserbehörden in Arizona und Kalifornien, den Hauptnutzern im unteren Becken des Flusses.

Reclamation wollte, dass die sieben US-Bundesstaaten, die auf den Fluss angewiesen sind, entscheiden, wie 2 Millionen bis 4 Millionen Acre-Fuß Wasser – oder bis zu etwa ein Drittel – zusätzlich zu den bereits erwarteten Reduzierungen gekürzt werden sollen. Die E-Mails, die durch eine öffentliche Aktenanfrage erhalten wurden, zeigen den Wunsch, einen Konsens zu erreichen, aber anhaltende Meinungsverschiedenheiten darüber, wie viel jeder Staat geben könnte oder sollte.

Als sich die Frist ohne nennenswerte Fortschritte näherte, warnte ein Wassermanager: „Wir steuern alle auf einen sehr dunklen Ort zu.“

„Die Herausforderungen, die wir in diesem Sommer hatten, waren große Herausforderungen, das waren sie wirklich“, sagte Chris Harris, Executive Director des Colorado River Board of California, in einem Interview über die frühen Verhandlungen. „Ich weiß nicht, ob jemand schuld war, ich weiß es wirklich nicht. Es gab sehr viele verschiedene Interpretationen dessen, was gefragt wurde und was wir zu tun versuchten.“

Wissenschaftler sagen, dass die Megadürre im Südwesten der USA die schlimmste seit 1.200 Jahren ist und den Colorado River stark belastet, da wichtige Stauseen auf historisch niedrige Niveaus sinken. Wenn die Staaten nicht anfangen, weniger aus dem Fluss zu entnehmen, drohen die großen Stauseen so tief zu sinken, dass sie keine Wasserkraft mehr produzieren oder Farmen, die Getreide für den Rest der Nation und Städte wie Los Angeles anbauen, überhaupt mit Wasser versorgen können. Las Vegas und Phönix.

Die Zukunft des Flusses schien im vergangenen Sommer so prekär, dass einige Wassermanager den Versuch, eine freiwillige Einigung zu erzielen, für vergeblich hielten – nur vorgeschriebene Kürzungen würden die Krise abwenden.

„Wir haben keine Zeit und kein Polster mehr, um einen freiwilligen Plan zu ermöglichen“, sagte Tom Buschatzke, Direktor des Arizona Department of Water Resources, in einer E-Mail vom 18. Juli einem Beamten des Bureau of Reclamation.

Zu Beginn des Jahres 2023 sorgen neue Anreize dafür, dass die Staaten eher auf Wasser verzichten. Die Bundesregierung hat 4 Milliarden US-Dollar für die Linderung der Dürre bereitgestellt, und Benutzer des Colorado River haben Vorschläge eingereicht, um einen Teil dieses Geldes durch Maßnahmen wie das Verlassen von Feldern zu erhalten. Einige Städte reißen durstiges Ziergras aus, und Stämme und große Wasserbehörden haben etwas Wasser in wichtigen Stauseen zurückgelassen – entweder freiwillig oder auf Anordnung.

Reclamation hat außerdem zugestimmt, 250 Millionen US-Dollar für die Minderung von Gefahren an einem austrocknenden kalifornischen Seebett auszugeben, eine Bedingung, dass die Wassernutzer des Staates in einem im Oktober veröffentlichten Vorschlag zustimmen, ihren Verbrauch um 400.000 Acre Fuß zu reduzieren.

Das Innenministerium prüft immer noch Vorschläge für einen Teil der 4 Milliarden Dollar und kann nicht sagen, wie viel Einsparungen es bringen wird, sagte der stellvertretende Sekretär Tommy Beaudreau in einem Interview.

Die Bundesstaaten versuchen erneut, ein großes Geschäft zu erzielen – mit einer Frist bis Dienstag –, damit Reclamation es in einen größeren Plan einbeziehen kann, um den Betrieb am Hoover Dam und am Glen Canyon Dam, zwei gigantische Stromproduzenten am Colorado River, zu ändern. Andernfalls würde die Bundesregierung möglicherweise Kürzungen vornehmen – ein Schritt, der zu Rechtsstreitigkeiten führen könnte.

Herauszufinden, wer zusätzliche Wasserkürzungen aufnimmt, war umstritten, mit Vorwürfen von Dürreprofiteur, Nichteinhaltung von Verpflichtungen, zu vielen Verhandlungsführern im Raum und einer unsicheren Hand der Bundesregierung, wie die E-Mails und Folgeinterviews zeigten.

Kalifornien sagt, es sei ein Partner, der bereit ist, Opfer zu bringen, aber andere Staaten sehen es als einen widerwilligen Teilnehmer, der an einem Wasserprioritätssystem festhält, in dem es nahe an der Spitze steht. Arizona und Nevada haben seit langem das Gefühl, dass sie aufgrund eines vor langer Zeit entwickelten Wasserrechtssystems zu Unrecht gezwungen sind, die Hauptlast der Kürzungen zu tragen, eine schwelende Frustration, die während der Gespräche ihren Kopf erhob.

Die Forderung von Rekultivierungskommissarin Camille Touton nach einer massiven Wasserkürzung vor dem Kongress am 14. Juni war eine Art öffentliche Bombe. Eine Woche zuvor sprachen die Bundesstaaten des unteren Beckens nach einer Vorwarnung der Bundesregierung gemeinsam mit Mexiko über die Abholzung von bis zu 2 Millionen Acre-Fuß während eines Treffens in Salt Lake City, wie die E-Mails und Interviews zeigten.

Aber als die Wochen vergingen und Vorschläge ausgetauscht wurden, erreichten die Bundesstaaten des unteren Beckens kaum die Hälfte dieses Betrags, und die Zusage war bei weitem nicht fest, wie die E-Mails zeigten. Erschwerend kam hinzu, dass man nicht wusste, was Mexiko, das auch einen Anteil am Fluss hat, beitragen könnte.

In einer Reihe von Austauschgesprächen bis Juli schlugen Arizona und Kalifornien jeweils mehrere Möglichkeiten vor, um Kürzungen zu erreichen, wobei sie auf bestehenden Vereinbarungen aufbauen, die an den Pegel des Lake Mead gebunden sind, den Wasserverlust durch Verdunstung oder ineffiziente Infrastruktur berücksichtigen und ein vorrangiges System energisch schützen Es war klar, dass die Unterhändler müde wurden.

Die Staaten teilten ihre Verachtung für einen Vorschlag von Landwirten in der Nähe von Yuma und Südkalifornien, 1.500 Dollar pro Acre-Fuß für Wasser zu zahlen, das sie konservierten. Der frühere General Manager des Projekts Central Arizona, Ted Cooke, antwortete, indem er den Bauern vorschlug, es zu einem Drittel des Preises zum Laufen zu bringen, was immer noch höher, aber näher an den gängigen Preisen war.

Ende Juli schickte Harris aus Kalifornien per E-Mail einen Vorschlag an das Bureau of Reclamation, in dem Szenarien im Bereich von 1 Million Acre Fuß an Kürzungen skizziert wurden, und sagte, es sei unerlässlich, dass die Verhandlungsführer in der Lage seien, „einen gewissen Grad an Sieg zu erklären“.

„Ansonsten“, schrieb er, „glaube ich wirklich, dass wir in einer Sackgasse stecken und uns alle auf einen sehr dunklen Ort zubewegen.“

Aber letztendlich hatten Arizona und Nevada nie das Gefühl, dass Kalifornien bereit war, genug zu geben.

„Es war zwecklos, es war nicht genug. Wir haben nicht darauf vertraut, dass Kalifornien mit seinem Teil davon durchkommen würde“, sagte Cooke in einem Interview.

Bis dahin teilte Reclamation den Staaten privat mit – gab aber nicht öffentlich zu – dass es sich von der angeblichen Frist Mitte August zurückzog, sagten an den Gesprächen beteiligte Beamte. Beaudreau, der stellvertretende Innenminister, sagte in einem Interview, die Frist sei niemals dazu gedacht gewesen, ein Ultimatum zwischen dem Erreichen einer Einigung und erzwungenen Kürzungen zu schaffen.

Aber Staatsbeamte sagten, als klar wurde, dass die Bundesregierung nicht einseitig handeln würde, habe dies einen „abschreckenden Effekt“ geschaffen, der die Dringlichkeit aus den Gesprächen genommen habe, weil Wassernutzer mit Wasserrechten höherer Priorität nicht mehr von harten Kürzungen bedroht seien, Arizona sagte Buschatzke in einem Interview.

„Ohne diesen Hammer gab es einen anderen Verhandlungston“, sagte er.

Heute bleibt die Priorität des Innenministeriums, sicherzustellen, dass der Hoover-Staudamm und der Glen-Canyon-Staudamm genügend Wasser enthalten, um die Wasserkraft aufrechtzuerhalten, und das Ministerium wird alles Notwendige tun, um dies sicherzustellen, sagte Beaudreau.

Die Upper Basin-Staaten New Mexico, Utah, Wyoming und Colorado – die historisch gesehen nicht ihre gesamten Vorräte verbraucht haben – blicken auf die Lower Basin-Staaten, um einen Großteil der Arbeit zu erledigen.

Reclamation konzentriert sich nun darauf, die jüngste Runde von Kommentaren von Staaten zur Rettung des Flusses abzuwägen. Nevada will das durch Verdunstung und Transport verlorene Wasser bei der Wasserzuteilung zählen – ein Schritt, der für Kalifornien die größten Kürzungen bedeuten könnte – und einige Wassermanager in Arizona stimmen zu, kommentieren Briefe, die der AP-Show vorliegen.

Es bleiben jedoch Streitigkeiten darüber, wie zu bestimmen ist, welches Maß an Kürzungen fair und legal ist. Kaliforniens Ziel bleibt es, seinen Status zu schützen, während andere Bundesstaaten und Stämme mehr als nur alte Wasserrechte berücksichtigen wollen – etwa, ob die Nutzer Zugang zu anderen Wasserquellen haben, und die Auswirkungen von Kürzungen auf benachteiligte Gemeinden und Ernährungssicherheit.

Das Ziel von Reclamation ist es, bis Anfang März einen Entwurf der vorgeschlagenen Kürzungen vorzulegen, dann eine endgültige Entscheidung vor Mitte August, wenn Reclamation regelmäßig bekannt gibt, wie viel – oder wie wenig – Flusswasser für das nächste Jahr verfügbar ist.

___

Fonseca berichtete aus Flagstaff, Arizona. Folge ihr auf Twitter: @FonsecaAP. Der assoziierte Presseschreiber Michael Phillis in St. Louis trug dazu bei.

Kathleen Ronayne und Felicia Fonseca, The Associated Press