Lai, der Herausgeber der inzwischen aufgelösten Tageszeitung „Apple Daily“, verschwand im Dezember 2020 aus der Öffentlichkeit, nachdem er aufgrund eines von Peking erlassenen Sicherheitsgesetzes verhaftet worden war, um eine massive Demokratiebewegung zu zerschlagen, die 2019 begann und Hunderttausende auf die Straße brachte. Mehr als 250 Aktivisten wurden aufgrund des Sicherheitsgesetzes festgenommen und verschwanden im Hongkonger Rechtssystem.

Früher konnten Fotografen einen Blick auf Aktivisten erhaschen, die in einer anderen Haftanstalt in Lai Chi Kok in Untersuchungshaft waren, während sie zum und vom Gericht gebracht wurden. Die Behörden begannen 2021 damit, diese Sicht zu versperren, indem sie die Häftlinge dazu zwangen, durch einen überdachten Weg zu gehen.

In einem separaten Fall soll am Montag ein Berufungsgericht über eine Anfechtung entscheiden, die Lai und sechs weitere Aktivisten gegen ihre Verurteilung und Verurteilung wegen der Organisation und Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung vor fast vier Jahren eingereicht haben. Die anderen sind Lee Cheuk-yan, Margaret Ng, Leung Kwok-hung, Cyd Ho, Albert Ho und Martin Lee.

Lai, ein britischer Staatsbürger, wird beschuldigt, mit ausländischen Streitkräften zusammenzuarbeiten, um die nationale Sicherheit zu gefährden, und sich verschworen zu haben, um Sanktionen oder Blockaden gegen Hongkong oder China zu fordern. Ihm wird außerdem eine Verschwörung zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen vorgeworfen, die auf einem Gesetz aus der Kolonialzeit beruhte, das zunehmend zur Unterdrückung abweichender Meinungen eingesetzt wurde.

Im vergangenen Dezember sollte ihm der Prozess gemacht werden, doch dieser wurde auf September verschoben, während die Hongkonger Regierung Peking aufforderte, seinen Versuch, einen britischen Verteidiger zu engagieren, zu blockieren.

„Mein Vater sitzt im Gefängnis, weil er den Mächtigen jahrzehntelang die Wahrheit gesagt hat“, sagte Lais Sohn Sebastien in einer Erklärung im Mai vor einem Gremium der US-Regierung, der Congressional-Executive Commission on China.

„Er sagt den Mächtigen immer noch die Wahrheit und weigert sich, zum Schweigen gebracht zu werden, auch wenn er alles verloren hat und im Gefängnis sterben könnte“, sagte Sébastien Lai. „Ich bin sehr stolz, sein Sohn zu sein.“

Jimmy Lai geht am 4. August 2023 zum Training im Stanley-Gefängnis in Hongkong spazieren. | AP Foto/Louise Delmotte

Lai darf jeden Monat zwei 30-minütige Besuche von Verwandten oder Freunden erhalten. Sie sind durch Glas getrennt und kommunizieren per Telefon.

In einem anderen Fall wurde er im Dezember wegen Betrugsvorwürfen zu fast sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Im Mai lehnte ein Gericht Lais Antrag ab, seinen Sicherheitsprozess abzubrechen, mit der Begründung, dass er von Richtern verhandelt worden sei, die vom Hongkonger Staatschef ausgewählt worden seien. Das ist eine Abkehr von der Tradition des Common Law, die China nach der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an China im Jahr 1997 50 Jahre lang bewahren wollte.

Lai, der an Diabetes leidet und bei dem im Jahr 2021 während seiner Haft Bluthochdruck diagnostiziert wurde, wird als Häftling der Kategorie A behandelt, ein Status für Häftlinge, die schwerste Verbrechen wie Mord begangen haben.