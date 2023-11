AP, CNN, NYT, Reuters, Fotografen engagieren sich am 7. Oktober in Hamas-Terroristen

Ein Medienwächter hat sich die Bilder des Massakers vom 7. Oktober angesehen, die in führenden Medien der Welt veröffentlicht wurden, und dabei sowohl schockierende als auch offensichtliche Fragen aufgeworfen

Viele der schockierendsten Bilder vom 7. Oktober stammen von den palästinensischen Terroristen, die ihn verübt haben. Und doch sind nicht wenige der Fotos, die von den führenden Medien der Welt veröffentlicht wurden, darunter AP, CNN, The New York Times und Reuterswarf besorgniserregende Fragen auf, wie sich die Personen, deren Namen im Bildnachweis auftauchten, am Schauplatz des schlimmsten antisemitischen Massakers seit dem Holocaust befanden.

Dies waren die Fragen, die die Aufsichtsbehörde „Honest Reporting“ deutlich aufgeworfen hat: „Was machten sie dort so früh an einem Samstagmorgen, der normalerweise ruhig gewesen wäre? War das mit der Hamas abgestimmt? Hatten die seriösen Nachrichtendienste, die ihre Fotos veröffentlichten, ihre Zustimmung?“ ihre Anwesenheit im feindlichen Gebiet, zusammen mit den terroristischen Eindringlingen? Haben die Fotojournalisten, die freiberuflich für andere Medien arbeiten, gefallen? CNN Und Die New York Timesdiese Verkaufsstellen benachrichtigen?“

Der Bericht enthielt auch ein Foto, das einen dieser freiberuflichen Fotografen zeigte – Hassan Eslaiah, dessen Fotos vom Massaker von beiden verwendet wurden AP Und CNN – vom Hamas-Führer und Vordenker des 7. Oktober, Yahya Sinwar, einen Knutschfleck auf die Wange erhalten. Berichten zufolge suspendierte CNN ihn kurz darauf.