Die Pariser Polizei ermittelt, nachdem Dutzende jüdischer Symbole auf Gebäude in der französischen Hauptstadt gemalt wurden, teilten örtliche Staatsanwälte am Dienstag mit, da antisemitische Übergriffe nach dem Angriff der Hamas in Südisrael Anfang Oktober weiter zunehmen.

Etwa 60 Davidsterne seien über Nacht auf Mauern im 14. Bezirk der Stadt geschmiert worden, teilten die Staatsanwälte in einer schriftlichen Erklärung gegenüber POLITICO mit und veranlassten sie, eine Untersuchung wegen „Sachschäden, die durch den Umstand verschärft wurden, dass es sich um Herkunft, Rasse oder ethnische Zugehörigkeit handelte“, einzuleiten oder Religion.“

Das Pariser Büro warnte jedoch davor, dass noch nicht bekannt sei, ob das Graffiti eine feindselige Absicht habe.

Es sei „nicht erwiesen, dass dieser Stern eine antisemitische Konnotation hat, aber dies ist nicht von der Hand zu weisen“, erklärten die Staatsanwälte. „Andererseits hält es die Staatsanwaltschaft für notwendig, die zugrunde liegende Absicht dieser Markierungen zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf den geopolitischen Kontext und seine Auswirkungen auf die französische Bevölkerung.“

Wenn festgestellt wird, dass es sich um eine antisemitische Tat handelt, kann die Straftat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren und einer Geldstrafe von 30.000 Euro geahndet werden, hieß es.

In einer Erklärung auf

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden am Wochenende ähnliche Graffiti in den nahegelegenen Städten Aubervilliers sowie in Saint-Ouen und mehreren anderen Pariser Bezirken gemeldet.

Frankreich ist die Heimat der größten jüdischen Bevölkerung Europas – etwa einer halben Million Menschen – und hat nach Angaben der israelischen Behörden seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem mehr als 1.400 Menschen getötet wurden, einen deutlichen Anstieg der Zahl antisemitischer Übergriffe erlebt. Frankreich hat mit mehreren Millionen Menschen auch eine der größten muslimischen Bevölkerungsgruppen in Europa. Laut Innenminister Gérald Darmanin haben in Frankreich in den letzten Jahren antireligiöse Handlungen aller Art – islamfeindliche, antichristliche und antisemitische – zugenommen.

Auf Nachfrage von POLITICO konnte das französische Innenministerium zunächst keine Angaben zur Zahl der seit Beginn des Hamas-Israel-Konflikts in Frankreich gemeldeten islamfeindlichen Handlungen machen.

Laut Jean-Yves Camus, einem französischen Forscher, der sich auf Extremismus und Nationalismus spezialisiert hat, kam es in Frankreich seit 2000 regelmäßig zu „Höhepunkten antisemitischer Aktivitäten, wenn die Situation im Nahen Osten aufflammte“.

Damals wurden Aufnahmen der zweiten Intifada – palästinensische Aufstände gegen die israelische Besatzung – weithin von französischen Fernsehsendern ausgestrahlt, was zu einer „Verlagerung des Konflikts führte, der damals als vorübergehend galt, sich aber als langlebig erwies“. sagte der Forscher.

Die französisch-jüdische Organisation CRIF „verurteilt diese antisemitischen Taten aufs Schärfste“ und bezeichnete sie als „Beleidigungen für die Französische Republik“, während der in Brüssel ansässige Europäische Jüdische Kongress (EJC) die Graffiti als „zutiefst beunruhigend“ bezeichnete.

„Wer auch immer hinter dieser antisemitischen Kampagne steckt, muss verhaftet und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden“, sagte das EJC auf X.

Bei ihrem Auftritt vor der Nationalversammlung am Dienstag sagte Premierministerin Elisabeth Borne, die Etiketten seien „abscheuliche Taten“ und versprach, dass ihre Regierung „alle jüdischen Menschen in Frankreich schützen“ werde.

Der Premierminister fügte hinzu, dass den französischen Behörden in den drei Wochen seit den Hamas-Angriffen mehr als 850 antisemitische Taten gemeldet wurden – gegenüber 436 im gesamten Jahr 2022 –, die zu über 430 Festnahmen führten.

Camus sagt, der jüngste Anstieg der Zahl der Vorfälle sei „völlig spektakulär“ und habe „Angst“ in der französischen jüdischen Gemeinschaft geweckt, die nach den Hamas-Angriffen einen „sehr schweren psychologischen Schock“ erlitten habe.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden in Gaza haben israelische Luftangriffe als Vergeltung für den Angriff der Hamas im Oktober mehr als 8.500 Palästinenser getötet, darunter Tausende Kinder und Dutzende UN-Mitarbeiter. Israel hat außerdem eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens verhängt – der bereits seit 2007 einer vollständigen Luft-, Land- und Seeblockade durch Israel unterliegt – und die Versorgung von mehr als zwei Millionen Zivilisten, die Mehrheit davon, streng kontrolliert und eingeschränkt die vor dem Krieg auf Hilfe angewiesen waren.

In den letzten Tagen haben israelische Streitkräfte eine Bodenoperation im Gazastreifen gestartet, die der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nicht als Invasion bezeichnet hat.

Gleichzeitig hat Frankreich pro-palästinensische Proteste mit der Forderung nach einem Waffenstillstand verboten, was jedoch Tausende nicht davon abgehalten hat, sich im ganzen Land zu versammeln.

Der Konflikt hat die Besorgnis über die Sicherheit jüdischer Gemeinden außerhalb Israels wiederbelebt.

Etwa 60 Menschen wurden am Montag in der überwiegend muslimischen russischen Region Dagestan festgenommen, nachdem sie einen Flughafen gestürmt hatten, um gegen die Ankunft eines Flugzeugs aus Israel zu protestieren.

In Frankreich war die jüdische Gemeinde im letzten Jahrzehnt das Ziel mehrerer tödlicher islamistischer Angriffe, von einer Schießerei in einer jüdischen Schule im Jahr 2012, bei der vier Menschen getötet wurden – und deren Täter sich zu Al-Qaida bekennt hatte – bis hin zu einem Angriff auf einen Koscher Supermarkt im Jahr 2015, bei dem vier Menschen getötet wurden.