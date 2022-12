Anzeige wegen Missbrauchs: Bischof Bode reagiert NDR.de – Nachrichten – Niedersachsen

Stand: 12.12.2022 13:42 Uhr Wegen seines Umgangs mit sexuellem Missbrauch hat der betroffene Rat Anzeige gegen den Osnabrücker Bischof erstattet. Franz-Josef Bode hat sich nun dazu geäußert.

Das teilte der Bischof nach Berichterstattung des NDR Niedersachsen in einer Pressemitteilung mit. Es zeigt, dass er die Anzeige respektiert und unterstützt. Er will auch eine Studie der Universität Osnabrück nach Rom weiterleiten, in der dem Bistum schwere Pflichtverletzungen gegenüber den Betroffenen vorgeworfen werden. Weiter heißt es: „Ich werde mich dem Ergebnis dieser Untersuchung natürlich stellen.“ Er wolle auch weiterhin den Dialog mit den Betroffenen und dem Rat der Betroffenen suchen.

VIDEO: Missbrauch im Bistum Osnabrück: Bestürzung in Ostercappeln (06.10.2022) (2 min)

Hinweis für Betroffene: Der Bischof handelt nicht opferorientiert

Grund für die – kanonische – Anzeige sind laut Norddeutschem Betroffenenrat zwei kürzlich bekannt gewordene Fälle von sexualisierter Gewalt, die Franz-Josef Bode als „Liebesaffäre“ deklariert und damit die Worte des mutmaßlichen Täters übernommen hat. Unter anderem ging es um einen Fall in Ostercappeln – ein Priester soll dort jahrelang ein Mädchen missbraucht haben. Der Rat der Betroffenen hat Bischof Bode um eine Antwort gebeten – weit entfernt von rein strafrechtlichen Maßstäben. Im Bistum Osnabrück sind zwar Fortschritte zu erkennen, aber noch nicht ausreichend opferorientiert.

Erzbischof leitet Beschwerde an Vatikan weiter

Der Betroffenerat Nord wandte sich mit seiner Beschwerde an Erzbischof Stefan Hesse von Hamburg. Dieser steht nach kanonischem Recht den norddeutschen Bistümern Hamburg, Hildesheim und Osnabrück vor. Hessen hat die Beschwerde bereits an die zuständigen Stellen in Rom weitergeleitet. Diesen Weg sieht ein päpstliches Schreiben aus dem Jahr 2019 vor, das den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche regelt. Gemäß den Anweisungen des Papstes haben die römischen Behörden 30 Tage Zeit, um auf die Anzeige zu reagieren.

Missbrauchsstudie sieht Versäumnisse bei Bode

Die Universität Osnabrück hat im September eine Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Osnabrück veröffentlicht. Die Autoren werfen dem Bistum schwere Pflichtverletzungen gegenüber den Betroffenen vor – auch während der Amtszeit von Bischof Bode. Anschließend gab er zu, „blind“ gewesen zu sein und Verantwortung übernehmen zu wollen. Er weigerte sich, zurückzutreten.

