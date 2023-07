Bis 12:38 Uhr kostenlos lesen

Suche in der Nacht

Polizisten, die bei der Travemünder Woche im Einsatz waren, stürmten in der Nacht zum Samstag zum Friedhof in Travemünde. (Symbolbild)

Die Lübecker Polizei wurde durch Schüsse in Travemünde alarmiert. Einsatzkräfte der Travemünder Woche durchsuchten das Gebiet in der Nacht zum Samstag. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit.