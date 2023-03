Anwar Uddin, afgestudeerd aan de West Ham Academy, zal zijn rol bij de Football Supporters’ Association (FSA) opgeven om de inspanningen van de Football Association te leiden om voetbal voor iedereen te maken.

Sky Sports-nieuws kan exclusief onthullen dat Uddin, het brein achter de Fans for Diversity-campagne, klaar is om de rol van Diversity and Inclusion-manager bij de FA op zich te nemen.

De FA en de FSA zijn gecontacteerd door Sky Sports-nieuws voor commentaar.

De Oost-Londenaar Uddin ontving vorige week zijn MBE tijdens een ceremonie in Windsor Castle Sky Sports-nieuws onthulde dat hij werd erkend voor diensten aan het voetbal, naast Gareth Bale en James Milner.

Uddins werk aan de Fans for Diversity-campagne heeft geleid tot de vorming van meer dan 200 supportersgroepen, waarbij meer dan 15.000 fans met een ondervertegenwoordigde achtergrond de kans kregen om voor het eerst een live wedstrijd bij te wonen.

De Oost-Londenaar speelde in zijn jeugd naast Michael Carrick, Joe Cole, Glen Johnson en Jermain Defoe en was de beroemde aanvoerder van West Ham naar de FA Youth Cup-glorie in 1999.

Sheffield United's Courtney Sweetman-Kirk heeft opgeroepen tot dringende actie om het chronische gebrek aan diversiteit in het elite meisjes- en vrouwenspel aan te pakken.



Zijn voormalige clubs zijn onder meer Bristol Rovers – waar hij zijn voetbaldebuut maakte – Sheffield Wednesday, Barnet, Sutton United en Eastbourne Borough.

Uddin werd de eerste Britse Zuid-Aziaat die aanvoerder was van een competitieploeg tijdens zijn tijd bij Dagenham & Redbridge, en werd ook de eerste Britse Zuid-Aziaat die een trofee onder de boog in het Wembley Stadium optilde toen de Daggers promoveerden naar League One met een 3- 2 overwinning op Rotherham in de League Two play-off finale van 2010.





Anwar Uddin, praat over Zuid-Aziatische vertegenwoordiging in het voetbal met Nujum Sports-ambassadeur en collega Brits-Bengaalse Hamza Choudhury.



Toen voormalig Barnet-manager Martin Allen in 2011 de Bees verliet voor Notts County, stapte Uddin op om assistent-manager te worden van Giuliano Grazioli, waarbij het paar de Hertfordshire Senior Cup won en Barnet ook in de Football League hield.





Sky Sports News breekt het verhaal dat Anwar Uddin de eerste Britse Zuid-Aziatische ex-voetballer in de geschiedenis van de FA Council wordt.



Uddin, wiens vader uit Sylhet in Bangladesh komt, had coachingperiodes bij Maidstone United en de academie van West Ham nadat hij zijn laarzen had opgehangen voordat hij niet-League-kanten Sporting Bengal United en Ware leidde.

Hij werkte tweeënhalf jaar als assistent van Danny Searle bij Aldershot voordat hij herenigd werd met een andere van zijn voormalige managers bij Barnet, Paul Fairclough. Sky Sports-nieuws bracht het nieuws van zijn historische aanstelling als assistent-manager van het Engelse C-team.

Uddin schakelde drie Zuid-Aziatische erfgoedcoaches in om het team te ondersteunen voor de wedstrijd van Engeland C uit naar Cymru C (Wales), waardoor een van de etnisch meest diverse dugouts in de internationale voetbalgeschiedenis van Engeland ontstond.





Anwar Uddin scoort een Vincent Kompany-achtige knaller voor Rainbow Rovers in een liefdadigheidswedstrijd tegen een team van Premier League-legendes bij Whitehawk FC om geld in te zamelen voor het Brighton Rainbow-fonds.



De voormalige aanvoerder van Daggers zal naar verwachting in de dug-out zijn wanneer Engeland het later deze maand opneemt tegen Cymru C in Altincham in de vierde internationale uitdagingswedstrijd tussen de twee partijen.

Beide partijen hebben elk één overwinning behaald sinds de eerste ontmoeting in 2018, waarbij de andere wedstrijd tussen de twee teams in een gelijkspel eindigde.

Engeland C-manager Fairclough zei: “Spelers aan beide kanten zullen ernaar uitkijken om hun talent te laten zien in wat weer een vermakelijke en competitieve wedstrijd zou moeten worden, en een waar we erg naar uitkijken.”

Cymru C-manager Mark Talbot voegde eraan toe: “We weten dat het een uitdagende wedstrijd zal worden tegen een moeilijke tegenstander en we zullen op ons best moeten zijn om een ​​resultaat te behalen.”

