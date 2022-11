Anwar Ibrahim, der in Aussicht gestellte malaysische Premierminister, hat es nach Jahren im Gefängnis endlich geschafft

Anwar Ibrahim soll der nächste malaysische Premierminister werden.

Er hatte eine Achterbahnfahrt nach oben, nachdem er jahrelang wegen Sodomie und Korruption im Gefängnis verbracht hatte.

Am Donnerstag bekam er endlich den Job, nachdem er 20 Jahre lang die malaysische Opposition angeführt hatte.

Malaysias neuer Premierminister hat einen wilden Ritt an die Spitze hinter sich – er hat am Donnerstag endlich den Spitzenposten ergattert, nachdem er Jahre im Gefängnis und zwei Jahrzehnte als Oppositionsführer Malaysias verbracht hatte.

Das Schicksal des 75-Jährigen hing fast eine Woche lang auf dem Spiel, nachdem die Wahlen am 19. November zu einem erfolglosen Parlament geführt hatten.

Die Parteien, die um die Macht wetteiferten, waren die Allianz Pakatan Harapan, angeführt von Anwar, und die Koalition Perikatan Nasional von Ex-Premier Muhyiddin Yassin. Keine Koalition konnte nach der Abstimmung am Samstag die für die Regierungsbildung erforderliche einfache Mehrheit von 112 Sitzen erreichen.

Malaysias König Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah intervenierte, nachdem die Koalitionsgespräche gescheitert waren, und sprach mit den neun malaysischen Staatsmonarchen, um einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage zu finden.

Der Sultan kündigte am Donnerstag an, dass es in Malaysia eine Einheitsregierung mit Anwar an der Spitze geben werde. Damit wurde der politische Stillstand zwischen den beiden großen politischen Bündnissen beendet.

„Nach Prüfung der Ansichten der anderen malaiischen Herrscher hat HRH seine Zustimmung zur Ernennung von DS Anwar Ibrahim zum 10. Premierminister Malaysias erteilt“, sagte der Palast in einer Erklärung, die der South China Morning Post vorgelegt wurde.

„HRH erinnert alle Parteien daran, dass die Gewinner nicht alles gewinnen und die Verlierer nicht alles verlieren“, heißt es in der Erklärung.

Anwar hat zwei Jahrzehnte damit verbracht, um den Spitzenjob zu kämpfen

Anwar war in den 1990er Jahren stellvertretender Premierminister von Malaysia und diente unter dem damaligen Premierminister Mahathir Mohamad. Er wurde 1998 von Mahathir entlassen und später verhaftet und wegen Verbrechen wie Sodomie und Korruption angeklagt.

1999 wurde er wegen Korruption für schuldig befunden und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Dann wurde er im Jahr 2000 wegen Sodomie verurteilt und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde 2004 freigelassen, nachdem er von dieser Anklage wegen Sodomie freigesprochen worden war.

Aber das war noch nicht alles. Im Jahr 2008 beschuldigte ein Mann Anwar, ihn sodomisiert zu haben. Anwar wurde wegen dieser Sodomie-Anklage verurteilt und im März 2014 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Anwar hat diese Anschuldigungen konsequent zurückgewiesen und sie als politisch motiviert bezeichnet.

Anwar erhielt im Mai 2018 eine königliche Begnadigung, nachdem Pakatan Harapan in diesem Jahr die Wahl gewonnen hatte.

Malaysia wird nun am Donnerstag um 17 Uhr Ortszeit seinen neuen Premierminister vereidigen.