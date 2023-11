Anwar El Ghazi von Mainz 05: Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt

DDie Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Anwar El Ghazi, Profi von Mainz 05, eingeleitet. „Nach unserer Einschätzung besteht gegen den Angeklagten ein Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Befürwortung von Straftaten in Verbindung mit Volksverhetzung durch die Verbreitung von Inhalten. “, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage der FAZ mit.

Die Verantwortlichen von Mainz 05 wollten sich auf Nachfrage der F.A.Z. nicht äußern. Nach dem Hamas-Terroranschlag in Israel postete der 28-jährige El Ghazi auf seinem Instagram-Kanal „Ich stehe zu Palästina“ in Verbindung mit dem Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“.

Die Verantwortlichen von Mainz 05 suspendierten daraufhin El Ghazi und verwarnten ihn, wollten ihn aber nach diversen Gesprächen wieder ins Training und in die Spiele lassen. El Ghazi ist seit Montag krankgeschrieben. Auf Instagram veröffentlichte er einen Beitrag, in dem er verkündete, dass sich an seiner Position nichts geändert habe.

Sportdirektor Christian Heidel äußerte sich am Freitag emotional zu dem Fall. „Ich erkläre mir nichts mehr“, sagte er in Mainz. „Ich glaube, mittlerweile ist allen klar geworden, dass das nichts mehr mit Fußball oder Sport zu tun hat. „Das ist ein hochpolitisches Thema, ein hochgradig rechtliches und auch arbeitsrechtliches Thema“, sagte Heidel. „Das ist ein Fall, der bei Mainz 05 noch nie vorgekommen ist, und ich bedauere zutiefst, dass so etwas passieren kann.“ Bei Mainz 05 aber nein man kann alles dagegen tun.







„Wir reden über einen Fall, der die ganze Welt interessiert“, sagte Heidel. Der Vorstand von Mainz 05 werde eine Stellungnahme abgeben, wenn „im Vorfeld etwas beschlossen und geprüft wurde“. Am frühen Freitagabend gab der Verein in einer kurzen Stellungnahme bekannt, dass El Ghazi „mit sofortiger Wirkung gekündigt“ worden sei. El Ghazi reagierte auf seine Kündigung mit einem weiteren pro-palästinensischen Instagram-Beitrag. „Stehen Sie für das ein, was richtig ist, auch wenn Sie allein stehen“, schrieb er. Der Verlust seiner Lebensgrundlage ist nichts im Vergleich zum Leid der Menschen in Gaza.